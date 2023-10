[株式会社そごう・西武]

そごう・西武がパートナーシップを組み、現地企業が運営する香港SOGOにて、日本の店舗と同様のデザイナーを起用したプロモーション「Choice for the Future」を開催いたします。会期中、香港SOGOではジュン・オソン氏がデザインした 店頭装飾・WEBバナーが登場します。日本の店舗と連動したプロモーションの展開は2021年より開始し今回で3回目の取り組みとなります。





取り組みの背景





現在そごう・西武では香港、台湾、マレーシア、インドネシアの4つの国と地域で現地企業が運営する百貨店とパートナーシップを結び、海外に「SOGO」、及び「SEIBU」の屋号を冠する店舗が31店舗あります。その強みを活かし、日本の百貨店としてそごう・西武の情報発信強化と、海外店舗における、日本式百貨店としてのブランド価値をあげるために香港SOGOとの連動したプロモーションを2021年より実施しています。

今回のデザインを担当するジュン・オソン氏は日本国内だけではなく、香港や北京でも個展を開催するなどアジアを中心に人気のある日本のアーティストです。海外でも人気のある日本国内のアーティストを海外店舗と連携して起用するなど、今後も香港SOGOや他の海外店舗との連携を目指し、日本の百貨店を体感して頂く事で「そごう・西武」のブランド価値をあげてまいります。



概要





タイトル:「SOGO×ジュン・オソン “Choice for the Future”」

会期:10月9日(月・祝)~10月26日(木)

展開店舗:香港SOGO=コーズウェイベイ店(銅鑼湾店)





「SOGO×ジュン・オソン “Choice for the Future”」の様子













日本国内での展開の様子(西武池袋本店)

ジュン・オソン×西武・そごう 「自然にやさしい秋の暮らし~CHOICE FOR THE FUTURE~」











JUN OSON(ジュン・オソン)





鎌倉在住のイラストレーターでアーティスト。ニヒルでポップな作風が特徴。アジアやヨーロッパ、アメリカ、中東などで精力的に個展を開催している。クライアントワークとして広告やアニメ、装丁やグッズデザインなども数多く手がけている。



【香港SOGOについて】





香港SOGO(SOGO Hong Kong Co., Ltd)は、1985年に創業した香港最大の日本式百貨店です。香港SOGOは、香港の人々や海外からの観光客にとってショッピングランドマークとなっています。香港SOGOは、「ワンストップ・ショップ」、「ショップ・イン・ショップ」、「日本スタイル」、「お客さま志向」をコンセプトとし、 快適で楽しいショッピング環境の中で、高品質な商品、サービス、お客さまの利便性を提供しています。



[店舗概要]

■店舗名:SOGO銅鑼湾店

■所在地:555 Hennessy Road, Causeway Bay, Hong Kong



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/12-18:16)