株式会社ベイクルーズ(本社: 東京都渋谷区、取締役CEO: 杉村 茂)が運営するWISM(ウィズム)にて、11/11(土)より【CHASE(チェイス)】の2023AW新作を発売、またシーズンヴィジュアルが公開される。



「追跡する」「探求する」をコンセプトとし、2022年秋冬からスタートした「CHASE」。



デザイナーは非公開だが、様々なキャリアを積んだ人間たちが自分達が手掛けるブランドでは出来ないことを

実現させていく。生産はANCELLMが担当。今後不定期でドロップをしていく。



アイテムに特化せず、ディテールや素材にフォーカスをあて掘り下げていく彼らがこの2023年秋冬のテーマにおいたのが、



ハイスペック>オーバースペック

Not Over spec



クオリティは高いのは当然、ただ必要以上の“伝わらない” “意味のない” スペックはいらない。



十分に撥水し、快適であり、完成されている。

Hi specを掘り下げ、Over specにならない限界値を探したコレクション。





CHASE-009/010 / SNOW PANTS & SPEC BLOUSON





































































[ SPEC BLOUSON ]



SNOW PANTSと同生地。

生地には撥水加工を施し、製品にしてからさらに糸にも撥水加工を行っている。

最大の特徴は、ナイロンをカットソーミシンで縫製していること。

大胆にフラットシーマで切り替えを入れたボディと、ラグラン部分、肩から袖に大きくクロスするディテールは他には決して見つけることが出来ない。



あえて裏地を付けないことでミドルレイヤーとしても着用出来、長く愛用出来る逸品。



Color : BLACK/GRAY/GREEN/YELLOW

Size : 1 / 2

Price : ¥44,000- in tax



---



[ SNOW PANTS ]



SPEC BLOUSONと同生地。

裏地にはメッシュ。

生地には撥水加工を施し、製品にしてからさらに糸にも撥水加工を行っている。

23SSにリリースした同アイテムの進化版。

ウエストのディテールがゴムのドローストリングニ点留めになっている。



縦糸にNyブライト糸、横糸はタスラン糸を使用したライトなファブリック。

ナイロンをデニムミシンで縫うことにより独特のパッカリングを演出。



Color : BLACK/GRAY/GREEN/YELLOW

Size : 1 / 2 / 3

Price : ¥36,300- in tax







CHASE-011 / FREE VEST



































23SSにリリースされていたトラックパンツの同生地で、オリジナルファブリック。

ナイロン100%でありながら光沢感を打ち消したマットな質感と、生地に洗いをかけ更に撥水加工を施した独特な生地。



脇から裾にかけては立体裁断、前に向かってかかる切り替え、それをナイロンでは絶対使用しない打ち込みの強いミシンで縫製し、デニム用のワッシャー加工を施している。



「アウターの上からでもTシャツの上からでも着られるベスト」を目標に、機能性とファッションのどちらをも兼ね備えたシーズンレスなオールマイティさを実現。



Color : BLACK/BROWN

Size : FREE

Price : ¥35,200- in tax







CHASE-012 / WAFFLE TANKER



































生地は凹凸が強いワッフル。

ウールを少し入れる事でコットンだけでは表現できない膨らみを作り、その分肉厚で生地の伸びが起こらないようにナイロンもミックスした特殊な生地を開発。

陰影がはっきり出る様な編み方を施している。



ハーフジップよりも深いクォータージップで着脱もし易い。本来インナー要素の強いワッフルを主役に。



Color : BLACK

Size : 1 / 2

Price : ¥30,800- in tax





2023年11月11日(土)~ WISM各店・BAYCREW’S STORE ONLINE にて販売開始



クレジット: WISM渋谷店 03-6418-5034 / http://wism-tyo.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/08-17:46)