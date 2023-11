[ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社]

「デビル メイ クライ」シリーズ、「モンスターハンター」シリーズの美女(?)たちがスパイチームを結成!?



スマートフォン向けアルティメットカードバトル『TEPPEN』は、新カードセット「THE BEAUTIFUL 8」を2023年11月1日(水)に実装いたしました。





https://teppenthegame.com/jp/news/165



本カードセットでは、「デビル メイ クライ」シリーズや「モンスターハンター」シリーズなどに登場する美女(?)たちがチーム“ビューティフル8”を結成し、あるミッションに挑みます。







本カードセットでは、能力「連携」が再登場します。自分以外の味方ユニットが指定数以上いれば常に発動する本能力。味方ユニットを守りながらうまく活用し、勝利を目指しましょう。



特設サイト内では、新カードセット「THE BEAUTIFUL 8」のパックチケット×1をプレゼント中です。ご自身のTwitter(X)アカウントにて特設サイトをシェアすると、さらにもう1枚を入手可能。取得期限は、2023年11月17日(金)23:59までとなります。サイトを最後までスクロールするのをお忘れなく。











【「THE BEAUTIFUL 8」実装日】2023年11月1日(水)メンテナンス後 ~



あわせて、1人用モード「アドベンチャー」にイベントクエスト「Adventures of a Tiny Hero」が期間限定で登場します。アドベンチャーを楽しみながら、「アイルー」の冒険を振り返りましょう。





ピースを集めると、ライブラリにて「Adventures of a Tiny Hero」の主人公「アイルー」のデザイン設定資料を見ることができます。こちらもぜひご注目ください。



その他、2023年12月には「THE BEAUTIFUL 8」のアディショナルカードが登場。追加カードの情報は『TEPPEN』公式Twitter(X)での案内を予定しています。さらなる新カードのイラストや、効果のチェックもお忘れなく。





『TEPPEN』基本情報







タイトル : TEPPEN

ジャンル : アルティメットカードバトル

対応機種 : iOS 10.0以降/Android6.0以降

公式サイト : https://teppenthegame.com/jp/

