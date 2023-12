[株式会社サミーネットワークス]

株式会社サミーネットワークスが運営するスマホ向け無料ぱちんこ・パチスロアプリ「777Real(スリーセブンリアル)」は、2023年12月5日(火)より、サミー株式会社の「パチスロ交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART」アプリを配信いたします。









「パチスロ交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART」が777Realに登場!



懐かしい名機から最新機種まで、777Realなら無料で遊べる!

いつでも、どこでも、思う存分お楽しみください!









【パチスロ交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART アプリ概要】

・配信開始日:2023年12月5日(火)

・価格:無料(アイテム課金制)

・配信サイト

∟App Store:https://itunes.apple.com/jp/app/id1545088576

※上記はスマートフォン専用のURLです。

∟Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.sammynet.next.ort.a0182





(C)2017 BONES/Project EUREKA MOVIE (C)Bandai Namco Sevens Inc. (C)Sammy







「777Real」とは





・URL:https://app.adjust.com/q346tad

※上記URLはスマートフォン専用のURLです。

・公式サイト:https://www.777real.net/

・公式SNS:https://twitter.com/777Realofficial





「777Real」は基本プレイ無料のスマートフォン向けぱちんこ・パチスロアプリです。

アプリをプレイして出玉を増やすと、景品応募用ゲーム内通貨「PG(ピージー)」がもらえます。

この「PG」を消費してここでしか手に入らない限定品やギフトコード、ゲーム内アイテムなど

様々な景品へ応募できます。





■記載れている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/05-18:46)