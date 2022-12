[スターツ出版株式会社]

クリスマスの魔法を応援するOZmallのフォトキャンペーン 特別賞「魔法ワールド クリスマス賞」を用意



スターツ出版株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:菊地修一)が運営する女性向け情報サイト「OZmall(オズモール)」と、ワーナー ブラザース ジャパン合同会社(東京都港区 社長 兼 日本代表 高橋雅美)は、横浜と大阪で開催中の『ハリー・ポッター』魔法ワールドとコラボレーションしたクリスマスイベント 「#魔法にかかるクリスマスフォトコンテスト」を実施いたします。

■記事はこちら >> https://www.ozmall.co.jp/xmas/illumi/article/32851/







WIZARDING WORLD characters, names and related indicia are (C) & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) JKR. (s22)

■OZmall(オズモール)のキャンペーン 「#魔法にかかるクリスマスフォトコンテスト」 概要

11月24日(木)より、横浜と大阪で開催中の『ハリー・ポッター』魔法ワールドとのコラボ企画として、「#魔法にかかるクリスマスフォトコンテスト」を開催中。特別賞として「魔法ワールド クリスマス賞」を用意しました。イルミネーションを楽しむ様子を、指定ハッシュタグをつけてInstagramに投稿した人のなかから、抽選で『Harry Potter Cafe』(赤坂)の食事やハリー・ポッターグッズをプレゼントいたします。

■投稿募集期間:2022年11月24日(木)~12月25日(日)

■参加条件:イルミネーションの写真を撮影し、指定ハッシュタグ「@ozmall_editors」「#クリスマスツリーハント」「#魔法にかかるクリスマスフォトコンテスト」をすべてつけて、Instagramに投稿してください。

■当選発表:2022年12月28日(水)までにオズモールアカウント(@ozmall_editors)からダイレクトメッセージをお送りします



■【「MINATOMIRAI CHRISTMAS 2022「ハリー・ポッター」魔法ワールドと出会う旅」概要】

特設HP:https://minatomirai21.com/campaign/29961

■【Grand Wish Christmas 2022~「ハリー・ポッター」魔法ワールドクリスマスへの招待状~概要】

特設HP:https://www.grandfront-osaka.jp/xmas2022/

●「ハリー・ポッター」魔法ワールド について

https://warnerbros.co.jp/franchise/wizardingworld/



■プレゼントはこちら

(1)「Harry Potter Cafe」(赤坂)ご招待(2組4名様)画像左

東京・赤坂Bizタワー1Fにある人気カフェ「ホグワーツ テイスティングメニュー」コースメニュー&ドリンク1人1杯ずつ(2組4名様) ※予約日時は指定日のなかからお選びいただきます。ご希望日時に添えない場合がありますことご了承ください

(2)「ハリー・ポッター マホウドコロ」限定商品 ハリー・ポッター Crest series コスメポーチ(10名様)画像右 マジカルで素敵なデザインの、4寮(グリフィンドール、ハッフルパフ、レイブンクロー、スリザリン)のコスメポーチ。寮の紋章の上に象徴動物がいるのがポイントです。 ※コスメポーチの種類(寮)はお選びいただけません



WIZARDING WORLD characters, names and related indicia are (C) & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) JKR. (s22)

■おすすめフォトスポット

【横浜】「ハリー・ポッター」ホグワーツ 魔法の樹

高さ12mのメインツリー“「ハリー・ポッター」ホグワーツ 魔法の樹”が登場。ツリーの周りに雪やキャンドルが浮遊し、華やかで幻想的なクリスマスを演出する。 場所/ランドマークプラザ 1階「サカタのタネ ガーデンスクエア」

【横浜】「ハリー・ポッター」クィディッチの樹

魔法界の人気スポーツ「クィディッチ」をイメージしたメインツリー“「ハリー・ポッター」クィディッチの樹”を展示。風・音・光がツリーを旋回するハリー・ポッター好きにはたまらないクリスマスツリー。 場所/MARK IS みなとみらい 1階「グランドガレリア」

【横浜】魔法使い気分で映えるフォト撮影

“SKY JOURNEY”をテーマに、地上273mからの眺望を背景に、魔法使い気分で映えるフォト撮影を楽しむことができる。魔法ワールドの魅力が詰まった、組分けのシーンやほうきに乗り空を飛ぶシーンなどのフォトスポットが出現。 場所/横浜ランドマークタワー 69階展望フロア「スカイガーデン」※別途入場料が発生します

【大阪】Floating Magic Tree 浮遊する魔法の樹

「ハリー・ポッター」魔法ワールドの物語に登場するモチーフが各所に散りばめられた、約13mのメインクリスマスツリーがナレッジプラザに登場。期間中は、幻想的な光と音のライティングショーも毎日開催予定。 場所/グランフロント大阪 北館1F ナレッジプラザ



■OZmall(オズモール)とは?

「オズモール」は、1996年に「オズマガジン」 のWEB版としてスタート。独自の編集力を活かした特集記事や、高級ホテル・レストラン・ ヘアサロン・リラクサロンなどがweb予約できるOZのプレミアム予約サービスを掲載。ユーザーを“女友達”と考え、会員400万人の支持を獲得しています。



