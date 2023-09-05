PEANUTS Cafeで開催のシーズンフェア！第3弾はスヌ…
［株式会社ポトマック］
～ 9/13(水)よりスタート！～
「PEANUTS Cafe 中目黒」(https://www.peanutscafe.jp/)、他8店舗(全9店舗)では“スヌーピーの変装”をテーマとしたシーズンフェアを開催いたします。第3弾は、スヌーピーが宇宙飛行士に扮した“アストロノーツ”フェアを9/13(水)～11/14(火)にて開催いたします。
PEANUTS Cafeの今期シーズンフェアは“スヌーピーの変装”がテーマ。
第2弾の“フライング・エース”に続き、第3弾は、スヌーピーが宇宙飛行士に扮した“アストロノーツ”をモチーフにしたドリンクやグッズが登場！
■アストロノーツをモチーフにしたメニュー
アストロノーツソーダ
【イートイン】￥968(税込) ※コースター付/【テイクアウト】￥840(税込)
コミックに出てくる“I'M THE FIRST BEAGLE ON THE MOON！”のセリフをモチーフにしたドリンクは、宇宙に見立てたグラデーションカラーがフォトジェニック！
月に見立てたアイスの上には、アストロノーツのピックをのせてコミックを表現しました。
見た目も鮮やかなドリンクで宇宙気分を味わってみてはいかがでしょうか。
※コースターは無くなり次第終了です。
※テイクアウトの税込価格は「お持ち帰り」の価格です。
※テイクアウトの「店内飲食」は可能ですが、税率が異なりますので、別価格となります。
※カップのラベルデザインは予告なく変更することがございますのでご了承ください。
■第3弾のテーマアートをモチーフにしたグッズ
シーズンフェア定番のコースターやペーパーナフキンなどが登場。
● コースター ￥605(税込)
● ペーパーナフキン ￥660(税込)
● ステッカー ￥1,430(税込)
● ウッドハンドルマグ ￥3,300(税込)
詳しくは、引き続きHPやSNSをチェックしてみてくださいね◎
販売期間
2023年9月13日(水)～11月14日(火)
販売店舗
■PEANUTS Cafe 中目黒
〒153-0042
東京都目黒区青葉台2-16-7
TEL 03-6452-5882
HP http://www.peanutscafe.jp/
Instagram https://www.instagram.com/peanutscafe_tokyo/
■PEANUTS Cafe 神戸（PEANUTS HOTEL 1F）
〒650-0004
兵庫県神戸市中央区中山手通1-22-26
PEANUTS HOTEL 1F
TEL 078-200-5848
HP https://www.peanutshotel.jp/
Instagram https://www.instagram.com/peanutscafe_tokyo/
■PEANUTS DINER 神戸（PEANUTS HOTEL 3F）
〒650-0004
兵庫県神戸市中央区中山手通1-22-26
TEL 078-200-5848
HP www.peanutsdiner.jp/kobe/
Instagram https://www.instagram.com/peanutsdiner/
※グッズの販売はございません。
■PEANUTS Cafe スヌーピーミュージアム
〒194-0004
東京都町田市鶴間3-1-1
南町田グランベリーパーク パークライフ棟
TEL 042-850-7390
HP http://www.peanutscafe.jp/snoopymuseum-tokyo/
Instagram https://www.instagram.com/peanutscafe_tokyo/
■PEANUTS Cafe 名古屋
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内3-18-15先 RAYARD Hisaya-odori Park
TEL 052-211-9660
HP https://www.peanutscafe.jp/shoplist/nagoya/
Instagram https://www.instagram.com/peanutscafe_tokyo/
■PEANUTS Cafe SUNNY SIDE kitchen
〒150-0001
東京都渋谷区神宮前 1-14-30 WITH HARAJUKU B2F
HP https://www.peanutscafe.jp/shoplist/sunny-side-kitchen/
Instagram https://www.instagram.com/peanutscafe_tokyo/
■PEANUTS Cafe 大阪
〒565-0826
大阪府吹田市千里万博公園２−１ ららぽーとEXPOCITY 1F
HP https://www.peanutscafe.jp/shoplist/osaka/
Instagram https://www.instagram.com/peanutscafe_tokyo/
■PEANUTS Cafe 博多 (期間限定)
〒812-0012
福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1 JR博多シティアミュプラザ 10F
HP https://www.peanutscafe.jp/shoplist/hakata/
Instagram https://www.instagram.com/peanutscafe_tokyo/
■PEANUTS Cafe オンラインショップ
https://www.peanutscafe.jp/online/
■関連URL
・日本のスヌーピー公式サイト http://www.snoopy.co.jp/
・日本のスヌーピー公式Facebook ページ「Snoopy Japan」 https://www.facebook.com/SnoopyJapan
・日本のスヌーピー公式twitter アカウント「Snoopy Japan」 https://twitter.com/snoopyjapan
企業プレスリリース詳細へ （2023/09/05-18:46）
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