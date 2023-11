[株式会社ベイクルーズ]

「ハンギョドン」「ポムポムプリン」「クロミ」「シナモロール」「ハローキティ」とコラボレーションしたirrepressible(イリプレスィブル)コレクションが登場





この度、株式会社ベイクルーズ(本社: 東京都渋谷区、取締役CEO: 杉村 茂)が運営するJOURNAL STANDARD relume(以下JSR)よりJOURNAL STANDARD relume 台湾出店を記念して国境、世代を 越して人気の株式会社サンリオのキャラクター「ハンギョドン」「ポムポムプリン」「クロミ」「シナモロール」「ハローキティ」とコ ラボレーションしたirrepressible(イリプレスィブル)コレクションが台湾店とベイクルーズオンラインストア限定でリリース。







“irrepressible” by JOURNAL STANDARD relume Taiwan

台湾独自のミックスカルチャーの影響を受けirrepressible(抑制できない)独自の変化を遂げたサンリオキャラクター をアパレルとグッズに落とし込んだ限定のコレクション。 目にも花を咲かせた「ポムポムプリン」、シロのリボンで顔を埋め尽くした「ハローキティ」の抱き枕 シナモロール、ハンギョドン、ハローキティ、クロミのT-SHIRTが登場。



■展開店舗

ベイクルーズストアオンライン https://baycrews.jp/item/list/js-relume/mens?q_silbl=318247

JOURNAL STANDARD relume Taiwan

■問い合わせ JOURNAL STANDARD relume 自由が丘(03-5731-0504)



“irrepressible” by JOURNAL STANDARD relume Taiwan



















T-SHIRT:¥6600 in tax

Long sleeve T-SHIRT:¥7700 in tax

抱き枕:¥6710 in tax



(C)'23 SANRIO APPR.NO.L645269



company information

ベイクルーズストアに台湾特設ページがオープン!

https://baycrews.jp/event/taiwan/







本社所在地:東京都渋谷区渋谷1-23-21 渋谷CAST

展開ブランド:JOURNAL STANDARD,J.S.

JOURNAL STANDARD , Homestead , TRISECT2 , JOURNAL STANDARD LESSAGE , UNFOLLOW

JOURNAL STANDARD relume

HP:http://journal-standard.jp



会社概要

株式会社 ベイクルーズ

設立:1977 年 7 月 22 日

代表:代表取締役会長 窪田 祐

代表取締役 CEO:杉村 茂



本社所在地:東京都渋谷区渋谷1-23-21 渋谷CAST



事業内容:レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営 飲食店の運営、イン ターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

HP:http://www.baycrews.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/23-17:16)