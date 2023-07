[株式会社光文社]

表紙・小芝風花をはじめ、アイドル、モデルが登場する充実のラインナップ今号は"independent/自立"をテーマに『bis』の世界観を発信







8月1日発売の『bis』9月号は――





●小芝風花 表紙&巻頭10p特集 bis初登場! お気に入りのニットカーディガンで表紙を飾る

●筒井あやめ(乃木坂46)・森 日菜美・新條由芽・南 琴奈 秋のトレンドを取り入れたパワフルな装い

●佐藤ノア・頓知気さきな・ミチ ハンサム&モードなトレンドメイクで自分アップデート

●岸 優太 天然キャラ封印。秋のファッション4ルックでクールにシューティング

●池田瑛紗・小川 彩・川崎 桜(乃木坂46) チェック柄ファッションで一足早い秋ムード

●原 菜乃華 初めて訪れたバラ園での撮影はハッピーがいっぱい!

●中村嶺亜(7 MEN 侍) 5p特集「衣装も撮影も可愛くて、洋服好きの僕には興味津々でした!」

●松村沙友理・柏木由紀(AKB48)・尾崎美紀・小澤美里・菅野結以 ブランドプロデューサー5名にインタビュー

●一部の書店でポストカード、生写真特典あり



裏表紙には、乃木坂46の5期生 小川 彩・池田瑛紗・川崎 桜が登場!









independent girl 私達の生きる道 小芝風花







女優、小芝風花さんがbisに初登場! 表紙と巻頭10ページ特集で6ルックを披露しています。「ファッション誌の撮影はワクワクする」という感想どおり、魅力溢れるさまざまな表情を見せてくれました。今号のテーマは「independent(自立)」。インタビューでは、まさに今自立を意識しているという話が。仕事に対する意識の変化、プライベートの過ごし方、美肌のコツなどたっぷり語っています。



Boss Babe タフに纏う、ガールボススピリット 筒井あやめ(乃木坂46)・森 日菜美・新條由芽・南 琴奈







インディペンデントなマインドで着こなすネクタイやジャケットなど、今季はスタイリッシュなアイテムが秋のトレンドキーワードに浮上。筒井あやめさん、森日菜美さん、新條由芽さん、南琴奈さんが、一足早く秋の装いでシューティング! いつもよりパワフルなスタイルで、自分をパワーアップさせて。



MAKEUP REBOOT なりたい私になる、最旬メイクアップ 佐藤ノア・頓知気さきな・ミチ







この秋は、自立心のある強めな女の子になりたい! ハンサムでモードなトレンドを取り入れた大胆メイクアップで、なりたい自分へアップデートしましょう。佐藤ノアさん、頓知気さきなさん、ミチさんが最旬メイクで登場。あなたも最新アイテムとプロセスをチェックして、今すぐトライしてみて。



岸 優太 Things to come そのまなざしの先に





人を和ませる天然キャラである一方で、こだわりを持った努力家でもある岸優太さん。8ページの特集に登場し、セットアップ、パーカなど、4ルックの秋ファッションを披露しています。インタビューでは、最近ハマっているという料理の話から主演映画の話、佐藤勝利さんとのエピソードなど、今の声を聞かせてくれました。誰からも愛される人柄と天性の才能を併せ持つ、その魅力に迫ります。



PLAID FASHION IDEAS 乃木坂46 5期生とチェック柄に恋する秋 池田瑛紗、小川 彩、川崎 桜(乃木坂46)







ワードローブが秋仕様にシフトする今、心ときめくチェック柄から目が離せない(ハート) スタイリングをアップデートする、チェックアイテムの着こなし術を徹底伝授します。bis初登場の乃木坂46の5期生、池田瑛紗さん、小川彩さん、川崎桜さんがさまざまなファッションに挑戦。「私達の今とこれから」について語っているほか、Q&Aにも応えています。



Blooming Moment 花園に迷い込んで 原 菜乃華







ピュアな感性とチャーミングな眼差しで私達を惹きつける、女優・原菜乃華さんがbisに初登場。新しい魅力を開花し続ける、彼女の強さと美しさの秘密をクローズアップ。可憐に咲き誇るバラに包まれ、甘美な息吹を放つ彼女の多彩な表情を見逃さないで。



hidden treasures 未来に思いを馳せること 中村嶺亜(7 MEN 侍)





ジャニーズJr.内ユニットの7 MEN 侍から中村嶺亜さんがbis初登場! トランポリンやピンポン玉を使った撮影をとても楽しんだ様子。インタビューでは大好きなアートについてや未来への熱い思いを。年々魅力が増す表情や、自然体なふとした一瞬を逃さずキャッチして。



You go girls インディペンデント ガール達からのラブレター 松村沙友理・柏木由紀(AKB48)・尾崎美紀・小澤美里・菅野結以







花形職業の「ブランドプロデューサー」が身近な存在に。松村沙友理さん、柏木由紀さん、尾崎美紀さん、小澤美里さん、菅野結以さんもブランドプロデューサーとして活躍しているひとり。自分の個性や経験を活かし、“好き”を仕事にすることで自分らしい生き方を手に入れる。もちろんその裏には並々ならぬ努力も。第一線で活躍するガールズの内面に迫ります。



◆好評連載

佐藤勝利(Sexy Zone)/与田祐希(乃木坂46)/水野しず/【新連載】私とガーリーをつなぐもの



一部の書店でポストカード、生写真特典あり





セブンネットショッピング限定購入特典 頓知気さきな ポストカード ランダム1枚(全2種)





HMV&BOOKS online・各店舗購入特典 森 日菜美 ポストカード ランダム1枚(全2種)





TSUTAYA EBISUBASHI・紀伊國屋書店グランフロント大阪店・タワーレコードなんばパークス店 限定購入特典 貞野遥香(NMB48)ポストカード(各1種)



TSUTAYA EBISUBASHI





紀伊國屋書店グランフロント大阪店





タワーレコードなんばパークス店





紀伊國屋書店新潟店限定購入特典 本間日陽(NGT48)生写真 ランダム1枚(全2種)





雑誌『bis』とは





2017年10月に隔月刊誌(偶数月の1日発売)として光文社より創刊、同時にbiswebを開設。ガーリーな心を持ち続ける人のためのファッションカルチャーマガジンとして、「甘すぎない可愛さ」を雑誌とweb、ツイッター、インスタグラム、TikTok、Threads、YouTubeで発信。コアターゲットは、自分らしさを大事にする女性。独創的でアートな誌面も評判。人気の女優やアイドルも多数モデルとして登場している。



【『bis』2023年9月号詳細】

発売:光文社

発売日:2023年8月1日(火)

特別定価:780円(税込み)

※通常版、増刊ともに発売日・定価は同じです



