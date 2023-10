[株式会社阪急阪神百貨店]

『POP UP CIRCUS』

オープン日:10月1日(日)

場所:阪急うめだ本店3階婦人服「モード」

「ジバンシィ」10月1日(日)~29日(日) ※10月6日(金)は午後4時終了



ファッション好きでモードラバーな顧客で賑わう3階婦人服売場(モード)を進むと、見えてくるのは約200平方メートル のダイナミックなサークル型没入空間『POP UP CIRCUS』。この時しか味わえないモノ・コト・サービスなど、ここだけのショッピング体験をマンスリーで紹介します。オープニングの10月度は「ジバンシィ」。2023年秋冬コレクションを映し出す大型メタルスクリーンを抜け、中に足を踏み入れると世界観が一変する空間でお迎えし、ここだけの特別な世界を体感いただけます。













〇10月1日(日)~15日(日)は、希少なイブニングドレスからミニ丈のカクテルドレスを一堂に紹介。まるで映画の主人公になったようなプレシャスなひとときを体感!

サークルのセンターには、白く光るステージに浮かび上がるイブニングドレスの数々。職人の手によって一点一点時間をかけて制作されたイブニングドレスは、メゾンが誇るクラフトマンシップの象徴。華美な装飾性ではなく、シンプルなラインの美しさからは、創業者ユベール・ド・ジバンシィから継承され続けているジバンシィならではのエレガンスが漂っています。シルエットの美しさで、なによりも着る人を引き立てる「ジバンシィ」のドレスには、世界中のセレブリティからラブコールが届くほど。フロントスタイルからは想像も出来ない大胆なバックコンシャスなドレスは女性の美しさを一層際立たせます。クリエイティブ・ディレクターのマシュー・M・ウィリアムズが、過去のドレスのアーカイブスからインスピレーションを得て再現した最新のリトルブラックドレスは、まさに「ジバンシィ」の過去と今を融合した至極の一着です。



〇10月16日(月)~29日(日)には、全国に先駆けて特別なデニムプロダクトを先行販売

日本のリクエストで実現した人気の“4G STAR”をモチーフにしたデニムコレクション。レディースラインのジャケット、シャツ、スカート、メンズのラインではフィーディー・シャツ・カーゴパンツ。カラーはブラックデニム、ブルーデニムの2色展開、レディース4サイズ、メンズ6サイズとサイズバリエーションで「ジバンシィ」のシルエットの美しさを追求できます。

人気のアンティゴナからブランドの“IT BAG”になりつつあるヴォワイユーまで、メゾンの代表的なバッグにも注目。また、アイコン的存在のシャークロックブーツは、バイカーズやカウボーイブーツが、2023秋冬メンズコレクションの最新アイテムや、人気のバーシティー ボンバー ジャケットの最新作などが登場。カリフォルニアのピズモビーチで育ったマシュー・M・ウィリアムズの得意とするストリートやワークスタイルを存分に感じられます。







『POP UP CIRCUS(ポップ アップ サーカス)』とは

グローバルなハイエンドファッションの世界観を五感で楽しめる「劇場型イベントスペース」が誕生。

ブランドのヘリテイジやバックボーンなどを感じられる時代を超えた日本初の演出や舞台装置、この時しか味わえないモノ・コト・サービスなど、ここだけのショッピング体験を提供します。

マンスリーで生まれ変わる約200平方メートル のダイナミックな劇場型没入空間では、ファッションのみならず、

アートやライフスタイル・フード・インテリアなど楽しさ溢れるコンテンツが揃います。

突如阪急うめだ本店に現れる空間で生み出される「今までにない発見・驚き・感動」を通じて、お客

お客様が最高にPOPな気分になることを目指します。



<次月の予定>

「MARC JACOBS」



