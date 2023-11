[株式会社 U-NEXT]

USEN-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2023年11月8日(水)より中国ドラマ『千年の花嫁~また君に恋をして~』を独占配信いたします。







『千年の花嫁~また君に恋をして~』は、千年の時を経て再びめぐりあった恋人たちの恋を描くロマンティックラブ史劇です。



花間島の料理人・陸玥児(りくげつじ)をめぐって、ロマンティックな島主とオレ様な皇子が少女漫画のような三角関係を展開します。『泡沫の夏~トライアングル・ラブ~』ホァン・シェンチー、『プラチナの恋人たち』ジョンホー・フイズー、『星から来た猫将軍』シアオ・カイジョンらフレッシュなキャストたちが繰り広げる甘い恋模様に胸キュン必至です。



美食で知られる花間島で、料理人のヒロインが作り出すおいしそうな料理にも注目です。ぜひご覧ください。



作品概要







『千年の花嫁~また君に恋をして~』<全24話>



【配信開始日】2023年11月8日(水)12:00

【価格】各220円(税込)/視聴期間:3日間

【視聴ページ】https://video.unext.jp/title/SID0095121

【STORY】

千年前の花間島。生涯の愛を誓いあっていた将軍・穆遠と精霊の小満は、小満に横恋慕した蛟龍玄王に引き裂かれ、来世での再会を願う。それから千年。小満は料理人・陸玥兒として生まれ変わり、穆遠が転生した島主の跡取り息子・花亦南に言い寄られていた…。



(C) Haining Tang star culture media Co., Ltd



