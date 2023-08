[株式会社光文社]





毎年恒例の、阪急うめだ本店と「PEANUTS」との、夏のショッピングエンターテインメント、「スヌーピーフェスティバル2023」が開催されます。6度目となる今回は、「Itʼs Lovely, Peanuts!~PEANUTSとつなぐステキ~」がテーマ。自分への思いやり、他人への思いやり、助け合いの気持ちに溢れている「PEANUTS」をお手本に、思いやりをつなげ、多幸感を味わい、笑顔になれる、この時だけのスペシャル企画が満載です。「PEANUTS」の仲間たちと、ハート(ハート)あふれるフォトスポットが各階に登場するなど、楽しくステキな時間が体験できる2週間です。



開催期間:8月9日(水)~22日(⽕)

場所:阪急うめだ本店 9階催場・祝祭広場・各階、阪急メンズ大阪

※9階催場・祝祭広場は21日(月)まで。催し最終日は午後6時終了。

阪急百貨店公式オンラインストア 8月1日(⽕)午後7時~先行販売



特設ページ

https://website.hankyu-dept.co.jp/honten/h/snoopyfestival/?utm_source=koubunsha_press&utm_medium=link&utm_campaign=peanuts



阪急公式オンラインストア

https://web.hh-online.jp/ec/shop/sttc/lp/fashion/hsne_peanuts/index.html?utm_source=koubunsha_press&utm_medium=link&utm_campaign=peanuts



イベント概要

「PEANUTS」にあふれる思いやりの気持ちをテーマにした、7種類の阪急オリジナルアートをデザインしました。イベントではその7種類のアート(gift、futaba、star、boat、GOOD LIFE、apartment、sea)を使用し、ウエアや雑貨、フードまで約60ブランドで展開されます。

その中で、シリーズ累計24万部のベストセラー本『心をととのえるスヌーピー』『自分を受け入れるスヌーピー』(光文社刊)が、apartmentとseaのアートでデザインされた限定カバー付きで発売。

本書は、曹洞宗徳雄山建功寺の住職・枡野俊明氏が、禅で『ピーナッツ』の世界を読み解き、自分や他人への思いやりの心についても解説しています。

阪急うめだ本店でしか買えない、レアな限定カバー付き特別本は、大切な人へのプレゼントにぴったりです。



1階コンコースウインドーでは、地球や、周りのことを「ちゃんと、」考えるきっかけになるようなストーリーで展示しています(開催期間:7月26日(水)~8月21日(月)。



人と自然と社会が調和した、元気で豊かな未来を創りたいという願いを込めた、阪急うめだ本店のメッセージ“WITH Good Harmony”。今年は自分ができる身近な「ちゃんと」をキーワードに、実践していこうと様々な取り組みを発信しています。

ウインドーデザインは、ウインドウでは、自分への思いやり、おたがいへの思いやり、地球への思いやりという3つの思いやりを勧めるプログラム"TAKE CARE WITH PEANUTS"を紹介しています。

PEANUTSフレンズとたくさんの思いやりを届けよう!というメッセージを込めてオリジナルアートを使い、7面で表現しています。人とのつながり、思いやりの心を大切に、そこから生まれる調和を育んでいきたい。という気持ちを「PEANUTS」の世界観で紹介します。

中でも、5号ウインドーの、禅の考えにも通ずる「PEANUTS」の名言を交えたディスプレイは注目です。



【書誌情報】





『心をととのえるスヌーピー 悩みが消えていく禅の言葉』1,430円

『自分を受け入れるスヌーピー いろいろある世界を肯定する禅の言葉』1,540円

著者:チャールズ・M・シュルツ /訳:谷川俊太郎 /監修:枡野俊明

出版社:光文社

【カバーは阪急うめだ本店限定】◎8月9日(水)~21日(月) 9階 催場



【「ピーナッツ」とは】





「ピーナッツ」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有しWildBrainが41%、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントが39%、チャールズ M.シュルツ氏のファミリーが 20%を保有しています。チャールズ M.シュルツ氏が初めて「ピーナッツ」の仲間たちを世の中に紹介したのは、1950年。「ピーナッツ」が7つの新聞紙上でデビューを飾った時でした。それ以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングたちは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきました。Apple TV +で親しまれているピーナッツの番組や特番に加えて、世界中のファンの皆様には、多種多様の商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で掲載されている連載コミックなどを通して「ピーナッツ」を楽しんでいただいています。さらに2018年、「ピーナッツ」は、NASA とスペース・アクト・アグリーメントで複数年の提携をしました。このスペース・アクト・アグリーメントは、宇宙探査とSTEMへの情熱を啓発するよう次世代の子供たちに向けてデザインされたプログラムです。

■コピーライト

(C) 2023 Peanuts Worldwide LLC( 短縮形 (C) 2023 Peanuts )

