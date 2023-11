[株式会社ベイクルーズ]

ソウル・聖水洞発のリビングライフスタイルブランドが日本に上陸!



11月17日(金)より JOURNAL STANDARD FURNITURE NEWoMAN新宿店でスタート!









「JOURNAL STANDARD」や「IENA」など、衣食住美を展開する株式会社ベイクルーズ (本社:東京都渋谷区) の JOURNAL STANDARD FURNITUREは、ソウルの聖水洞に本店を置くリビングライフスタイルブランド「APTONE」(アプトン)のポップアップ ストアを11月17日(金)よりJOURNAL STANDARD FURNITURE NEWoMAN新宿店で開催いたします。



今回のポップアップストアでは、 APTONEを代表するアイテム”Mix&Matchティッシュケース”、”Two of Us 4ワインテーブル”をはじめとするアイテムをJOURNAL STANDARD FURNITUREの空間とMIXして提案いたします。



ポップアップ開催を記念してAPTONE製品をご購入いただいたお客さま先着で、アクリルを磨くのに最適なAPTONEオリジナルのクロスをプレゼント!(無くなり次第終了)



APTONEの繊細で美しく仕上げられた品質と。独特なデザインセンスのこもったアイテムは空間に彩りをプラスいたします。この機会にぜひ、ご覧ください。



APTONE







Your Lifestyle Color Picker

2021年、ソウルの聖水洞で始まったAPTONEは、Innisfree、L'OREAL PARIS、GIVENCHYなどの世界的なコスメブランドのVisual Merchandisingから店舗デザイン及び制作作業まで、20年間の深い経験を基に誕生しました。この経験はAPTONE技術力と独特なデザインの基盤になりました。

美学と機能性の完璧な調和、APTONEはアクリル素材で芸術的表現の新しい境地を切り開きます。聖水洞にあるアトリエではティッシュケース、筆立てからサイドテーブル、スツールまで、熟練された職人の手で各商品が一つ一つ繊細かつ丁寧に作りあげられます。

大衆化された色ではなく、APTONEだけの繊細なキュレーションを経た色のアクリルで独自の美学を追求します。APTONEのデザインは使用者の好みとライフスタイルにぴったり当てはまり、空間に新しい意味合いと生命力を与えます。

多くのブランドが大量生産をする中で、APTONEは韓国での手作業を通じて商品の質と完成度を高めています。熟練の職人によって作られたAPTONEの商品は、何よりも素晴らしい品質を誇ります。

「空間を多彩に」という哲学のもと、APTONEは多彩な色とデザインのアクリル商品を日常の空間に溶け込ませ、その空間を高級感の漂うアートギャラリーに切り替えます。



展開アイテム(一部)







TWO OF US 4 ワインテーブル / ¥29,700-





























MIX MATCH ティッシュケース / ¥7,920-



TWO OF US 1 ワインテーブル / ¥27,500-



概要





タイトル:「APTONE POP-UP STORE 開催のお知らせ」



期間 : 2023年 11月17日(金) ~ 12月3日(日)



店舗:JOURNAL STANDARD FURNITURE NEWoMAN新宿店 / ベイクルーズストア(オンライン)



ポップアップストア開催を記念して、ご購入いただきましたお客様に、APTONEクロスをプレゼントいたします。

※ノベルティは、お一人様1点までとさせていただきます。無くなり次第終了となります。予めご了承ください。



APTONE

HP : https://jp.aptone.us/

IG : @aptone_official



