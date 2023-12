[ロイヤルホテル]

本州でほぼ京都にしか流通しない、希少品種の苺「大分県ベリーツ」とのコラボメニューが昨年よりもさらにパワーアップし、“芸術的な美しさ”で世界へ発信!



リーガロイヤルホテル京都(京都市下京区東堀川通り塩小路、総支配人 藤井 友行)は、本州でほぼ京都にしか流通しない希少品種の苺「大分県ベリーツ」とのコラボレーションメニュー、「Strawberry Fair 2024 ~スイーツトリップ× 大分県ベリーツ~第2弾」をラウンジで2024年1月4日(木)から3月31日(日)まで開催。

また、フレンチダイニング トップ オブ キョウトにてベリーツスペシャルコース「Oh It's a ベリーツ」を2024年2月1日(木)~2月29日(木)まで、バー グラナダにてベリーツを使ったカクテル「フローズン ストロベリー ダイキリ」を2024年1月4日(木)~2月29日(木)まで提供いたします。



「Strawberry Fair 2024 ~スイーツトリップ× 大分県ベリーツ~第2弾」イメージ

ご当地ブランド苺「ベリーツ」とコラボレーションしたストロベリーフェアを、大分県外のホテルとして昨年唯一開催し、多くのお客様にご好評をいただいたことから、2年連続の開催となります。

昨年は、ベリーツの特徴である「鮮やかで濃い赤色」が強調できるよう、苺以外を「真っ白」にこだわったメニューを提供。今年はベリーツの華やかな色を活かしながら、芸術性が高く、見た目にも美しいメニュー4種をご用意します。

中でも、当ホテルの「大分県ベリーツ」を使用したメニューで初登場となるアシェットデセール(皿盛りデザート)「Panier de fraises(パニエ ド フレーズ)」は、クッキーで作ったバスケットにベリーツの他、スイーツが詰め込まれ、“苺狩り“をお皿で表現。

また、ベリーツの美しさから「苺のプリンセス」をイメージしたパフェ「Robe rouge(ローブ ルージュ)」は、ベリーツの深紅と白い断面のコントラストを活かしてドレスのプリーツを造形。また、ベリーのゼリーをフリルに見立て、ゴージャスに仕立てました。

さらに、これまでとは異なる4層のショートケーキ「ベリーツ Quartette(カルテット)」や、10種のベリーツ×スイーツが楽しめるアフタヌーンティー「Berry meets(ベリーミーツ) アフタヌーンティー」など、ベリーツの見た目や味わいを思う存分堪能いただけるメニューとなっています。

そして今年は、京都唯一の回転展望レストラン「フレンチダイニング トップ オブ キョウト」にて、コースで提供される全品に苺が組み込まれたスペシャルコース「Oh It's a ベリーツ」を提供。また、「バー グラナダ」では、フレッシュなベリーツを使ったコラボカクテル「フローズン ストロベリー ダイキリ」を期間限定でお愉しみいただけます。



詳細は次の通りです。



◆◆ Strawberry Fair 2024 ~スイーツトリップ× 大分県ベリーツ~ 開催 概要 ◆◆

【場 所】

ラウンジ(1階/オールデイダイニング カザ内)



【営業時間】

10 : 00~21: 00(ラストオーダー:デザート18:00 / その他20:30)

※アフタヌーンティーセットのみ10 : 00~17: 00(ラストオーダー 17:00)

※記載内容の期間・休業日・営業時間等は状況により変更となる場合がございます。【開催期間】

2024年1月4日(木)~3月31日(日)

※下記料金はいずれも税金・サービス料を含みます

※メニュー内容は、食材の入荷状況等により変更する場合がございます。

※入荷の状況次第で、終了が早まる場合がございます。



「Strawberry Fair 2024 ~スイーツトリップ× 大分県ベリーツ~第2弾」イメージ

ベリーツのデザート「Panier de fraises(パニエ ド フレーズ)」

※ベリーツ約8個分使用

単品 3,036円

ドリンク付(コーヒー、紅茶 または カモミールティー) 3,542円

“一足早い、苺狩り”をテーマに、クッキーで作ったバスケットの器の中には、クレープを広げたうえに、フレッシュなベリーツ、苺ムース、苺ソースが入ります。

その上から苺クリームを絞り上げ、プチシュー、苺アイス、マシュマロ、ミント、そしてベリーツをトッピング。

バスケットの下にはシャンティで模様を描いた苺ソースを流し込み、そこにもベリーツを3つ添えるなど、見た目も味わいも多彩な一品です。



「Panier de fraises(パニエ ド フレーズ)」イメージ

ベリーツのパフェ「Robe rouge(ローブ ルージュ)」

※ベリーツ約10個分使用

単品 3,036円

ドリンク付(コーヒー、紅茶 または カモミールティー) 3,542円

パフェの楽しみとなる縦の高さと、苺本来の可愛らしさに加え、美しさを表現するために、“苺とクリームに降り立った、ドレスを着たプリンセス”をイメージして制作。

チョコレートで作られたプリンセスがまとうのは、苺とバラ風味のムースとベリーツをフリルに見立てて、ベリーのゼリーを裾に活用した、鮮やかなベリーツのドレス。ドレスにはアクセントとして、生の食用バラと、銀のアラザンを添えることで、更に華やかさを加えました。彼女が降り立つグラスの中には、ベリーソース、ホイップクリームやバニラアイスクリーム、フロマージュブランとヨーグルトムースが敷き詰められています。

見た目はもちろん、上から下まで、異なる味わいと食感が最後までお愉しみいただけます。



「Robe rouge(ローブ ルージュ)」イメージ

ベリーツのショートケーキ「ベリーツ Quartette(カルテット)」

※ベリーツ約6個分使用

単品 1,771円

ドリンク付(コーヒー、紅茶 または カモミールティー) 2,277円

定番のショートケーキでも、ベリーツの特徴を活かすために新たな試みに挑戦。

ロイヤルホテル伝統のレシピで作られたクリームとベリーツがベストバランスとなるように、通常3層の断面を4層に増やし、口当たりと味わいを調整しました。

また、ベリーツとホワイトチョコレートをふんだんに使い、これまでにない見た目とボリューム感のあるショートケーキに仕上げました。



「ベリーツ Quartette(カルテット)」イメージ

ベリーツのアフタヌーンティーセット「Berry meets(ベリーミーツ) アフタヌーンティー」

※ベリーツ約6個分使用

5,819円 ※フリードリンク付(120分制)

《1日10食限定の販売》

(指定内フリードリンク:コーヒー、紅茶4種 または ハーブティー3種、

ノンアルコールカクテル3種)

宝石箱に見立てた2段のBOXの上段にはスイーツ11品10種。下段にはセイボリー9品を美しく配置。ベリーツの特徴を生かしつつ、ミルフィーユ、ムース、タルト、クリームクッキーサンド、プリン、フレンチトースト、コンフィチュールなど、食感と味わいの異なるベリーツを使った10種のスイーツを楽しめます。

フレンチトーストは、牛乳と砂糖と卵に加え、ベリーツの果汁をパンに漬け込み焼き上げ、仕上げにフレッシュのベリーツとソースをまぶしています。苺のコンフェチュールは、スコーンに付けてお召しあがりください。





「Berry meets(ベリーミーツ) アフタヌーンティー」イメージ

◆◆ ベリーツスペシャルコース 概要 ◆◆

【場 所】

フレンチダイニング トップ オブ キョウト(14階)【営業時間】

ランチ12:00~15:30(ラストオーダー 14:00)

ディナー17:00~21:30(ラストオーダー 20:00)

※記載内容の期間・休業日・営業時間等は状況により変更となる場合がございます。【開催期間】

2024年2月1日(木)~2月29日(木)

※下記料金はいずれも税金・サービス料を含みます

※メニュー内容は、食材の入荷状況等により変更する場合がございます。

※入荷の状況次第で、終了が早まる場合がございます



ランチ・ディナーコース「Oh It's a ベリーツ」イメージ

ランチ・ディナーコース「Oh It's a ベリーツ」 全9品

12,705円

ベリーツの程よい酸味と甘みを活かし、加熱してソースにしたり、フレッシュな果肉を添えたりと、コース料理全品にベリーツを使用しました。

堀川ごぼうやパールコーンなど、シェフ寺田がこだわりを持って厳選した京都の食材と“ベリーツ”を合わせた今だけのスペシャルコース。

ぜひ味覚の冒険をお愉しみください。



◆◆ ベリーツスペシャルカクテル 概要 ◆◆

【場 所】

バー グラナダ(地下1階)【営業時間】

17:00~23:00(ラストオーダー 22:45)

※記載内容の期間・休業日・営業時間等は状況により変更となる場合がございます。【開催期間】

2024年1月4日(木)~2月29日(木)

※下記料金はいずれも税金・サービス料を含みます

※メニュー内容は、食材の入荷状況等により変更する場合がございます。



「フローズン ストロベリー ダイキリ」イメージ

「フローズン ストロベリー ダイキリ」

※ベリーツ約3個分使用

2,178円

「フローズン ストロベリー ダイキリ」は、甘さと酸味のバランスが良く、スイーツのような上品な甘さを持つ大分県生まれのブランド苺「ベリーツ」を使用したカクテル。

苺が一番美味しいこの時期に、苺との相性がいいラム酒を使用し、ベリーツの甘さと酸味を思う存分堪能できる「フローズン ストロベリー ダイキリ」に仕上げました。

スペインのアンダルシア地方グラナダをイメージしたレトロで落ち着いた雰囲気の店内で、色鮮やかで可愛らしい見た目と、フルーティーな味わいのカクテルをお愉しみください。≪参考≫

大分県のご当地ブランド苺「ベリーツ」

大分県が「大分6号」として8年の歳月をかけて開発した大分県オリジナル苺「ベリーツ」は2017年に販売開始。苺そのものがスイーツとなり得る、スイーツみたいなストロベリーとして「ベリーツ」と命名されました。

大分県内の他品種にはない贈答用アイテムを展開し、百貨店などの高級店でも取り扱いがあります。ベリーツの販売拠点市場は京都市場と大分県内市場の2カ所が主。大分県産の苺は京都中央市場での販売歴史が30年以上あることから、販売実績のある京都の市場を拠点として「ベリーツ」を販売。特徴として、「シーズンを通じて糖度が高く、鮮やかで濃い赤色」「旬の時期が長く、クリスマスなどの需要の高い時期から楽しめる」などが挙げられます。<お客様お問い合わせ先>

リーガロイヤルホテル京都

〒600‐8237 京都市下京区東堀川通り塩小路下ル松明町1番地



ラウンジ(オールデイダイニングカザ内)

075-361-9226(直通)



フレンチダイニング トップ オブ キョウト

075-361-9221(直通)



バー グラナダ

075-361-9224(直通)



https://www.rihga.co.jp/kyoto/restaurant/fair_list/strawberry2024



