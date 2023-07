[大網株式会社]

海の家をテーマにした新規描き下ろし!『特製たるジョッキ』を始めとするamiamiだけの限定商品も。



大網株式会社(本社・東京都文京区)は、自社が運営するホビーショップ「あみあみ秋葉原ラジオ会館店」、「あみあみオンラインショップ」にて、「TVアニメ『ライザのアトリエ ~常闇の女王と秘密の隠れ家~』 海の家 Presented by ロミィin AmiAmi」を開催いたします。







■注目ポイント

「TVアニメ『ライザのアトリエ ~常闇の女王と秘密の隠れ家~』 海の家 Presented by ロミィin AmiAmi」が、「あみあみオンラインショップ」「あみあみ秋葉原ラジオ会館店」にて開催。



20を超える新規アイテムが7月10日(月)12時より、あみあみオンラインショップにて順次受注開始!一部商品は『流通・数量限定』なのでお見逃しなく。



開催期間はそれぞれ、「あみあみオンラインショップ」では2023年7月10日(月)~2023年9月24日(日)まで、「あみあみ秋葉原ラジオ会館店」では2023年9月8日(金)~2023年9月24日(日)まで、となっております。



あみあみ秋葉原ラジオ会館店では、関連商品のご購入2,000円(税込)毎に、キャラクターイラストを用いたポストカード(全4種)をランダムで1枚プレゼント。







【TVアニメ『ライザのアトリエ~常闇の女王と秘密の隠れ家~』海の家Presented by ロミィin AmiAmi開催概要】



■イベント名称:

TVアニメ『ライザのアトリエ ~常闇の女王と秘密の隠れ家~』 海の家 Presented by ロミィin AmiAmi

■開催店舗:あみあみオンラインショップ、あみあみ秋葉原ラジオ会館店

■開催期間:

あみあみオンラインショップ 2023年7月10日(月)~2023年9月24日(日)

あみあみ秋葉原ラジオ会館店 2023年9月8日(金)~2023年9月24日(日)



※数量限定のものを含め、9月8日からのポップアップショップでも取り扱い予定です。

※商品ならびに購入特典は数に限りがございますので、あらかじめご了承ください。



■購入特典:

あみあみ秋葉原ラジオ会館店では、関連商品のご購入2,000円(税込)毎に、キャラクターイラストを用いたポストカード(全4種)をランダムで1枚プレゼント。





【商品の一部をご紹介】

流通・数量限定!『海の家』をテーマにした描き下ろしイラストのグッズが登場!





















TVアニメ『ライザのアトリエ ~常闇の女王と秘密の隠れ家~』より、キービジュアルや場面写を用いたグッズが登場!

















※デザインは制作中のものとなり、予告なく変更される場合がございます。



(C)コーエーテクモゲームス/「ライザのアトリエ」製作委員会



【店舗情報】







■あみあみ 秋葉原ラジオ会館店

住所:東京都千代田区外神田1-15-16秋葉原ラジオ会館4階

アクセス :JR 秋葉原駅 電気街口より徒歩0分

https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html



■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/10-15:16)