[テレビ東京グループ]

東京ドームシティで日本最大級ホゴネコイベント! 猫が助かる猫祭り「ネコ市ネコ座」 6月24日(土)25日(日)に開催決定!猫商店街、猫ライブ、保護猫セミナー等盛り沢山!楽しく猫助け!







日本一猫に優しいテレビ局BSキャッ東こと、BSテレ東と保護猫カフェを全国で13拠点運営するネコリパブリックが主催。

猫好きも、猫に興味がない人も、猫嫌いな人までも楽しめる、猫のためのイベントが復活します!



【イベント内容】

長らくコロナ禍にて開催できていなかった伝説の保護猫イベント「ネコ市ネコ座」。

『楽しみながら、猫助け』をテーマにした猫が助かる猫祭り、猫好きも猫に興味がない人も、猫嫌いな人までも楽しめるイベントが、東京ドームシティにて保護猫イベントとしては日本最大級規模にて6月24、25日の2日間開催されます。



■ネコ市ネコ座とはただの猫祭りではニャイ!

猫とニンゲンとが共生し、幸せに暮らせる社会の実現のために、この世のすべての猫が幸せになるように、猫のおかれた悲しい現状や、猫問題の解決策を、楽しみながら知ってもらうキッカケとなる場。

猫好きによる、猫のための、楽しみながら猫助けができる、猫祭り。それがネコ市ネコ座です。



■出店者募集中!

ネコ市に出店してくださる、ネコ専門店の出店者募集中!

ネコ市は、猫商店街。たくさんの猫雑貨の手作り作家さんや、猫グッズショップ、猫雑貨のメーカー、キャットフードや、猫おもちゃなどを扱っている方々が、一同に集まって、猫まみれの商店街になるのがネコ市です。

今回は75店舗の出店を募集します。楽しいかわいいワクワクする猫市場を共に盛り上げてくれるお店はぜひご応募ください。



出店ガイド

https://www.nekoichinekoza.jp/howto/

出店申し込みフォーム

https://form.jotform.com/231141054551443



■ネコ市ネコ座は『楽しみながら、猫助け』がテーマ

ネコ市ネコ座は、保護猫活動や、保護猫に関わる知識を知ってもらう場でもあり、入場料などで収益をあげて、その収益で保護猫活動を推進するために開いています。

猫が大好きな人が、猫のために集まり、楽しむ事で、猫助けができる。

そんなハッピーネコサイクルを体験し、実現できる場を目指しています。

ネコ座は、ステージ上で、猫に関わる様々なイベントや、パフォーマンスを繰り広げる場のことを指します。

猫ダンス、猫ロック、猫劇、猫ミュージカル、セミナー、トークショーなどなど、猫にかかわるイベントがネコ座です。

今回も、4年ぶりに日本全国から、ご当地猫キャラのみんなが猫助けのために東京ドームシティに大集合してくれます。さらに、フジロックフェスティバルにも出演した猫アーティスト「むぎ(猫)。」の単独ライブも!

他にも、楽しみながら保護猫のこと、殺処分について学べるセミナーやトークセッションも盛り沢山。



■前売りチケットが断然お得!前売りチケットは5月6日から販売中

前売りチケット販売URL

https://necorepa.stores.jp/?category_id=5bcae561ef843f6aaf000afb



ネコ市ネコ座は、前売りチケットが断然お得です。

前売りチケット1200円(税込)。当日チケットは1650円(税込)です。

当日は前売りチケットをお持ちの方が優先的に入場可能です。

前売りチケットは、ネコリパブリック公式 NECOREPA STOREにて、電子チケットが購入可能です。

紙のチケットはネコリパブリックお茶の水店、谷中店、池袋店、にて販売いたします。



【参考URL】

ネコ市ネコ座公式ホームページ

http://www.nekoichinekoza.jp

ネコリパブリック公式ホームページ

http://www.neco-republic.jp/



【イベント概要】

イベント名: ネコ市ネコ座with BSキャッ東 @東京ドームシティ

日時:2023年6月24日(土) 11:00~17:00

2023年6月25日(日) 11:00~16:00

場所:東京ドームシティ ギャラリー アーモ

URL:https://www.tokyo-dome.co.jp/aamo/

入場料:前売りチケット 1200円(税込)/1day

当日チケット 1650円(税込)/1day

https://necorepa.stores.jp/?category_id=5bcae561ef843f6aaf000afb

主催:株式会社ネコリパブリック、株式会社BSテレビ東京



■ボランティアスタッフも大募集

ネコ市ネコ座を一緒に盛り上げてくれるボランティアスタッフも大募集しています。

●申し込みURL

https://form.jotform.com/231149247468462





【主催者について】



●「ネコリパブリック」とは

日本の行政による猫の殺処分ゼロを目標に運営している保護猫カフェや保護猫イベント、⾮営利シェルターなど様々な保護猫に関わる事業を運営している会社です。

保護猫カフェは、保護された猫の里親探しの場でもあり、猫とのお洒落で素敵なライフスタイルを提案する

場でもあり、気軽に楽しく猫助けができる場として、現在全国で13店舗の保護猫カフェを運営しています。

ただの猫カフェではない。殺処分ゼロを目指して。「ネコリパブリック」の理念は『楽しみながら猫助け』です。 保護猫活動や、保護猫に関わる知識を知ってもらう場でもあり、収益をあげて、その収益で保護猫活動を推進するために店舗運営を行っています。

猫が大好きな人が、猫のために集まり、楽しむことで猫助けができる。また猫に興味がなかった人も、

可愛い猫と触れ合うことで癒され、猫の問題を知るきっかけとなる場を目指しています。

今回のイベントも、楽しみながら猫助けをしたくなるキッカケ作りのためのイベントです。



●「BSキャッ東」とは

テレビ東京系のBSデジタル放送局、BSテレ東(BS7ch)が2018年から毎年2月22日の “猫の日” に、自らを「BSテレ東」ならぬ「BSキャッ東」と命名し、終日猫に関する様々な番組を放送。この日は、特別に猫が一日社長に就任。さらに視聴者から募集した猫の写真を使った猫時報などの企画や、猫のために制作された商品の販売も実施。今後も猫に寄り添う局を目指している。





【過去の「ネコ市ネコ座」実績】

2014年 9月 大垣元気ハツラツ市ネコ市ネコ座 (動員数約 45,000 人)

2014年 9月 Internet Cat Video Festival (動員数約 3,000 人)

2015年 3月 京都さくら猫祭り (動員数約 6,500 人)

2016年 1月 第 2 回 Internet Cat Video Festival (動員数約 500 人)

2016年 3月 ネコ市ネコ座神戸@エスパスフェリシモ (動員数約 3,000 人)

2016年11月 ネコ市ネコ座 with ピュリナ@ネスカフェ原宿 (動員数約 600 人)

2017年 5月 ネコ市ネコ座 with ピュリナ@島忠草加舎人店(動員数約 25,000人)

2017年12月 ネコ市ネコ座with ピュリナ@神戸KIITO(動員数約4000人)

2018年6月 ネコ市ネコ座withピュリナ@島忠草加舎人店(動員数約 25,000人)

2018年7月 ネコ市ネコ座@東京ドームシティ(動員数約6,000人)

2018年10月 ネコ市ネコ座@三重アクアイグニス(動員数約1,200人)

2018年12月 ネコ市ネコ座 with ピュリナ@KIITO(動員数約4,000人)

2019年2月 ネコ市ネコ座 with ピュリナ@神戸KIITO2日間(動員約5,000人)

2019年4月 ネコ市ネコ座withピュリナ@島忠草加舎人店2日間(入場無料 動員数25,000人)

2019年7月 ネコ市ネコ座withトレッタ@東京ドームシティ2日間 (動員数約3,500人)

2019年8月 ネコ市ネコ座@名古屋吹上ホール (動員数約5,000人)





企業プレスリリース詳細へ (2023/05/10-20:16)