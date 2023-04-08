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4月22日（土）初回放送の番組ゲストに、6人組グローバルボー…

4月22日（土）初回放送の番組ゲストに、6人組グローバルボーイズグループ「iKON」が出演決定！！

［テレビ東京グループ］

毎週1組の韓国発グローバルボーイズグループがゲスト出演！初回放送は、4月22日（土）深夜2時15分スタート！！


　テレビ東京では、K-POPに完全特化した新・音楽番組「Who is your next? THE KLOBAL STAGE」を4月22日（土）より、毎週土曜・深夜2時15分からレギュラー放送で開始いたします（初回5分拡大放送）。


iKON

　4月22日（土）の初回放送では、記念すべき番組1組目のゲストとして、今年でデビュー9年目を迎える6人組グローバルボーイズグループiKONの出演が決定いたしました！

　代表曲『LOVE SCENARIO』の世界的ロングヒットをはじめ、昨年リリースした『BUT YOU』でも、韓国国内外での変わらぬ人気を証明したiKON。今年1月1日に事務所移籍を発表し、新しいスタートを切ったiKONと、今春から同じく新しくスタートをきる「Who is your next? THE KLOBAL STAGE」が新鮮で華やかなシナジーを生み出します。

　iKONとは、K-POPアーティストの先輩後輩の仲にあたる番組MCのYUTO（PENTAGON）とU（ONF）とのトークや、韓国で定着している”バスキング※”に着想を得た番組特別楽曲ステージなど、「Who is your next? THE KLOBAL STAGE」でiKONがどのような姿を見せてくれるのか、ぜひご期待ください。
※路上ライブのこと

　また、動画配信サービスParaviにて、「Who is your next? THE KLOBAL STGAE」の配信も決定！地上波放送翌日の日曜昼12時より、放送後1週間に限らず、何度でも番組をお楽しみいただけます。

　毎週1組の韓国発・グローバルボーイズグループをゲストに迎えて進行する「Who is your next? THE KLOBAL STAGE」の最新情報は、公式HP（https://www.tv-tokyo.co.jp/klobal/）や公式Twitter（@tvtokyo_KLOBAL）、公式Instagram（@tvtokyo_klobal）で確認できます。

＜本編番組概要＞
番組名：「Who is your next? THE KLOBAL STAGE」
放送日時：毎週土曜日　深夜2時15分～40分
初回放送日時：4月22日（土） 深夜2時15分～45分　※初回5分拡大
出演者：YUTO（PENTAGON）、U（ONF）　ほか
初回ゲスト：iKON
放送局：テレビ東京（関東ローカル）　
※TVer、ネットもテレ東にて1週間見逃し配信、Paraviでの全話配信あり
番組HP：https://www.tv-tokyo.co.jp/klobal/
番組Twitter：https://twitter.com/tvtokyo_KLOBAL　@tvtokyo_KLOBAL
番組Instagram：https://www.instagram.com/tvtokyo_klobal/　@tvtokyo_KLOBAL
番組YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCotiT031cKCeJaTNpo9W5IQ

＜スピンオフ番組概要＞
番組名：「ミュージックブレイクTHE KLOBAL STAGE sub-channel!!!!!」
放送日時：4月25日（火）　深夜3時20分～25分
毎週火曜日　深夜3時20分～25分
毎週水曜日　深夜3時50分～55分
毎週木曜日　深夜3時50分～55分
毎週金曜日　深夜3時45分～50分
出演者：iKON　ほか
放送局：テレビ東京　
※TVer、ネットもテレ東 にて1週間見逃し配信あり
番組HP： https://www.ttmnet.co.jp/blog-musicbreak/
番組Twitter：https://twitter.com/KLOBAL_sub　@KLOBAL_sub
番組Instagram：https://www.instagram.com/klobal_sub/　@ KLOBAL_sub

企業プレスリリース詳細へ （2023/04/08-17:46）

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