シリーズ最新作『ファイナルファンタジーXVI』のキャラクターが登場!



パズルRPG『パズル&ドラゴンズ(通称、パズドラ)』は、「ファイナルファンタジー」(以下「FF」)シリーズ、『クリスタル・ディフェンダーズ』とのコラボを2023年10月9日(月・祝)より期間限定で実施いたします。





▶▶『パズル&ドラゴンズ』のダウンロードはコチラ ⇒⇒⇒ http://goe.bz/20231006padpt01



https://pad.gungho.jp/member/collabo/ff_series/2310/



本コラボより、『FFXVI』の「クライヴ」「ジョシュア」「ジル」「ディオン」の他、『FF』の「ウォーリア オブ ライト」、『FFII』の「フリオニール」、『FFXIV』の「ミンフィリア」、『FFVII』の「シド・ハイウインド」といった歴代の人気作から新たなキャラクターが続々と登場します。過去に登場していた、一部コラボキャラクターには新たな進化を追加しました。























初めて「クライヴ」を入手すると、「ファイナルファンタジードロップ2」が解放されるので、このチャンスをお見逃しなく。



また、「ファイナルファンタジーコラボガチャ」を“5連続”でまわすと、おまけガチャから『クリスタル・ディフェンダーズ』のキャラクターをゲットすることができます。本コラボより「忍者」と「チョコボ士」が登場しています。



さらに、「召喚獣オーディン 降臨!」を初クリアすると、「クライヴ」「ジル」の“ガチアバター”をゲットできます。“ガチアバター”は「4人でガチ【対戦】」で使用できるアバターです。その他の「FF」コラボ限定の“ガチアバター”は、期間中「ガチアバター購入/設定」画面より購入が可能となっています。





「ファイナルファンタジーコロシアム!」では、新登場の「シド・ハイウインド」をリーダーに編成して、ダンジョンをクリアすると、初クリア報酬として「飛空艇ハイウインド」が入手できます。「シド・ハイウインド」を手に入れたら、ぜひ挑戦してみましょう。



待望の「ファイナルファンタジー」シリーズ、『クリスタル・ディフェンダーズ』とのコラボ実施までまもなくです。どうぞご期待ください。



【「ファイナルファンタジー」シリーズ、『クリスタル・ディフェンダーズ』コラボ概要】





【コラボ実施期間】2023年10月9日(月・祝)10:00 ~ 2023年10月23日(月)9:59



▼「FF」シリーズコピーライト表記

(C) SQUARE ENIX

LOGO ILLUSTRATION:(C) YOSHITAKA AMANO



▼『クリスタル・ディフェンダーズ』コピーライト表記

(C) SQUARE ENIX



『パズル&ドラゴンズ』基本情報







タイトル:パズル&ドラゴンズ

ジャンル:パズルRPG

対応機種:

・iOS11.0以降の対応端末

・Android OS 7.0以降の対応端末

・Amazon Fireタブレットの推奨端末 詳細は公式サイトをご覧ください。

公式サイト: https://pad.gungho.jp/

特徴:お気に入りのモンスターと一緒に、パズルで冒険する定番パズルRPG!登場するモンスターは10,000種類以上!自分だけの最強チームを作り、強敵が待ち受けるダンジョンに挑むのは君だけじゃない!

他のプレイヤーとフレンドになって一緒に冒険しよう!



