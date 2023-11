[株式会社ベイクルーズ]

株式会社ベイクルーズ(本社: 東京都渋谷区、取締役CEO: 杉村 茂)が運営する、高品質にこだわるオリジナルジュエリーブランド【Lilas(リラ)】より、繊細な美しさを放つホワイトトパーズの新作が登場。

星が瞬くようなさまざまなデザインが魅力です。

ご褒美ジュエリーとしてはもちろん、ギフトにもおすすめのアイテムです。





ミックスモチーフオーバルリング K10 ¥77,000 tax in





形が異なるホワイトトパーズを、オーバル型に敷き詰めました。

さらに、隙間を埋めるかのようにダイヤモンドをセット。

大ぶりなフォルムと他にはない贅沢な輝きです。



ミックスモチーフスクエアリング K10 ¥48,400 tax in





バケットとラウンド型のホワイトトパーズを組み合わせ、スクエアに仕上げました。

モチーフはややカーブさせることで、指あたりがよく手元を綺麗に見せてくれます。



ピアスからイヤーカフまで、耳周りアイテムも充実。



ミックスモチーフペンタゴンピアス K10(両耳)¥31,900 tax in





ホワイトトパーズをペンタゴン型にセットしたピアス。

まるで星のようなシルエットは、小ぶりながらも華やかさを醸し出します。



ミックスモチーフオーバルピアス K10(両耳)¥45,100 tax in





サイズの異なるホワイトトパーズを組み合わせ、オーバル型に仕立てました。

身につけた時に耳たぶが少し覗き、抜けのある印象に。



ミックスモチーフオーバルイヤーカフ K10(片耳)¥37,400 tax in





オーバルモチーフのイヤーカフは、控えめなサイズながらも、

ホワイトトパーズが集まることで、繊細さもUP。

天然石のイヤーカフは珍しいため、貴重なアイテムです。



詳しくはこちらのBLOGをご欄ください。

https://baycrews.jp/blog/detail/3176006





みなさまのご来店、心よりお待ちしております。





[Lilas 販売店舗]

https://baycrews.jp/store/list?shop=2084

ATELIER Spick&Span ルミネ池袋店

Spick&Span ルミネ新宿店

Spick&Span ルミネ有楽町店

ATELIER Spick&Span 名古屋ラシック店

ベイクルーズオンラインストア



■Lilas ONLINESTORE

https://baycrews.jp/item/list/lilas/category/acc/ladys



■Lilas 公式instagram

https://www.instagram.com/lilas_jewelry.jp





■会社概要

【株式会社ベイクルーズ】

設立 :1977年7月22日

代表取締役会長 :窪田 祐

取締役CEO :杉村 茂

本社所在地 :東京都渋谷区渋谷1-23-21

事業内容 :レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

グループ会社 :株式会社LADUREE JAPON、株式会社WILL WORKS、株式会社ル・プチメック、台灣貝肯士股份有限公司、Foodies USA, Inc.

HP:http://www.baycrews.co.jp/



