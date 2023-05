[ユニバーサル ミュージック合同会社]

ユニバーサル ミュージック合同会社(本社:東京都港区、 社長兼最高経営責任者(CEO):藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック)は、2023年5月6日に執り行われた英国王チャールズ3世とカミラ王妃の戴冠式公式アルバム『The Official Album of the Coronation of Their Majesties King Charles III & Queen Camilla』の配信を戴冠式当日より開始しました。







『The Official Album of the Coronation of Their Majesties King Charles III & Queen Camilla』は、2023年5月6日に執り行われた英国王チャールズ3世とカミラ王妃の戴冠式のすべての場面を収めたアルバムで、1000年以上の戴冠式の歴史で初めて式典当日に全世界でデジタル配信されました。



本アルバムは、35年間で500枚以上の優れた録音を制作し、グラミー賞にもノミネートされたプロデューサー、アナ・バリー氏によって制作。ウェストミンスター寺院に192本のマイクを設置し収録されたもので、英国王チャールズ3世が自ら編成した式典のプログラムと、新たに委嘱した12曲が収められています。バリトン歌手のサー・ブリン・ターフェル、ソプラノ歌手のプリティ・イェンデなど、イギリスを代表するアーティストが参加し、伝統音楽と現代の音楽が融合したものとなっています。



式典でひときわ注目を集めたのは、大英帝国勲章も受勲している英国の作曲家、アンドリュー・ロイド・ウェバーがこの日のために書き下ろした戴冠式賛歌「Make A Joyful Noise」。英国王立空軍のファンファーレ・トランペッターズが奏でるオープニングとエンディングのファンファーレ、ウェストミンスター寺院聖歌隊の歌声と、戴冠式オーケストラの伴奏によって録音されました。



Make A Joyful Noise - The Coronation Anthem by Andrew Lloyd Webber (Official Music Video)





『The Official Album of the Coronation of Their Majesties King Charles III & Queen Camilla』

2023年5月6日リリース



https://classic.lnk.to/TheCoronationPR



