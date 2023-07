[ユニバーサル ミュージック合同会社]

ユニバーサル ミュージック合同会社(本社:東京都港区、 社長兼最高経営責任者(CEO):藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック)は、TOMORROW X TOGETHERの日本2枚目のアルバム「SWEET」を7月5日(水)に発売します。









1月に発売した最新ミニアルバムでは自己新記録を立て、アメリカビルボードメインアルバムチャートである‘ビルボード200’で1位を記録するなどグローバルに活躍する韓国の5人組 グループTOMORROW X TOGETHER。



日本での2枚目のアルバムとなる今作には、最新の韓国5th Mini Album『The Name Chapter: TEMPTATION』のリードトラック「Sugar Rush Ride」の日本語ヴァージョンを含む全12曲が収められています。

新曲「紫陽花のような恋 (Hydrangea Love)」は、シンガーソングライターの優里が書き下ろしたバラード曲で、恋愛模様を沢山の小さな花びらが重なり合い美しく咲く「紫陽花」に例えたラブソング。日本テレビとTVerで放送・配信するドラマ『最高の生徒 ~余命1年のラストダンス~』の主題歌にも起用されています。



今作のリリースを記念し、TOMORROW X TOGETHERが「SHIBUYA109渋谷店」「MAGNET by SHIBUYA109」、及び「SHIBUYA109阿倍野店」(大阪府大阪市)の3施設にて、7月1日(土)~7月17日(月・祝)の期間、夏セール『SHIBUYA109 × TOMORROW X TOGETHER SUMMER SALE』『MAGNET by SHIBUYA109 × TOMORROW X TOGETHER SUMMER SALE』のキャンペーンモデルを務めています。ビジュアルの掲出や館内BGMジャック、ポップアップストアでのここでしか手に入らない限定商品販売に加えてプレゼントキャンペーンの実施など、さまざまなスペシャルコラボレーションが展開されています。



TXT (투모로우바이투게더) 'Sugar Rush Ride [Japanese Ver.]' Official MV





TOMORROW X TOGETHER

日本2ndアルバム『SWEET』

2023年7月5日(水)発売



【CD収録曲】

01 Intro : FLOATING

02 紫陽花のような恋 (Hydrangea Love)

03 Sugar Rush Ride [Japanese Ver.]

04 0X1=LOVESONG (I Know I Love You) feat. 幾田りら [Japanese Ver.]

05 Ito

06 君じゃない誰かの愛し方 (Ring)

07 Magic

08 Good Boy Gone Bad [Japanese Ver.]

09 ひとりの夜 (Hitori no Yoru)

10 MOA Diary (Dubaddu Wari Wari) [Japanese Ver.]

11 君じゃない誰かの愛し方 (Ring) [Unplugged Ver.]

12 Outro : FALLING



■全6形態発売

■初回限定盤A

CD+フォトブック (48P)

TYCT-69265 3,960円 (税込)

三方背ハードカバーケース (194mm x 142.5mm x 17mm)

フォトブック 48P (188mm x 138mm)

リリックブック 16P (183mm x 133mm)

デジパック (189mm x 139mm)

ユニット・セルフィーフォトカード [Limited A Ver.] 1枚ランダム封入 (全5種) (85.5mm x 54mm)



■初回限定盤B

CD+DVD

TYCT-69266 3,960円 (税込)



<DVD収録内容>

・Sugar Rush Ride [Japanese Ver.]

Music Video & Making of Music Video

・Making of Jacket Photos



三方背ハードカバーケース (194mm x 142.5mm x 17mm)

フォトブック 24P (183mm x 133mm)

リリックブック 16P (183mm x 133mm)

デジパック (189mm x 139mm)

ユニット・セルフィーフォトカード [Limited B Ver.] 1枚ランダム封入 (全5種) (85.5mm x 54mm)



■通常盤・初回プレス

TYCT-69267 2,300円 (税込)

CD

リリックブック 24P [Standard Ver.] (119.5mm x 121mm)

メッセージカード [Standard Ver.] 1枚ランダム封入 (全5種) (85.5mm x 54mm) ※初回プレス分のみ封入

セルフィーフォトカード [Standard Ver.] 1枚ランダム封入 (全5種) (85.5mm x 54mm) ※初回プレス分のみ封入



■Weverse Shop JAPAN限定盤

CD+フォトブック (56P, Both Concepts)

PROV-1052 3,960円 (税込)

ブック型ハードカバーデジトレイ (188mm x 140mm x 14.5mm)

フォトブック 56P (185mm x 135mm)

リリックブック 16P (183mm x 133mm)

ホログラム・セルフィーフォトカード&フレーム 1セットランダム封入 (全5種) (85.5mm x 54mm)

ステッカーシート [Weverse Shop JAPAN Ver.] (100mm x 100mm)



■UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤

PDCV-1194 2,300円 (税込)

CD

リリックブック 24P [UNIVERSAL MUSIC STORE Ver.] (119.5mm x 121mm)

ステッカーシート [UNIVERSAL MUSIC STORE Ver.] (100mm x 100mm)

セルフィーフォトカード [UNIVERSAL MUSIC STORE Ver.] 1枚ランダム封入 (全5種) (85.5mm x 54mm)



■セブンネット限定盤

PROV-1053 2,300円 (税込)

CD

リリックブック 16P [7netshopping Ver.] (119.5mm x 121mm)

メッセージカード [7netshopping Ver.] 1枚ランダム封入 (全5種) (85.5mm x 54mm)

セルフィーフォトカード [7netshopping Ver.] 1枚ランダム封入 (全5種) (85.5mm x 54mm)



※メッセージカード(通常盤・初回プレスとセブンネット限定盤に封入)とは。

メンバー直筆のメッセージと、メンバーの音声メッセージにアクセスする二次元バーコードを印刷したカードです。

※CDの収録内容は全形態共通です。

※初回プレス封入特典:全形態共通「応募抽選特典券(シリアルナンバー)」封入。詳細は決定次第、後日発表いたします。

※通常盤のフォトカードとメッセージカードは初回プレス分のみ封入します。

※初回限定盤A、初回限定盤B、Weverse Shop JAPAN盤のリリックブック 16Pは共通です。







【『SHIBUYA109 × TOMORROW X TOGETHER SUMMER SALE』キャンペーン概要】

開催期間:2023年7月1日(土)~7月17日(月・祝)

場 所 :SHIBUYA109渋谷(東京) 東京都渋谷区道玄坂2-29-1

SHIBUYA109阿倍野(大阪) 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-6-1 あべのキューズモール2階



【MAGNET by SHIBUYA109 × TOMORROW X TOGETHER SUMMER SALE』キャンペーン概要】

開催期間:2023年7月1日(土)~7月17日(月・祝)

場所:MAGNET by SHIBUYA109(東京) 東京都渋谷区神南1-23-10



■キャンペーンビジュアル掲出

渋谷の街の象徴ともいえるSHIBUYA109渋谷店のビル外壁(通称:シリンダー) を始め、各施設の内外観に、キャンペーンビジュアルを掲出いたします。

その他、SHIBUYA109渋谷店エントランスの大型サイネージ、渋谷スクランブル交差点の街頭ビジョンをはじめ、MAGNET by SHIBUYA109エントランスサイネージ、SHIBUYA109阿倍野店の施設内サイネージなど様々な場所で、本企画のオリジナルキャンペーン動画が放映されます。



■TOMORROW X TOGETHER POP-UP STORE 『SWEET』オープン

「TOMORROW X TOGETHER」のポップアップストアが、7月1日(土)SHIBUYA109渋谷店・SHIBUYA109阿倍野店にオープンし、ここでしか手に入らないSHIBUYA109限定商品等を販売いたします。

※商品はなくなり次第終了となります。予めご了承ください。

※各店、多くのお客様のご来場が予測されるため、一部期間を対象にスマートフォンからの申込みによる先着予約制とさせていただきます。

※予約専用ページURLについてはポップアップストア特設ページをご確認ください。



ストア名:TOMORROW X TOGETHER POP-UP STORE 『SWEET』

オープン期間:7月1日(土)~7月23日(日)

場所:SHIBUYA109渋谷店 B1F DISP!!!

SHIBUYA109阿倍野店 DISP!!!



・販売アイテム

PHOTO CARD (全30種)

ACRYLIC STAND

ACRYLIC PHOTOCARD FRAME

PHOTO CARD BINDER

VANITY POUCH

ACRYLIC PHOTO STAND (SHIBUYA109限定)

ACRYLIC KEYRING SURRENDER Ver. (SHIBUYA109限定)

PHOTO CAN BADGE Desire Ver. (SHIBUYA109限定)

※上記一部商品はWeverse SHOPでの販売も予定しております。

※阿倍野店では『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT : SWEET MIRAGE> IN JAPAN 追加公演 OFFICIAL MERCHANDISE』も販売いたします。



ポップアップストア特設ページ

https://www.shibuya109.jp/blog/?pi3=313750



●TOMORROW X TOGETHER プロフィール

SOOBIN、YEONJUN、BEOMGYU、TAEHYUN、HUENINGKAIの5人で結成された「TOMORROW X TOGETHER」は‘それぞれ違う君と僕がひとつの夢で集まって共に明日を作って行く’という意味で、ひとつの夢と目標のために集まった少年たちが互いにシナジーを発揮する明るくて元気なアイドルグループ。



TOMORROW X TOGETHER 日本公式サイト:https://txt-official.jp/

Twitter

TXT OFFICIAL:https://twitter.com/TXT_bighit

TXT JAPAN OFFICIAL:https://twitter.com/TXT_bighit_jp

TXT Member:https://twitter.com/TXT_members

Instagram:https://www.instagram.com/txt_bighit/

TikTok:https://www.tiktok.com/@txt.bighitent

facebook:https://www.facebook.com/TXT.bighit

YouTube:https://www.youtube.com/txt_bighit

Weibo:https://weibo.com/TXTbighit?is_hot=1

YOUKU:http://i.youku.com/txtbighit



