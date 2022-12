[アマゾンジャパン合同会社]

ACIDMAN主催の大型ロックフェスACIDMAN presents「SAITAMA ROCK FESTIVAL “SAI” 2022」の収録映像を出演アーティストとのトークを楽しみながら視聴する生配信番組







Amazon Musicは、12月19日(月) 20時より、「Amazon Music Live: ACIDMAN presents “SAI” 2022」を、Twitch上のAmazon Music Japanチャンネルで配信します。

Amazon Music JapanチャンネルURL: https://www.twitch.tv/amazonmusicjp



「Amazon Music Live: ACIDMAN presents “SAI” 2022」では、さいたまスーパーアリーナで11月26日(土)、11月27日(日)の2日間にわたって開催され、4万人を動員した音楽フェスティバルACIDMAN presents 「SAITAMA ROCK FESTIVAL “SAI” 2022」に出演した総勢19組のうち、16組のアーティストのライブ収録映像(一部)を配信します。また同番組は、同フェスを主催したACIDMANが、ジャン・ケン・ジョニー(MAN WITH A MISSION)・ TOSHI-LOW (BRAHMAN) ・フルカワユタカ (DOPING PANDA) ・ホリエアツシ (ストレイテナー)・松田晋二 (THE BACK HORN)(※50音順)と繰り広げるトークと共にお楽しみいただけます。



ACIDMAN結成25周年に集ったそれぞれのロックバンドによるハイクオリティなステージパフォーマンス、会場に集まったファンの皆さんの熱狂を、そしてなによりACIDMANの圧巻のステージパフォーマンスといった当日の映像に加え、出演アーティストによるちょっとした裏話などを是非お楽しみください!



なお、Twitchでの番組配信は、Amazon MusicとTwitchのアカウント提携により、Amazon Musicアプリを通じて視聴いただけます。コメントに参加するには、Twitch上のAmazon Music Japanチャンネルより直接アクセスしてご視聴ください。事前にTwitchのアカウント登録が必要になります。





また、イベント出演アーティストの楽曲をフィーチャーしたプレイリスト「SAITAMA ROCK FESTIVAL "SAI" 2022」をAmazon Musicにて公開中です。プレイリストをご聴取いただくにはAmazon Music Unlimitedへのご登録が必要となりますのでご注意下さい。



(プレイリストURL: https://music.amazon.co.jp/playlists/B0BNHK39C5 )





ACIDMAN presents 「SAITAMA ROCK FESTIVAL “SAI” 2022」出演アーティスト

<DAY1>2022/11/26(土)

・東京スカパラダイスオーケストラ

・DOPING PANDA

・SiM

・back number

・氣志團

・LOW IQ 01 & THE RHYTHM MAKERS+

・MAN WITH A MISSION

・ストレイテナー

・Dragon Ash

・ACIDMAN



<DAY2>2022/11/27(日)

・THE BACK HORN

・sumika

・the band apart

・マキシマム ザ ホルモン(※)

・BRAHMAN

・ASIAN KUNG-FU GENERATION

・ELLEGARDEN(※)

・10-FEET

・Mr.Children(※)

・ACIDMAN

※本番組におけるライブ映像の配信はございません。



「SAITAMA ROCK FESTIVAL “SAI” 2022」とは

2017年11月23日(木・祝)、ACIDMAN結成20周年イヤーの集大成としてACIDMAN presents「SAITAMA ROCK FESTIVAL “SAI “」を初主催。あれから5年後となる2022年11月26日(土)、27日(日)、前回と同じく故郷・埼玉県、さいたまスーパーアリーナにてACIDMAN presents「SAITAMA ROCK FESTIVAL “SAI” 2022」を開催。ACIDMAN結成25周年イヤーとなる今回は、2days開催。詳しくは、公式サイト(https://www.sai-fes.jp/ )をご覧ください。



Artist Profiles

ACIDMAN(アシッドマン)





大木伸夫 (Vo&G)、 佐藤雅俊 (b)、 浦山一悟 (dr)からなる“生命”をテーマにした壮大な詩世界、様々なジャンルの音楽を取り込み、“静”と”動”を行き来する幅広いサウンドで3ピースの可能性を広げ続けるロックバンド。2002年アルバム『創』でメジャーデビューを果たし、以降、数々のロックフェスの大トリを務める。2017年には結成20周年の集大成として故郷埼玉県、さいたまスーパーアリーナにて初の主催ロックフェスである「SAITAMA ROCK FESTIVAL “SAI”」を開催し、チケットは即日ソールドアウト。現在までに12枚のオリジナルアルバムを発表、6度の日本武道館ライブを開催し成功を収めている。

2022年11月26日(土)、27日(日)に、25周年イヤーの集大成として、5年ぶりに「SAITAMA ROCK FESTIVAL "SAI" 2022」を開催。



オフィシャルサイト:http://acidman.jp/

Twitter:https://twitter.com/ACIDMAN_staff

Instagram:https://www.instagram.com/acidman_official/



Twitchについて

Twitchは、インタラクティブなライブ配信サービスを提供する配信コミュニティサイトです。数百万人の交流から生まれるユニークでライブな体験によって、グローバルなコミュニティを形成しています。2011年に設立されたTwitchですが、カジュアルゲームや世界レベルのesportsだけでなく、アニメ、音楽、アートなどあらゆるジャンルのコンテンツも視聴いただけます。また毎年、Twitch最大のコミュニティイベントであるTwitchConを開催しており、同イベントでは数万人のユーザーが一堂に会して、興味や情熱を共有し合い、交流を深めています。

Twitchに関する最新情報は公式サイト( https://www.twitch.tv/ )、Twitter( https://twitter.com/TwitchJP )、ブログ( https://blog.twitch.tv/ja-jp/ )をご覧ください。



Amazon Music について

Amazon Music は、音楽、ポッドキャスト、カルチャーを通じてファン、アーティスト、クリエイターをつなぐ、没入型オーディオエンターテインメントサービスです。Amazon Musicは、キュレーションされ、パーソナライズされたプレイリストや、アーティストのライブ配信、Amazon独占配信のポッドキャストなど、ファンが愛するものをより身近に感じられるようなコンテンツが満載です。プライム会員は、1億曲以上の楽曲のシャッフル再生ほか、自由に曲を選んで再生できる厳選プレイリストや人気のポッドキャストをお楽しみいただけます。Amazon Music Unlimitedに会員登録すると、1億曲以上をHDで、さらにUltra HDと空間オーディオもご利用いただけます。Amazon Musicは、無料でダウンロードできるAmazon Musicアプリ、もしくは、Alexa搭載デバイスなど対応するデバイスをご用意いただければ、どなたでもお楽しみいただけます。詳しくは、www.amazonmusic.com をご覧ください。



