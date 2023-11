[マーベラス]

『遊☆戯☆王ゴーラッシュ!!』2年目後期EDテーマを手がける人気ロックバンド175Rの「旅立ちの唄」仲間の背中を押すような、爽やかなサウンドに注目!



カップリング曲を含むCDは2024年1月24日(水)発売!





TV ver.

Full ver.

商品情報





旅立ちの唄

発売日:2024年1月24日(水)

仕様:12cmシングル

価格:¥2,640(税抜価格 ¥2,400)

品番:MJSS-09364~5

ディスク枚数:CD1枚+DVD1枚

発売元:マーベラス

販売元:ソニー・ミュージックソリューションズ



【法人別特典】

■Amazon…メガジャケ

■楽天ブックス…アクリルキーホルダー

■セブンネット…ピック(ギターピック)



TVアニメ「遊☆戯☆王ゴーラッシュ!!」Blu-ray&DVD/CD 公式サイト

https://www.marv.jp/special/yugioh_gorush/



CM解禁中!







収録内容





【CD】

・旅立ちの唄

・わちゅがなどぅ

・旅立ちの唄 (instrumental)

・わちゅがなどぅ (instrumental)

・旅立ちの唄 (TV Size Ver.)



【DVD】

「旅立ちの唄」リリックビデオ ほか

※商品仕様・収録内容は予告なく変更になる可能性がございます。



175Rプロフィール







1998年 北九州にてSHOGOのわがままにより結成。

国内外問わず数々の大物バンドのTOURサポートや自主企画のイベント等を行い、

インディーズシーンに頭角を表す。

2001年インディーズで初CDをリリースするとインディーズチャート1位を記録。

続く1st Albumがオリコンチャート6位(インディーズチャート1位)となり、早くもインディーシーンからはみ出ると、2003年Single「ハッピーライフ」でメジャーデビュー!

2nd Single「空に唄えば」とデビューからシングル2作連続でオリコン初登場1位は、日本ロックバンド史上初の快挙。

デビュー直後に行われた代々木公園フリーライブでは25000人が大集合しモッシュの嵐!

その年の大晦日にはNHK紅白歌合戦に出場。2004年には日本武道館公演。

2007年10周年にはベストアルバム「サンキュー・フォー・ザ・ミュージック」を引っ提げ初の全都道府県TOURを敢行!その年には韓国公演も行った。

途中、活動休止期間を挟み、2016年12月、6年間の活動休止から活動再開!

2017年7年ぶりのアルバム「GET UP YOUTH!」をリリースし、

日比谷野外大音楽堂と大阪城野外音楽堂で「活動祭開!青き春の野音」と題し6年振りのワンマンライブを開催!7年ぶりの全国TOURを敢行。

2018年10月には結成20周年記念オールタイムベスト 175R BEST「ANNIVERSARY 1998-2018」をリリース。

リーダーSHOGOは海外在住、日本と行き来しながら、パンク活動爆進中。

2023年結成25年を迎えた175Rは、11月から「Song for tomorrow ! 2023」と題した記念ツアーを行い、25周年はなんとカードゲーム遊戯王と同い年の同級生!

遊戯王ゴーラッシュエンディングテーマ「旅立ちの唄」を描き下ろして2024年1月24日発売決定!



175R 25周年ツアー「Song for tomorrow ! 2023」





11月10日(金) 名古屋CLUB QUATTRO

11月16日(木) 渋谷CLUB QUATTRO

12月15日(金) 梅田CLUB QUATTRO

12月17日(日) 福岡DRUM LOGOS

詳細はこちら:https://www.175r.com/live/?id=66



『遊☆戯☆王ゴーラッシュ!!』作品情報





作品名:『遊☆戯☆王ゴーラッシュ!!』

放送日時 :毎週日曜朝7時30分~

放送局:テレビ東京系列

キャスト :ユウディアス・ベルギャー役 ランズベリー・アーサー / 王道遊飛役 熊谷俊輝 /王道遊歩役 福島香々 / ズウィージョウ役 江口拓也 / 蒼月マナブ役 花江夏樹 /竜宮フェイザー役 田邊幸輔 / 竜宮トレモロ役 林 勇

スタッフ情報:原作 『遊☆戯☆王』(集英社 ジャンプ コミックス刊) / 監督 近藤信宏 /副監督 橋本直人 / シリーズ構成 竹内利光 / デュエル構成 彦久保雅博 /キャラクターデザイン 只野和子・松下浩美 / 音響監督 山本浩司 /アニメーション制作 ブリッジ / オープニングテーマ BRAIDO / エンディングテーマ 175R

PV:https://youtu.be/N3K_b7KEOik

公式HP:https://www.tv-tokyo.co.jp/anime/yugioh-gorush/



●あらすじ

六葉町に住む双子の兄妹・王道遊飛と王道遊歩は、ちょっぴりアヤシイ宇宙人駆除業社・

UTS(宇宙人トラブル相談所)を経営する小学生。遊飛が作った謎の装置で宇宙人を

探しては、ムダに苦労する毎日を送っていた……そう、あの日までは!!



できたてほやほやのミステリーサークルで、ついにホンモノの宇宙船を見つけた遊飛と遊歩。

おそるおそる宇宙船に足を踏み入れた2人は、その船の中ではるか彼方のベルギャー星団

から来たという宇宙人・ユウディアスと遭遇!!



故郷の星団を追われた仲間を、新たな未来へ導くといわれる“ラッシュデュエル”を求めて

地球までやってきたユウディアスだったが、それがどんなものかは知らない様子。

そんな初心者のユウディアスにひと肌脱いでやろうとラッシュデュエルを挑む遊飛。

こうして小学生と宇宙人による初めての異星間交流は、ラッシュデュエルで行われることに……!!



今、遠い銀河の果てから来た1人の宇宙戦士が、ラッシュデュエルという新たなフィールドを駆け抜ける!



行くぞ、ゴーラッシュ!!





(C)スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/10-15:16)