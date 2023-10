[株式会社世界文化ホールディングス]

世界文化社は、FIVBパリ五輪予選/ワールドカップバレー2023 男子大会(9/30~10/8)の激闘を収録、選手たちの魅力を解説したファン必携の1冊『龍神NIPPON-Road to the Paris 2024』を 2023年10月16日(月)に発売します。







本書は、世界の頂点を目指す「龍神NIPPON」パリ五輪予選の全試合を余すところなく収録。バレーを長年取材してきたスポーツ記者がディープに解説します。絶対エースの気高き挑戦、石川祐希選手。世界を魅了する奇跡の若武者高橋 藍選手をはじめ、龍神NIPPONメンバーの魅力に、今大会の撮りおろし写真と共に迫ります。FIVBパリ五輪予選/ワールドカップバレー2023 男子大会終了後、どこよりも早く発売!ファン必携の1冊です。









目次





※内容は予定であり、試合結果などにより変更の可能性があります。



【巻頭特集】

世界の頂点を目指す「龍神NIPPON」

パリ五輪予選の全試合を余すところなく収録!

【PICK UP HERO】

誰が勝負の鍵を握るのか。忖度なしでピックアップ!

スポーツ記者による渾身コラム

【CLOSE-UP 龍神】

絶対エースの気高き挑戦 石川祐希

世界を魅了する奇跡の若武者 高橋 藍

【記者の目】

なぜブランジャパンはここまで強くなったのか

【福澤達哉が徹底解説】

龍神NIPPONの現在地

<<飛躍の原点を探る>>

世界も驚愕! オポジットが二枚揃った奇跡 西田有志 × 宮浦健人

たった一つのポジションをつかんだ理由 関田誠大 山本智大

勇者たちの群像 選手紹介



『龍神NIPPON-Road to the Paris 2024』

■発売日:2023年10月16日(月)

■定価:1,650円(税込)

■仕様:104ページ/オールカラー

■発行:株式会社世界文化ブックス

■発行・発売:株式会社世界文化社



