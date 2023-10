[ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社]

「祈奏真姫アルシェ」「黒奏真姫ノア」「鋼黒装姫フォンセ」が再び登場!



アクションパズルRPG『ケリ姫スイーツ』は、新世代ボードゲーム・RPG『サモンズボード』とのコラボを2023年10月5日(木)より復刻開催いたします。





▶▶『ケリ姫スイーツ』のダウンロードはコチラ ⇒⇒⇒ http://goe.bz/20231005kpspt01



https://kerihime.gungho.jp/kps/collabo/2023/summons/index.html



<『サモンズボード』コラボイベント概要>

「スーパー!サモンズボードコラボスロット」をまわそう!







『サモンズボード』の人気キャラクター「祈奏真姫アルシェ」「黒奏真姫ノア」「鋼黒装姫フォンセ」が上方修正され、再登場します。



コラボステージ「コナンの塔」登場!







「ひかり」エレメントを持つ敵のみが登場する本ステージ。「やみ」エレメントを持つ仲間や、コラボメンバー「黒奏真姫ノア」「鋼黒装姫フォンセ」の活躍が期待できます。本ステージで彼女たちの力をお確かめください。



コラボステージ「オグマ洞穴最深」登場!







「やみ」エレメントを持つ敵のみが登場する本ステージでは、「ひかり」エレメントを持つ仲間や、コラボメンバーの「祈奏真姫アルシェ」が活躍します。さらに、ドロップアイテム「フォンセの模造剣」と「バルバレム撃破証」を集めた数とステージをクリアした数に応じて、「プレミアムチケット」やコラボドレス「師範代コス」などの達成報酬を手に入れることができます。



「サモンズボードコラボチャレンジ」第1弾!





時間の経過で、さまざまな報酬が手に入る「サモンズボードコラボチャレンジ」を開催します。第1弾では、「フラマの聖遺物」などをゲットできます。



私立魔法図書館「サモンズステージ」のレンタル料が大幅OFF!





コラボ記念として、“私立魔法図書館”でレンタルできる「サモンズステージ」と「プラチナの贈り物」のレンタル料金が通常「100万コイン」のところ、なんと「1コイン」のみとなります。この機会にぜひコラボステージにチャレンジしてみましょう。



その他、2023年10月12日(木)からは新たなイベントもスタートするので、こちらもお楽しみにお待ちください。



【開催期間】2023年10月5日(木)メンテナンス後 ~ 2023年10月19日(木)11:59



『ケリ姫スイーツ』基本情報







タイトル:ケリ姫スイーツ

ジャンル:アクションパズルRPG

対応機種:iPhone/iPad iOS 11.0以上(CPU A8以上)、Android OS 6.0以上

公式サイト:http://kerihime.gungho.jp/kps/

特徴:簡単なアクションとパズルゲームのような戦略性でモンスターを倒す、ステージクリア型のアクションパズルRPGです。武器や防具に経験値を溜めたり、数多くの武器や「姫」の衣装を場面により変えたりして、

キャラクターを成長させながらステージを進みましょう。

コピーライト表記:(C) GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.



