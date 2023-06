[ユニバーサル ミュージック合同会社]

ユニバーサル ミュージック合同会社(本社:東京都港区、 社長兼最高経営責任者(CEO):藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック)は、SEKAI NO OWARIのトリプルA面シングルを6月28日(水)に発売します。









昨年リリースしたシングル「Habit」がTikTok上では25億回再生、YouTubeにて公開されたMVは1億回再生を突破。同年のレコード大賞も受賞したSEKAI NO OWARI。

今作は、フジテレビ水10ドラマ『私のお嫁くん』の主題歌「サラバ」、同ドラマのオープニング曲「バタフライエフェクト」、そして『キリン 氷結(R)』の新TVCMソングとして先日発表されたばかりの「ターコイズ」の合計3曲を収録したトリプルA面シングルです。ジャケットも収録される楽曲に合わせて、初回限定盤Aが「サラバ」、初回限定版Bが「バタフライエフェクト」、通常盤が「ターコイズ」それぞれの楽曲をイメージしたビジュアルとなっています。



初回限定盤Aには「サラバ」のMusic VideoとMusic Videoのメイキング映像を収録。各メンバーのソロシーンをそれぞれ撮影し組み合わせた構成で、すべてを“人力”で動かしている美術セットにも注目の作品となっています。

初回限定盤Bには「ターコイズ」のMusic Videoとメイキング映像を収録。SEKAI NO OWARIのメンバーがサーカス団員に扮し、Fukase演じる“ステージに立てなくなった男”が、その苦悩と向き合いながらも、それを乗り越えていくストーリーが描かれています。



また、今作を購入・応募いただいた方の中から抽選で、直筆サイン入りポスター、アナログレコード型トートバックなどの賞品が当たるプレゼントキャンペーンも実施中です。



SEKAI NO OWARI「サラバ」



SEKAI NO OWARI 「ターコイズ」



SEKAI NO OWARI

トリプルA面シングル

「ターコイズ/サラバ/バタフライエフェクト」

2023.6.28 Release



<初回限定盤A(DVD付)2DISCS>

『サラバ/バタフライエフェクト/ターコイズ』

1,980円(税込)TYCT-39200

CD収録内容 / 01.サラバ 02.バタフライエフェクト 03.ターコイズ

DVD収録内容 / 「サラバ」MUSIC VIDEO 「サラバ」MUSIC VIDEO Making



<初回限定盤B(DVD付)2DISCS>

『バタフライエフェクト/ターコイズ/サラバ』

1,980円(税込)TYCT-39201

CD収録内容 / 01.バタフライエフェクト 02.ターコイズ 03.サラバ

DVD収録内容 / 「ターコイズ」MUSIC VIDEO 「ターコイズ」MUSIC VIDEO Making



<通常盤(CDのみ)1DISC>

『ターコイズ/サラバ/バタフライエフェクト』

1,320円(税込)TYCT-30138

CD収録内容 / 01.ターコイズ 02.サラバ 03.バタフライエフェクト



【店舗別特典】

各CDショップ&インターネット販売サイトにてご購入のお客様に先着で特典を差し上げます。



TOWER RECORDS クリアファイル(A4)

HMV クリアポスター(A4)

Amazon.co.jp 缶バッジ(54mm)

TSUTAYA RECORDS ポスター(B2)

楽天ブックス ステッカーシート(A6)

セブンネット ミニアクリルキーホルダー(55×55mm)

UNIVERSAL MUSIC STORE クリアファイル(A4)

全国CDショップ・インターネット販売サイト ポストカード



【注意事項】

※一部お取扱いのない店舗・インターネット販売サイトもございます。詳しくはご購入ご希望の店舗へお問い合わせ下さい。

※一部インターネット販売サイトでは特典付き商品のカートがございます。特典をご要望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品をお買い求め下さい。

※購入特典は先着の特典です。なくなり次第終了となりますので、特典をご希望の方はぜひお早めにご予約ください。

※それぞれの商品いずれか1枚購入につき1つ特典を差し上げます。

※オリジナル特典対象店舗でご購入された場合は、全国CDショップ・インターネット販売サイト共通特典は対象外となります。



■SEKAI NO OWARI New Single / トリプルA面シングル発売記念 スペシャル応募抽選詳細

2023年6月28日発売トリプルA面シングルをご購入、ご応募いただいたお客様より抽選で下記の賞品をプレゼントいたします!

必ず事前に応募方法、注意事項をご確認の上お申し込みください。

みなさまのご応募お待ちしております。



<賞品内容>

A賞:直筆サイン入りポスター 100名様

・ポスターサイズ:B2



B賞:アナログレコード型トートバック 200名様

・トートバッグサイズ : W 約 360mm,H 約 370mm 持ち手 約 25mm×560mm

・素材 : 綿 100%

・掲載画像はイメージです。実際の商品と多少色味等、異なる可能性がございますのでご了承ください。



※ポスター、トートバッグどちらも絵柄を選んで応募することはできませんのでご了承ください。



<応募方法>

下記応募対象商品に封入のシリアルアルナンバーを使用して申込ページの応募フォームに沿って入力しご応募ください。

※「シリアルナンバー入り応募抽選券」は各商品の初回生産分のみ封入いたします。

※申込ページのURLは商品に封入の「シリアルナンバー入り応募抽選券」にてご確認ください。

※その他、各応募注意事項を必ず事前にご確認の上ご応募ください。



<応募受付期間>

2023年6月27日(火)PM17:00~2023年7月10日(月)AM11:00

※上記応募受付期間以外はご応募できません。

※時間帯(〆切間近は特に)によっては応募画面に繋がりづらくなる場合がございます。

あらかじめ余裕を持ってご応募くださいますようお願い致します。



<応募対象商品>

2023年6月28日(水)発売

New Single / トリプルA面シングル



・初回限定盤A: 『サラバ/バタフライエフェクト/ターコイズ』 CD+DVD

TYCT-39200 1,980円(税込)

・初回限定盤B: 『バタフライエフェクト/ターコイズ/サラバ』 CD+DVD

TYCT-39201 1,980円(税込)

・通常盤: 『ターコイズ/サラバ/バタフライエフェクト』

TYCT-30138 1,320円(税込)



※各商品の詳細、収録内容等はオフィシャルHPでご確認ください。



<応募注意事項>※必ず事前にご確認ください。

■シリアルナンバーについて

・シリアルナンバー1つにつき一度のご応募が可能です。

・おひとり様が複数のシリアルナンバーを使用してお申し込み頂くことは可能ですが、同じシリアルナンバーを使って2回以上応募する事はできません。

・シリアルナンバーは一度ご使用いただくとその後は無効となります。また、大文字・小文字・全角・半角を判別いたしますので入力内容にお間違えのないようご注意ください。

・理由を問わずシリアルナンバーの再発行等は行えません。

・シリアルナンバーの転売等は禁止いたします。不正利用のトラブルには対応いたしません。

・応募時は電波状況の良いところで行ってください。通信料はお客様のご負担となります。



■当選賞品について

・当選者の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。

・賞品の発送は8月中を予定しております。発送時期は予告なく変更になる場合がございます。

・賞品の発送は日本国内のみとさせていただきます。

・賞品はお申込み時に登録した住所へ発送いたしますので、お間違いのないようご登録ください。

・サインは直筆のため、スレや汚れなどがある場合がございます。

取り扱いには十分注意いたしますが軽微な傷、破れも発生する場合がございます。いずれも軽微な場合は交換いたしかねますのでご了承ください。

・当選賞品の転売は固く禁止いたします。



■その他注意事項

・ポスター、トートバッグどちらも絵柄を選んで応募することはできませんのでご了承ください。

・同一の応募者様が複数のアカウントを使って応募することはご遠慮ください。

・応募時、当選時には個人情報の登録が必要な場合があります。

・申込ページ上の注意事項もご確認の上ご利用ください。

・必ず事前に“@mail.universal-music.co.jp”のドメイン受信設定をお願いします。



【お問い合わせ】

ユニバーサル ミュ-ジック カスタマー・サービスセンター(お客様相談窓口)

(月~金 10:00~18:00 ※祝・祭日除く)

https://support.universal-music.co.jp/hc/ja



*お問い合わせへのご返答は、メールにてご連絡差し上げております。

*お問い合わせ内容によっては、返信にお時間をいただく場合がございます。

*抽選方法、当落についてのお問い合わせにはお答えできませんので予めご了承ください。



■SEKAI NO OWARI ZEPP TOUR 2023「Terminal」

2023年9月20日(水) 神奈川県 KT Zepp Yokohama

2023年9月21日(木) 神奈川県 KT Zepp Yokohama

2023年9月26日(火) 愛知県 Zepp Nagoya

2023年9月27日(水) 愛知県 Zepp Nagoya

2023年10月3日(火) 大阪府 Zepp Osaka Bayside

2023年10月4日(水) 大阪府 Zepp Osaka Bayside

2023年10月10日(火) 福岡県 Zepp Fukuoka

2023年10月11日(水) 福岡県 Zepp Fukuoka

2023年10月16日(月) 東京都 Zepp Divercity (TOKYO)

2023年10月17日(火) 東京都 Zepp Divercity (TOKYO)

2023年10月24日(火) 北海道 Zepp Sapporo

2023年10月25日(水) 北海道 Zepp Sapporo

2023年10月30日(月) 大阪府 Zepp Osaka Bayside

2023年10月31日(火) 大阪府 Zepp Osaka Bayside

2023年11月7日(火) 東京都 Zepp Haneda (TOKYO)



※全国8会場15公演



■SEKAI NO OWARI ライブツアー特設サイト

https://www.sekainoowari-tour.jp/



■SEKAI NO OWARI / プロフィール

2010年、突如音楽シーンに現れた4人組バンド「SEKAI NO OWARI」。

同年1stアルバム「EARTH」をリリース後、2011年にメジャーデビュー。

唯一無二の存在感を放ち、ポップからダークまで両極端な楽曲と、テーマパークのような世界観溢れるライブ演出で、子供から大人まで幅広いリスナーに浸透していった。



2015年には日本最大規模の会場日産スタジアムにて「Twilight City」を二日間開催。

2018年にはその圧倒的なスケールで彼らのライブエンターテインメントを世の中に知らしめた野外ライブの全国版「INSOMNIATRAIN」を日本最大規模のスケールで開催した。

メジャーデビュー10周年を迎える2021年には自身初となるベスト・アルバムをリリースし、6枚目となるオリジナル・アルバム「scent of memory」を発売した。



2022年には、リリースしたシングル「Habit」がSNSを中心に話題となり、TikTok上で25億回再生を突破。

YouTubeに公開されたMusic Videoは公開わずか5ヶ月間で1億回再生を突破するなど、2022年を代表する楽曲となり、同年のレコード大賞を受賞した。また、自身初となる4大ドームツアー「Du Gara Di Du」も開催。約20万人を動員した。



名実ともに、日本を代表するグループとなったSEKAI NO OWARI。

音楽シーンにおける最前線の旗手として、常に止まることなく、攻め続ける才能である。



■関連リンク

*SEKAI NO OWARIオフィシャルサイト:http://sekainoowari.jp/

*SEKAI NO OWARI UNIVERSAL MUSIC:https://www.universal-music.co.jp/sekainoowari



■SNS

〇SEKAI NO OWARI

*Twitter:https://twitter.com/SekaiNoOwariOFC

*TikTok:https://www.tiktok.com/@sno_tiktok



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/28-18:46)