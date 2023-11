[株式会社ベイクルーズ]

世界が大注目するイギリスのジュエリーデザイナー、カストロ・スミスが来日。最新作を含んだセミオーダー会をメンズジュエリーのセレクトショップ「WORLDLY-WISE 新宿店」にて開催が決定!



WORLDLY-WISE 新宿店イベント

11/3日 ~ 11/5日





この度、株式会社ベイクルーズ(本社:東京都渋谷区、取締役CEO:杉村 茂)が運営するメンズジュエリー専門のセレクトショップWORLDLY-WISE(ワールドリーワイズ)にて、ロンドンを拠点に活躍する世界中が大注目するジュエリーアーティストCastro Smith(カストロ スミス)のセミオーダー会を開催する。







【 Exhibition to the world of 「Castro Smith’s」Engraving 】

---------------------------------

会期

11/3(金) - 11/5 (日)

※デザイナー(カストロ本人)の在店は11/3(金) 15:00 ~ 20:00の時間のみ

---------------------------------

時間

11/3(金) 11:00 - 20:30 (デザイナー在店)

11/4(土) 11:00 - 20:30

11/5(日) 11:00 - 20:00

会場

WORLDLY-WISE 新宿店 東京都新宿区新宿3丁目31−9 1F

---------------------------------



ロンドンを拠点に活動するジュエリーブランド「CASTRO SMITH」のセミオーダー会が急遽WORLDLY-WISE新宿店にて開催が決定。国内の正規ではDover Street Marketのみの取り扱いで知られる、世界が最も注目する現在進行形のジュエリースミスの1人だ。









彼は、金細工職人のギルドを起源とする団体「ザ・ワーシップフル・カンパニー・オブ・ゴールドスミス」で象徴学と図像学を学びつつ日本でも彫金を学んでいたいう異色の経歴を持ち、ジュエリー製作のトレーニングを様々な土地で鍛錬に重ねながら今のエングレービング(彫金)のスタイルを確立。タトゥーの彫り師も目指していた時期もあり、オープンな視座で様々な国のカルチャーを吸い込んだデザインは正に芸術的で、一つの"枠"を超越したエングラーバー(彫金師)。

















物腰は柔らかに、優しいオーラを纏うカストロ本人が持つファンタジックなセンスと、英国の伝統を系譜としたブリティッシュジュエリーの世界観が見事にクロスオーバーされ、一つ一つのジュエリーに"規格外"なアートセンスを産み落としている。動物や植物、更には人間の心臓といった有機的なモチーフを彫り込み、他では見られない独創的なカラーセンスをセラミックやロジウムプレートで仕上げた作品は神秘的そのもの。もちろん、全てはハンドメイドでありカストロ本人が全ての製作工程を完結させている。



そんな世界が大注目するカストロスミスの作品を、およそ100点のボリュームで展示するセミオーダー会がWORLDLY-WISE 新宿店にて3日間限定で開催。初日の11/3(金)のみ、カストロ本人が在店し、また購入者には、希望するジュエリーへその場でカストロ本人がドローイングしたオリジナルのイニシャルデザインのオーダーサービスも行う。



芸術的なシグネットリングを中心としたCASTROの最新作のコレクションを日本で見られるこのチャンスです。ジュエリーの全ラインナップ及び価格帯はカストロの意向により非公開のため、今週末の3連休はぜひ新宿まで足を運んでみて下さい。



スタッフ一同心よりお待ちしております。









■会社概要

【株式会社ベイクルーズ】

設立 :1977年7月22日

代表取締役会長 :窪田 祐

取締役CEO :杉村 茂

本社所在地 :東京都渋谷区渋谷1-23-21

事業内容 :レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

グループ会社 :株式会社LADUREE JAPON、株式会社WILL WORKS、株式会社ル・プチメック、台灣貝肯士股份有限公司、Foodies USA, Inc.

HP:http://www.baycrews.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/02-19:46)