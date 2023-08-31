【岡山大学】岡山大学病院共催 第9回BIZEN活動発信会 兼…
［国立大学法人岡山大学］
2023（令和5）年 8月 31日
国立大学法人岡山大学
https://www.okayama-u.ac.jp/
◆概 要
国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は、2020年度に内閣府の「国立大学イノベーション創出環境強化事業」に採択され、
・マネジメントの強化と高度専門人材の充実
・教育研究の価値や既存ネットワークや研究基盤プラットフォームを「収益の価値」に転換
・ビジネスに直結している医療系活動を強化した「収益の増強」を推進
・出遅れているスタートアップやベンチャーとの協働活動の「流れ」をつくり「収益の芽」を育てる
の4つ計画方針の主眼点のもと、地域中核・特色ある研究大学である岡山大学として各種の取り組みを精力的に実施してきました。
これらの取り組みのひとつとして、岡山大学病院（岡山市北区）を中心とした医療系における「オープンイノベーションラボの設置と研究開発支援」として産学共創活動の促進を展開する《BIZEN-プロジェクト（BIZEN＝Business Innovation Zone for Entrepreneurship）》を実施しています。
病院でのオープンイノベーション活動にご興味・ご関心のある企業様、もしくはBIZEN入会・入居をご検討されている企業様へ向け、会員、ラボ入居者及びエキスパートの研究進捗・成果を共有し、イノベーションの種を広げることを目的とし、2023年9月15日（金） 17:00～18:30に「第9回BIZEN活動発信会兼HealthTechHub中四国主催セミナー」をハイブリッド形式で開催いたします。
今回は、国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）の次世代医療機器連携拠点整備等事業（岡山大学病院）・地域連携自立化推進事業（倉敷中央病院）の合同企画として『医療機器の保険収載の基礎（制度の概要）』と題し講演を行います。是非ご参加ください。
【日 時】
2023年 9月 15日（金） 17:00～18:30
【場 所】
ハイブリッド形式
・現地
岡山大学 鹿田キャンパス 鹿田会館 2階 BIZENフリースペース
・オンライン
zoom
【プログラム】
講演 『医療機器の保険収載の基礎（制度の概要）』
講師 河原 敦 氏
薬事コンサルタント
大原記念倉敷中央医療機構 臨床医学研究所 特任 フェロー
概要 当講演では新規医療機器を上市する際に、その医療機器がどのように保険上で評価され、どのように保険収載されるかについて、制度の概要をお伝えいたします。
【対 象】
企業関係者、研究者、医療従事者
【定 員】
現地参加者は、会場の都合により、申込順先着15人限定とさせていただきます。
【参加費】
無 料
【お申込み方法】
下記のURLよりお申込みください。（締切日：2023年9月13日（水）迄）
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsy6UPFARCOJnoeox5Np6TwOlincrnvGT0B87H73jkGvjivg/viewform
【注意事項】
・当イベントは国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）次世代医療機器連携拠点整備事業および地域連携拠点自立化推進事業の合同企画です。
・今冬に続編として、最新動向や実社会での活用方法などに関する講演会を開催する予定です（無料）。 続けて参加を計画されている方は、臨床医学研究所が主催する「HealthTechHub中四国」へのご参加登録も併せてお願いいたします。
【ポスター】
https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/event/20230915flyer.pdf
【主 催】
大原記念倉敷中央医療機構 臨床医学研究所
【共 催】
岡山大学病院 新医療研究開発センター
◆参 考
・公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構
https://www.kchnet.or.jp/oharahcf/
・医療系オープンイノベーション・プログラム「BIZEN-プロジェクト」
http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/bizen/
・岡山大学病院
https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/
・岡山大学病院 新医療研究開発センター
http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/
・岡山大学研究推進機構
https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/
◆参考情報
・内閣府「国立大学イノベーション創出環境強化事業」に採択 イノベーションエコシステムの構築を加速
https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id9724.html
・【岡山大学】文部科学省令和３年度「国立大学経営改革促進事業」に採択 ～イノベーション・エコシステム構築に向けた大学収入構造改革を推進～
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000270.000072793.html
・【岡山大学】医療系オープンイノベーション・プログラム「BIZEN-プロジェクト」が活動開始！
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000386.000072793.html
・【岡山大学】医療系オープンイノベーション・プログラム「BIZEN-プロジェクト」ホームページを開設＆個別説明会を開催します
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000368.000072793.html
・【岡山大学】岡山大学病院医療系オープンイノベーション・プログラム「BIZEN-プロジェクト」BIZENラボ 満員御礼
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000632.000072793.html
・【岡山大学】岡山大学病院 医療系オープンイノベーション・プログラム「第4回BIZEN活動発信会」の内容動画を期間限定で公開
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000968.000072793.html
・【岡山大学】岡山大学病院 医療系オープンイノベーション・プログラム「第6回BIZEN活動発信会」の内容動画を期間限定で公開
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001267.000072793.html
・【岡山大学】岡山大学病院 医療系オープンイノベーション・プログラム「第7回BIZEN活動発信会」の内容動画を期間限定で公開
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001405.000072793.html
・【岡山大学】岡山大学病院 医療系オープンイノベーション・プログラム「第8回BIZEN活動発信会」の内容動画を期間限定で公開
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001606.000072793.html
○BIZEN-プロジェクト（BIZEN＝Business Innovation Zone for Entrepreneurship）
BIZEN-プロジェクトは、「臨床研究中核病院」、「がんゲノム医療中核拠点病院」、「橋渡し研究支援拠点」として、多様的・総合的な活動に取り組む岡山大学病院において、医療人材を育てると同時に、外部企業等と協働して、医療イノベーションを推進していくものです。
BIZEN-プロジェクトには、産学共創と異分野融合によるイノベーション創出を図る「場」として、企業ラボ「BIZENラボ」が設けられており、大学病院に直結した場での産学共創活動等が精力的に実施されています。2021年12月のBIZENラボのオープン以来、多くの企業等にご利用頂いております。企業様からのご相談等は随時、受けつけております。お気軽にお問い合わせいただけますと幸いです。
http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/bizen/
〇紹介動画
http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/bizen/img/movie/top_1_1.mp4
◆本件お問い合わせ先
公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構 臨床医学研究所 医療機器開発部
E-mail：medical_devices◎kchnet.or.jp
※◎を@に置き換えて下さい。
https://www.okayama-u.ac.jp/tp/event/event_id3178.html
＜岡山大学病院BIZENプロジェクトに関する件＞
岡山大学病院 研究推進課 BIZEN運営事務局
〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1 岡山大学鹿田キャンパス
TEL：086-235-7983
E-mail：byouin-kensui◎adm.okayama-u.ac.jp
http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/bizen/
＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞
岡山大学病院 新医療研究開発センター
〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1
下記URLより該当する案件についてお問い合わせください
http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/
＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞
岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当
〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1
TEL：086-235-7983
E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp
http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/
＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞
岡山大学研究推進機構 産学官連携本部
〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階
TEL：086-251-8463
E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp
https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/
岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html
岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html
岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/
岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik
岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw
「岡大TV」(YouTube)：https://www.youtube.com/channel/UCi4hPHf_jZ1FXqJfsacUqaw
産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2023年9月期共創活動パートナー募集中：
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001623.000072793.html
岡山大学「THEインパクトランキング2021」総合ランキング 世界トップ200位以内、国内同列1位!!
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000070.000072793.html
岡山大学『大学ブランド・イメージ調査2021～2022』「SDGsに積極的な大学」中国・四国１位!!
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000373.000072793.html
岡山大学『企業の人事担当者から見た大学イメージ調査2022年度版』中国・四国１位!!
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000122.000072793.html
国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学：岡山大学にご期待ください
企業プレスリリース詳細へ （2023/08/31-10:46）
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