[株式会社ポニーキャニオン]

物語に寄り添う劇伴音楽27曲を収録。











ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネットにて、2023年4月30日より毎週日曜よる10時放送中のドラマ「日曜の夜ぐらいは…」のオリジナルサウンドトラックが6月28日(水)に発売されることが決定した。



音楽は「推しが武道館いってくれたら死ぬ」「孤食ロボット」など、数々の人気作を手がける若手作家・日向萌が担当。アルバムにはメインテーマ「Grateful Yet Sorry」を中心に、物語に寄り添う素朴で温かみのある劇伴音楽全27曲が収録されている。

また、アルバムのジャケットを飾るのはドラマのアートワークを担当しているイラストレーター・ヨシフクホノカによるメインキャスト3人のイラスト。Amazonでは同ジャケットデザインの「メガジャケ」を先着購入者特典として予約受付中。ドラマと一緒にアルバムもぜひチェックしていただきたい。





【作品情報】

2023年6月28日(水)発売

ドラマ「日曜の夜ぐらいは…」オリジナルサウンドトラック

音楽:日向萌

価格/品番:3,300円(税込)/PCCR.00738



購入はこちら↓

https://lnk.to/Nichigura_Soundtrack





<収録楽曲>

01.Grateful Yet Sorry

02.Sachi,Wakaba,Shoko

03.Savoring Ice Cream

04.In Tune Together

05.Radio Theme

06.Swinging on the Bus

07.Grateful Yet Sorry(Simple ver.)

08.Sachi,Wakaba,Shoko(Piano ver.)

09.Spice

10.Odairi Sama

11.Sachi,Wakaba,Shoko(Simple ver.)

12.My Beloved Lord Kenta

13.Sachi,Wakaba,Shoko(Daily ver.)

14.Luxury ≠ Delicious

15.All My Emotions, Released from the Factory

16.Eccentric Grandma

17.Chance or Destiny?

18.To You in the Park

19.Grateful Yet Sorry(Piano ver.)

20.Digits and Payment

21.Blood Ties and Destiny

22.Faraway Destination

23.A Little Too Narrow

24.Uninvited Guest

25.Old Memories and Me

26.Promising Signs of a Good Future

27.Journeying to a New World Together



<仕様・特典> アートワークジャケット(イラスト:ヨシフクホノカ)

<販売店舗別オリジナル特典> Amazon.co.jp:メガジャケット



【放送情報】

ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネットにて2023年4月30日より放送中(毎週日曜よる10時)

<キャスト・スタッフ>

岸田サチ:清野菜名

野田翔子:岸井ゆきの

樋口若葉:生見愛瑠

市川みね:岡山天音

住田賢太:川村壱馬(THE RAMPAGE)

岸田邦子:和久井映見

樋口富士子 :宮本信子



脚本:岡田惠和

音楽:日向萌

主題歌:「ケセラセラ」Mrs. GREEN APPLE(ユニバーサルミュージック/EMI Records)

企画・プロデュース:清水一幸

プロデューサー:山崎宏太 山口正紘 郷田悠(FCC) 浅野澄美(FCC)

監督:新城毅彦 朝比奈陽子 高橋由妃 中村圭良

制作協力:FCC

制作著作:ABCテレビ



<番組公式HP・SNS>

HP:https://www.asahi.co.jp/drama_22_abctv/

Twitter:https://twitter.com/nichigura_abc

Instagram:https://www.instagram.com/nichigura_abc/



(C) ABC All rights reserved.



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/27-17:16)