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ー表現ー　陶五人展

ー表現ー　陶五人展

［株式会社阪急阪神百貨店］

日本工芸会近畿支部選抜五人展

■阪神梅田本店8階 ハローカルチャー3．4
■10月11日（水）→17日（火）※最終日は午後5時終了
■「美術散歩」公式URL：https://www.hanshin-dept.jp/dept/e/bizyutsusanpo//


身近に楽しめる絵画やオブジェ、アート雑貨などをイベンティブに発信する阪神梅田本店のアートギャラリー「ハローカルチャー」。

今回は、日本工芸会近畿支部所属の陶芸作家5人による展覧会のご案内です。今展では、伝統の継承と新たな陶芸の可能性を感じさせる作品を展示いたします。世代や作風の異なる、それぞれの作家が追及する技と美をご高覧ください。また、同時に日本工芸会近畿支部会員による「コーヒーを楽しむ器展」も開催いたします。こちらも併せてご覧くださいませ。

作品紹介　（ー表現ー 陶五人展）


迫 能弘「 灰釉小皿 」（径12×H3cm）3,300円

ピーター・ハーモン 「青白磁 風の道茶碗」（径14.5×H7cm）120,000円

野原 美恵 「釉はじき香小壺 」（W8.4×D8.4×H11.5cm）44,000円

金田 萌永「 透光練込ケーキ皿 」（径16.5×H1cm）39,600円

田中 淳貴　研磨土器「坐」 （Ｗ12×Ｄ12×H12cm）　22,000円

出品作家略歴　（ー表現ー 陶五人展）


迫 能弘
迫 能弘（さこ　よしひろ）
1971年　奈良県桜井市三輪に生まれる
1992年　辻 清明氏に師事　やきものを志す
2000年　信楽にて独立
2010年　穴窯築窯
2012年　二基目の穴窯築窯
2017年　台湾国立台南芸術大学にてワークショップ
2018年　第二十九回秀明文化基金賞受賞 　　　　　　
日本陶磁協会奨励賞受賞 日本工芸会正会員 日本伝統工芸展入選（2009.2015.2017.2020.2022年）　　

ピーター・ハーモン
ピーター・ハーモン
1956年　アメリカ・ネブラスカ州生まれ
1978年　グレースランド大学 美術科 卒業
1981年　来日
1985年　滴翠美術館 付属陶芸研究所専攻科 卒業
1988年　篠山市に開窯
　
日本伝統工芸展、日本陶芸展、田部美術館大賞
茶の湯の造形展等 入選・入賞多数
現在、日本工芸会 正会員、京都工芸作家協会 理事



野原 美恵
野原 美恵（ノハラ ミエ）
1973年　京都山科に生まれる
1993年　京都府立陶工高等技術専門校　図案科卒業
1993年　三代目西村徳泉先生に師事し、27年間三代にわたり絵付職人として従事
2021年　京都府立陶工高等技術専門校成形科卒業
2021年　加藤丈尋先生に師事しロクロ職人として従事
2022年　京焼清水焼展にて京都府知事賞
2023年　東京ドームテーブルウエア大賞にて審査員特別賞
2023年　日本伝統工芸近畿展にて新人奨励賞

金田 萌永

金田 萌永（カネダ　モエ）
1997年　東京都生まれ　
2020年　武蔵野美術大学造形学部工芸工業デザイン学科 卒業
滋賀県立陶芸の森 スタジオアーティスト
2021年　日本伝統工芸近畿展新人奨励賞（入選 22、23）
　　　　 日本伝統工芸展 入選(同 22、23）
　　　　 笠間陶芸大賞展 入選
2022年　初個展（京都高島屋美術工芸サロン）
2023年 旬の工芸-技の狂宴( 緑ヶ丘美術館・奈良）
　　　　 第10回菊池ビエンナーレ 入選
現在、滋賀県内にて作陶

田中 淳貴

田中 淳貴（タナカ　アツキ）
1997年　沖縄県立芸術大学　陶芸コース卒業
2000年　大阪工芸展入選
2005年　第23回朝日現代クラフト展入選
2007年　大阪工芸展　奨励賞
2012年　第41回日本伝統工芸近畿展入選（以後11回入選）
2013年　新匠工芸会入選（以後2回入選・2015まで出品）
2014年　沖展入選（以後2回入選・2016まで出品）
2018年　第3回日本陶磁協会奨励賞関西展入選
2022年　第69回日本伝統工芸展入選
現在、日本工芸会準会員



詳しくはハローカルチャーコラムブログよりご覧いただけます。
https://web.hh-online.jp/hanshin/contents/hlc/hlc01/detail/2023/09/--_3.html

■阪神梅田本店8階 ハローカルチャー3・4
■10月11日（水）→17日（火）※最終日は午後5時終了
■「美術散歩」公式URL：https://www.hanshin-dept.jp/dept/e/bizyutsusanpo//

企業プレスリリース詳細へ （2023/10/06-18:46）

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