[株式会社ベイクルーズ]

LOVE cat's new collection







株式会社ベイクルーズ(本社: 東京都渋谷区、取締役CEO: 杉村 茂)が運営する、「HARDY NOIR(アルディー ノアール)」より、モードで愛らしい、キャットフェイスのスウェットと黒猫柄のウェアなど、新作コレクションの予約発売が2023年11月2日(木)よりスタート。

思わず目を惹く、キャッチーなアイテムに注目です。





Cat print sweat ¥19,800 tax in









Cats print line pants ¥29,700 tax in









Cats print ruffle collar blouse ¥36,300 tax in







その他、モードでスポーティーな新作ウェアも登場いたします。





Line shirt blouson ¥38,500 tax in



Black wide denim ¥25,300 tax in



Crimp fur short jacket ¥47,300 tax in









Nylon shorts ¥9,900 tax in



Stretch wide pants ¥29,700 tax in









New products launch date

December 4, 2023



予約販売期間終了後、

12月4日にオンラインストア・店舗にて通常発売がスタートいたします。



詳しくはこちらよりごらんくださいませ。

FEATURE:https://baycrews.jp/feature/detail/10303







■SHOP LIST

https://baycrews.jp/store/list?shop=0288

■ONLINE STORE

https://baycrews.jp/brand/detail/hardynoir

■instagram

https://www.instagram.com/hardynoir.jp





■会社概要

【株式会社ベイクルーズ】

設立 :1977年7月22日

代表取締役会長 :窪田 祐

取締役CEO :杉村 茂

本社所在地 :東京都渋谷区渋谷1-23-21

事業内容 :レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

グループ会社 :株式会社LADUREE JAPON、株式会社WILL WORKS、株式会社ル・プチメック、台灣貝肯士股份有限公司、Foodies USA, Inc.

HP:http://www.baycrews.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/02-17:46)