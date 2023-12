[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ レガシープラス]

EPICレーベルがその設立から45周年を迎えた今年8月、映像作品「Live EPIC 25」映画館上映企画、その前夜祭として「eZ」傑作選一夜限りのYouTube公開(4時間50分)が行われ、大きな話題となった。今回はその企画の第2弾として、1988年12月に4夜連続で放送された「eZ 4DAYS SPECIAL on DECEMBER 1st DAY~4th DAY」から厳選した映像を、2023年12月24日(日)19時より一夜限りで特別公開することが決定した。







この「eZ 4DAYS SPECIAL」は、アーティスト同士のコラボレーションを軸に4日連続で放送され、通常の「eZ」とは違った特別な放送回となっており、見どころ満載の映像企画。



前回同様、EPICマニアでも知られる、雑誌Player元編集長の北村和孝さんをアドバイザーに迎え、番組解説、撮影裏話などを展開する。公開に先駆け、3種類のトレーラーも公開された。



「eZ 4DAYS SPECIAL on DECEMBER 1st DAY~4th DAY」総集編

日時:2023/12/24(SUN) 19:00~スタート

otonano 「EPIC45」特設サイト内YouTube

内容:1988/12/10~13放送分

「eZ 4DAYS SPECIAL on DECEMBER 1st DAY~4th DAY」~総集編公開

ラインナップ:

大澤誉志幸、大沢誉志幸 with Christmas Family、鈴木雅之、鈴木聖美、杏子、バブルガムブラザーズ、AMAZONS、GWINKO、渡辺信平、7’s、エル・タバスコス、西村麻聡(FENCE OF DEFENSE)、小室哲哉、渡辺美里、THE MODS、松岡英明、大江千里、遊佐未森、BARBEE BOYS、岡村靖幸、TM NETWORK (出演順)



otonano 「EPIC45」特設サイトはこちら

https://www.110107.com/EPIC45



※「eZ」

1988年4月から1992年10月までテレビ東京系にて放送されていた音楽番組、MC、司会を立てない番組構成で、エピック所属のアーティストを中心にライブ映像やMVなどを公開、ここでしか観られないクオリティの高い映像も多く、放送当時からカルトな人気を誇ってきた番組。



https://youtube.com/live/hpnrqxEE-H0





トレーラー

1. 大沢誉志幸 with Christmas Family https://youtu.be/rzfjRJYfFPk

2. TM NETWORK https://youtu.be/Tl5JQzkOvLU

3. BARBEE BOYS https://youtu.be/Is1KMsoj0Hs



