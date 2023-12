[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ レガシープラス]

「極限状態のようなバトルシーンは爆音や音が実際に鳴ってるとしても、闘ってる人にとっては無音で、息遣いも聞こえてくるような静寂なんじゃないかなと思い、そこにいる人にしかわからない音<Angie>をイメージしました。こだま総監督から素晴らしいとのお言葉をいただいた時は、音楽家として大変光栄で嬉しく思いました。」 小室哲哉





40周年にむけて走り出したTM NETWORKの今年最後のプロダクツが楽曲配信&アナログレコードで12月6日にリリース!

■「Angie」配信はこちら

https://tmnetwork.lnk.to/RSZIQE

■アナログレコード「Whatever Comes」ご予約・ご購入はこちら

https://lgp.lnk.to/mqzrX1



11月30日、東京・国際フォーラムで今秋の全国ツアー「TM NETWORK 40th FANKS intelligence Days ~DEVOTION~」を大成功のうちに終えたTM NETWORK。



(photographer:Kazuyuki Sanada)



本ツアーは『劇場版シティーハンター 天使の涙(エンジェルダスト)』とメディアミックスの真骨頂というべきライブであり、TM NETWORKが初めて<街>をコンセプトに掲げた新しい提案の発信となった。開場時から『シティーハンター』の世界に浸り、一曲目の新OPテーマ「Whatever Comes」から全員総立ち、最新リミックス楽曲の数々、挿入歌の「DEVOTION」、「君の空を見ている」は今年のTM NETWORKや『シティーハンター』を語るうえで重要な楽曲であり、大きな歓声に迎えられたそのパフォーマンスは会場に居た一人一人の胸中に鮮明に刻まれた。



エンディングテーマ「Get Wild」では、『シティーハンター』メインキャストのシルエットが映し出されると大きなどよめき、歓声が起こったことからも、今年一年を通じ壮大なストーリーであったことは間違いない。そのようなライブ中、その場の空気さえも一変した小室哲哉渾身の1曲「Angie」のオリジナル音源を特別に配信。



(C)2023 Sony Music Labels Inc.



楽曲配信は、小室哲哉渾身の1曲「Angie」。『劇場版シティーハンター 天使の涙(エンジェルダスト)』の最重要シーンの挿入歌だ。シンプルな英語詩と崇高なサウンドで展開されるスケール感溢れる楽曲で、音楽家・小室哲哉の次のステージを予感させる、まさに"新・神曲"の様相を呈した傑作である。配信用のジャケットは今回初公開となる。(design:TMdesignfactory)



■ティザームービー公開!URL

https://youtu.be/uF-yH8haIWQ



アナログレコード「Whatever Comes」は、9月発売の同タイトルCD収録曲をベースにした7曲入り12インチ盤(完全生産限定盤)。アナログレコードならではの良質なサウンドを充分に堪能することができる。



TM NETWORKは、来年(2024年)1月18日より全国ツアー「TM NETWORK 40th FANKS intelligence Days ~STAND 3 FINAL~」(全7会場9公演)を開催、デビュー(1984年4月21日)40周年に向けて着々と歩を進めている。さらなる進化と飛躍が確実な彼らに期待を寄せながら、最新配信曲とアナログレコードで今年(2023年)の余韻を楽しんで欲しい。



(C)北条司/コアミックス・「2023 劇場版シティーハンター」製作委員会

(C)2023 Sony Music Labels Inc.



タイトル:

Whatever Comes

【完全生産限定盤】

発売日:2023年12月6日

品番価格:MHJL-304/4,070円(税込)

仕様:12inch

アビーロードカッティング



収録楽曲

■SIDE A

Whatever Comes

DEVOTION

Get Wild - 2023 REMASTER -



■SIDE B

君の空を見ている

Whatever Comes (Opening Edit)

DEVOTION (Radio Edit)

Whatever Comes (Backing Track)



■TM NETWORK official website「fanksintelligence.com」 https://fanksintelligence.com/

■TM NETWORK otonano特設ページ https://www.110107.com/TMNETWORK

■『劇場版シティーハンター 天使の涙(エンジェルダスト)』公式HP https://cityhunter-movie.com/



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/06-17:46)