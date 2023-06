[ユニバーサル ミュージック合同会社]

ユニバーサル ミュージック合同会社(本社:東京都港区、 社長兼最高経営責任者(CEO):藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック)は、THE BOYZのフルアルバム「Delicious」を 6月13日(火)に発売します。







2017年にデビュー、グローバルで活躍する韓国のボーイズグループ、THE BOYZ(ドボイズ)。

今作は通常ver.、初回限限定ver.、FC限定ver.に、FC限定レトロパッケージver.(カセットテープ)を加えた計4形態で発売、タイトル曲「Delicious」を始めとした新曲5曲とアニメ『FLAGLIA ~なつやすみの物語~』に起用された「Here is」「Take Me Back」「Talk About Us」の3曲を含む全8曲が収録されています。



発売を記念し、購入者向けのシリアルナンバー応募抽選による特典会を7月8日(土)・9日(日)に開催します。

今作と発売中のライヴBlu-ray/DVD「THE BOYZ JAPAN TOUR:THE B-ZONE」それぞれの商品に封入される応募抽選券のシリアルナンバーを合わせて応募するとスペシャルな特典会に参加できます。



特典会概要ページ: https://www.universal-music.co.jp/the-boyz/2023tokuten/



さらに、アルバム収録曲「SKATEBOARD」を対象としたLINE MUSIC再生キャンペーンも実施。期間中(6/13~6/20)、同楽曲を聴いて応募すると、7月9日(日)開催の「THE BOYZ 2023リリース記念スペシャル特典会」オフライン:メンバー全員ハイタッチ会への参加資格が30名に当たります。



キャンペーン詳細:https://www.universal-music.co.jp/the-boyz/news/2023-06-12/





THE BOYZ (더보이즈) JAPAN NEW FULL ALBUM [Delicious] HIGHLIGHT MEDLEY



THE BOYZ(더보이즈) 'Delicious' M/V



『Delicious』

2023年6月13日(火)発売

通常ver.: UCCS-1334 ¥2,750(税込)

初回限定ver.: UCCS-9063 ¥3,300(税込)

FC限定ver.: PROC-2375 ¥6,600(税込)

FC限定レトロパッケージver.: PROC-5501 ¥2,750(税込)

※FC限定ver.及びFC限定レトロパッケージver.は、THE BOYZ JAPAN OFFICIAL FANCLUB「THE B JAPAN MOBILE」または「THE B JAPAN」の会員様のみご購入いただける商品です。





収録曲 ※全形態共通

1. Delicious

2. SKATEBOARD

3. Lip Sync

4. EYES ON ME

5. Door

6. Here is

7. Take Me Back

8. Talk About Us



●通常ver.

・16ページ歌詞ブックレット

・ピクチャーレーベル (グループ1種)

・トレーディングカード 1枚 (全形態共通 全66種/ランダム)

・応募抽選券(通常盤/初回限定盤/FC限定カセットテープ イベント専用シリアルナンバー) 1枚 ※初回プレス限定



●初回限定ver. (メンバー別ソロ・ジャケット/ランダム)

・スリーブケース付

・メンバー別ソロ・ジャケット16ページ歌詞ブックレット(ソロ写真プリント・全11種/ランダム)

・ピクチャーレーベル (ソロ写真プリント・全11種/ソロ・ジャケットと同一メンバー絵柄)

・トレーディングカード 2枚 (全形態共通メンバー別 各6種/ソロ・ジャケットと同一メンバー絵柄ランダム)

・応募抽選券(通常盤/初回限定盤/FC限定カセットテープ イベント専用シリアルナンバー) 1枚 ※初回プレス限定



●FC限定ver.

・BOX仕様

・12ページ歌詞ブックレット

・ピクチャーレーベル (ユニット写真プリント FC盤Ver.・全6種/ランダム)

・48ページ写真集

・トレーディングカード 3枚 (全形態共通 全66種/ランダム)

・ユニット写真トレーディングカード 1枚 (FC限定盤 Ver. 全12種/ランダム)

・キーリング 1個 (全11種/ランダム)

・ストロートッパー 1個 (共通1種)

・ステッカー 1枚 (全11種/ランダム)

・応募抽選券(FC限定盤イベント専用シリアルナンバー) 1枚 ※初回プレス限定



●FC限定レトロパッケージver. (カセットテープ/ランダム)

・スリーブケース付

・メンバー別ソロ・ジャケット6面折り込みインデックス(ソロ写真プリント・全11種/ランダム)

・トレーディングカード 2枚 (全形態共通メンバー別 全6種/ソロ・ジャケットと同一メンバー絵柄ランダム)

・応募抽選券(通常盤/初回限定盤/FC限定カセットテープ イベント専用シリアルナンバー) 1枚 ※初回プレス限定

なくなり次第数量となりますので、ご希望の方はお早めにお買い求めください。



【ショップ別購入者特典】

・タワーレコード:クリアフォトカード(11種ランダム)

・HMV:フォトカード(11種ランダム)

・TSUTAYA:A5クリアファイル

・Amazon:ビジュアルシート

・ネオウィング/CD Japan:フォトカード(11種ランダム)

・楽天ブックス:ポストカードA

・上記以外のTHE BOYZ応援店:ポストカードB

・THE BOYZ OFFICIAL GOODS STORE

FC盤CD or FC盤カセット購入者:トレカ(ランダム11種)

FCコンプリートセット(FC盤CD+初回限定盤+通常盤+FC盤カセット):うちわ3枚(11種ランダムから3枚)

FC盤CD+初回限定盤or通常盤セット:うちわ1枚(11種ランダムから1枚)

・UNIVERSAL MUSIC STORE

初回限定盤 or 通常盤購入者:メッセージ動画QR付トレカ(ランダム11種)

初回限定盤+通常盤セット:ユニット缶バッジ(3種ランダム)



・THE BOYZ 2ND JAPAN TOUR: ZENERATION各公演会場

ポストカード(11種ランダム)※特典は数に限りがございます。

※THE BOYZ 2ND JAPAN TOUR: ZENERATION各公演会場にてご予約・ご購入いただくとポストカードが1枚ついてきます。



※特典は数に限りがございます。

※特典は商品お渡し時にお渡しします。

※特典付与のない店舗がございますので、予めご確認お願いします。



【キャンペーン情報】

THE BOYZ「SKATEBOARD」 LINE MUSIC再生キャンペーン

特典:「THE BOYZ 2023リリース記念スペシャル特典会」

オフライン:メンバー全員ハイタッチ会参加資格 30名

参加条件:アルバム『Delicious』収録曲「SKATEBOARD」を800回以上聴いてご応募可能

キャンペーン詳細:https://www.universal-music.co.jp/the-boyz/news/2023-06-12/



【日本ツアー】

THE BOYZ 2ND JAPAN TOUR: ZENERATION

5/31(水) 新潟県民会館大ホール 開場17:00/開演18:00

6/3(土) 神戸ワールド記念ホール 開場16:30/開演18:00

6/4(日) 神戸ワールド記念ホール 開場14:30/開演16:00

6/8(木) 福岡サンパレスホール 開場17:00/開演18:00

6/26(月) 岐阜 長良川国際会議場メインホール 開場17:00/開演18:00

6/28(水) 広島文化学園HBGホール 開場17:00/開演18:00

7/1(土) さいたまスーパーアリーナ 開場16:30/開演18:00

7/2(日) さいたまスーパーアリーナ 開場14:30/開演16:00



【BIOGRAPHY】

2017年12月6日に韓国でデビューしたKakao Entertainmentの傘下レーベルIST Entertainment所属のボーイズグループ「THE BOYZ」(ドボイズ)。

グループ名には“大衆の心を虜にするたった一人の少年になる”という意味が込められている。

2020年韓国の放送局「Mnet」の人気サバイバル番組「Road to Kingdom」にて他のK-POPアーティスト6組と競い合い、累積得点数・ファイナルステージともにW優勝を果たし、2021年4月より放送された「KINGDOM」では実力者たちの中でも一際目立つパフォーマンスで最終結果は2位に。どんなコンセプトもTHE BOYZだけのカラーで観客を魅了し、レベルの高いステージ・パフォーマンス力を持つことから「パフォーマンス職人」と呼ばれることも。

2022年は韓国で国民的人気ウェブ漫画「俺だけレベルアップな件」のコラボ曲をリリース。

5月29日からは「THE BOYZ WORLD TOUR : THE B-ZONE」としてアメリカ6都市、ヨーロッパ4都市を廻りアンコール公演を地元ソウルのオリンピック公園 体操競技場(KSPO DOME)を3日間開催。10月からは自信初となる日本ツアー「THE BOYZ JAPAN TOUR: THE B-ZONE」を神戸、福岡、東京の全3箇所開催し国内外での絶大なる人気を証明した。

今年1月にはぴあアリーナMMでのファンコンサートを2日間大成功に収め、5月31日からは日本全国ツアー「THE BOYZ 2ND JAPAN TOUR: ZENERATION」を廻る予定。さらにツアー・ファイナル公演として7月1日、2日の2日間、さいたまスーパーアリーナでの公演の開催が決定している。



Member:

SANGYEON (サンヨン) 生年月日 1996.11.04

JACOB (ジェイコブ) 生年月日 1997.5.30

YOUNGHOON (ヨンフン) 生年月日 1997.8.8

HYUNJAE (ヒョンジェ) 生年月日 1997.9.13

JUYEON (ジュヨン) 生年月日 1998.1.15

KEVIN (ケビン) 生年月日 1998.2.23

NEW (ニュー) 生年月日 1998.4.26

Q (キュー) 生年月日 1998.11.5

JU HAKNYEON (チュハンニョン) 生年月日 1999.3.9

SUNWOO (ソヌ) 生年月日 2000.4.12

ERIC (エリック) 生年月日 2000.12.22



【LINK】

THE BOYZ日本公式サイト: https://theboyz.jp

日本Twitter: https://twitter.com/THEBOYZJAPAN

韓国Twitter: https://twitter.com/IST_THEBOYZ

Instagram: https://www.instagram.com/official_theboyz/

LINE: https://line.me/R/ti/p/@the_boyz?from=page

YouTube: https://www.youtube.com/c/THEBOYZofficial

日本TikTok: www.tiktok.com/@theboyz_jp



