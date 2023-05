[ユニバーサル ミュージック合同会社]

G7広島サミット開催期間中の5月21日(日)AIが次世代を担う学生と共に平和を讃えるライブパフォーマンスを現地広島からAI YouTubeチャンネル(https://youtube.com/live/n2WwJ0RCRUY)にて生配信します。

13:00からの生配信「Lasting Peace LIVE from Hiroshima」では、事前に平和記念公園で収録された学生たちとの「Lean on me」を含む「アルデバラン」「Not So Different」のパフォーマンスに加えて、77年前に原爆の恐怖を経験した被爆者と未来を考える学生たちとのディスカッションなどを交えて、世界に向けてメッセージを発信する予定です。



AIは今回のライブ配信を皮切りに、平和教育プロジェクト「Lasting Peace for Every Child」を本格的にスタートいたします。複数の人種のルーツを持ち、2人の子どもの母親であるAIは「Lasting Peace for Every Child」プロジェクトを通じて、G7期間中に平和を公に呼びかけ、世界のリーダーたちが次世代の子供たちに対して責任を持つ必要があることに光をあてていきます。

10月から来年3月にかけて日本全国約30公演のツアー開催を予定しており、全国ツアーを通して lasting peace実現に不可欠である子どもたちの教育への寄付を募る予定です。



▷今回の活動に関してのAIコメント

「私のアドボカシー活動とすべての人々に平等に永続的な平和を願うという願いは、思いやりを通じた人生の経験に基づいています。広島に集うG7首脳だけでなく、紛争や対立の中で育った子どもたち、あるいは育つかもしれない世界中の子どもたちへと、平和と政策転換のメッセージを伝えられることを嬉しく思います。」



Lasting Peace LIVE from Hiroshima







▶「Lasting Peace LIVE from Hiroshima」

日時:5月21日(日)13:00~13:30終了予定

配信URL:https://youtube.com/live/n2WwJ0RCRUY

※AI Official YouTube Channel

https://www.youtube.com/channel/UCX4fV50d398w_YSGgKwa51Q



<AI 「RESPECT ALL」TOUR>

詳細はこちら:https://aimusic.tv/2023/04/28/respectalltour/



▷AI 「RESPECT ALL」TOURキッズダンサーオーディション

詳細、後日発表。



<AI新曲デジタルシングル「リスペクト」>

5月22日(月)0:00配信



■AI Information:https://bio.to/AI_Link

■TAP │ Take Action for Peace:AIと一緒に平和のために「何が」出来るのかを考えるメディア

https://www.instagram.com/take_action_for_peace/



