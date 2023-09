[株式会社世界文化ホールディングス]

ファッションやライフスタイルに深いこだわりを持つビームスの、スタッフ個人個人の魅力を一冊の本に集約したパーソナル・ブックシリーズ「I AM BEAMS」(発行:株式会社世界文化社、株式会社Begin / 発行・発売:株式会社世界文化社)最新刊が、9月30日(土)より全国発売されます。

※9月24日 (日) より、ビームスBEAMS 公式オンラインショップオンラインストアと一部店舗では先行発売中







今年2月に発売した「I AM BEAMS」シリーズ第1弾では、ビームス全スタッフの中から、年代も職種も異なる3名が書籍を出版し話題を呼びました。シリーズ続編となる今回は、ビームス プレス目黒越子さんとジェネラルスタイルクリエイターの和田健二郎さんの2名が、自身のファッションスタイルや、ライフスタイルへのこだわりを語り尽くします。ぜひ書店店頭にてご覧ください。



I AM BEAMS Vol.4『Meguro's SIMPLE STYLE MEMO』(目黒越子)







Instagram本格開始から1年で5万人以上のフォロワーが集まったビームスの名物プレス、目黒越子が“たった2つの選択肢”で“誰でも簡単に真似できる”史上最もシンプルな目黒流スタイルメモを伝授。アイテムはノースリーブトップスとロングスカート。カラーはモノトーンとアースカラー、以上。無理しない服選びで見えてくる“自分に本当に似合うスタイル”とは。













<刊行概要>

I AM BEAMS Vol.4

『Meguro's SIMPLE STYLE MEMO』

■著者:目黒越子 Instagram:@meguro_etsuko

■発売日:2023年9月30日(土)

■定価:1,760円(税込)

■仕様:A5変形/128ページ

■発行:株式会社世界文化社

https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4418234268/sekaibunkacom-22



【ビームス取り扱い店舗】

ビームス ハウス 丸の内/ビームス 新丸の内/デミルクス ビームス 新宿/ビームス 二子玉川/ビームス 北千住/ビームス 立川/ビームス 町田/デミルクス ビームス 柏/ビームス 横浜東口/ビームス 武蔵小杉/ビームス 仙台/ビームス 新潟/ビームス 金沢/ビームス 静岡/ビームス ハウス 名古屋/ビームス ハウス 梅田/ビームス ハウス なんば/ビームス 天王寺/ビームス ハウス 神戸/ビームス 広島/ビームス 福岡/ビームス 鹿児島

BEAMS ビームス公式オンラインショップ(https://www.beams.co.jp/ )



I AM BEAMS Vol.5『ビームスの服ショーグンが敬愛するモノ・コト・ヒト RESPECTS』(和田健二郎)







お酒落の猛者3000人が日々投稿する〈BEAMS〉スタイリングスナップで10シーズン連続売上No.1。“服ショーグン”こと和田健二郎が世界中から選りすぐったモノ・コト・ヒトをめぐる逸話集です。











<刊行概要>

I AM BEAMS Vol.5

『ビームスの服ショーグンが敬愛するモノ・コト・ヒト RESPECTS』

■著者:和田健二郎 Instagram:@wadajiro

■発売日:2023年9月30日(土)

■定価:1,760円(税込)

■仕様:A5変形/144ページ

■発行:株式会社Begin

■発行・発売:株式会社世界文化社

https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/441823425X/sekaibunkacom-22



【ビームス取り扱い店舗】

ビームス 原宿/ピルグリム サーフサプライ 渋谷/ビームス メン 渋谷/ビームス 恵比寿/ビームス 銀座/ビームス ハウス 丸の内/ビームス 新丸の内/ビームス 六本木ヒルズ/ビームス ジャパン/ビームス 新宿/ビームス 二子玉川/ビームス 池袋/ビームス 北千住/ビームス 東京スカイツリータウン/ビームス 吉祥寺/ビームス 立川/ビームス 町田/ビームス 大宮/ビームス 横浜東口/ビームス みなとみらい/ビームス 武蔵小杉/ビームス 川崎/ビームス 辻堂/ビームス 札幌/ビームス 仙台/ビームス 金沢/ビームス ハウス 名古屋/ビームス 京都/ビームス 梅田/ビームス ストリート 梅田/ビームス なんば/ビームス 天王寺/ビームス 神戸/ビームス ハウス 神戸/ビームス 西宮/ビームス 広島/ビームス 福岡/ビームス 博多/ビームス 鹿児島

BEAMS ビームス公式オンラインショップ(https://www.beams.co.jp/ )





■「I AM BEAMS」シリーズとは?





BEAMSのスタッフによる、パーソナル・ブックシリーズ。クリエイティブのインスピレーションソースとなった蒐集やカルチャーから、独自の審美眼によって磨かれたファッション・ライフスタイルまで。スタッフそれぞれの個性とセンスに光を当て、多様性に満ちたユニークなコンテンツを展開していきます。





■株式会社ビームス

1976年、東京・原宿で創業。1号店「American Life Shop BEAMS」に続き、世界の様々なライフスタイルをコンセプトにした店舗を展開し、ファッション・雑貨・インテリア・音楽・アート・食品などにいたるまで、国内外のブランドや作品を多角的に紹介するセレクトショップの先駆けとして時代をリードしてきました。特にコラボレーションを通じて新たな価値を生み出す仕掛け役として豊富な実績を持ち、企業との協業や官民連携においてもクリエイティブなソリューションを提供しています。日本とアジア地域に約160店舗を擁し、モノ・コト・ヒトを軸にしたコミュニティが織り成すカルチャーは、各地で幅広い世代に支持されています。



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/29-15:46)