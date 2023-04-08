4月22日（土）初回放送の番組ゲストに、6人組グローバルボー…
［テレビ東京グループ］
毎週1組の韓国発グローバルボーイズグループがゲスト出演！初回放送は、4月22日（土）深夜2時15分スタート！！
テレビ東京では、K-POPに完全特化した新・音楽番組「Who is your next? THE KLOBAL STAGE」を4月22日（土）より、毎週土曜・深夜2時15分からレギュラー放送で開始いたします（初回5分拡大放送）。
4月22日（土）の初回放送では、記念すべき番組1組目のゲストとして、今年でデビュー9年目を迎える6人組グローバルボーイズグループiKONの出演が決定いたしました！
代表曲『LOVE SCENARIO』の世界的ロングヒットをはじめ、昨年リリースした『BUT YOU』でも、韓国国内外での変わらぬ人気を証明したiKON。今年1月1日に事務所移籍を発表し、新しいスタートを切ったiKONと、今春から同じく新しくスタートをきる「Who is your next? THE KLOBAL STAGE」が新鮮で華やかなシナジーを生み出します。
iKONとは、K-POPアーティストの先輩後輩の仲にあたる番組MCのYUTO（PENTAGON）とU（ONF）とのトークや、韓国で定着している”バスキング※”に着想を得た番組特別楽曲ステージなど、「Who is your next? THE KLOBAL STAGE」でiKONがどのような姿を見せてくれるのか、ぜひご期待ください。
※路上ライブのこと
また、動画配信サービスParaviにて、「Who is your next? THE KLOBAL STGAE」の配信も決定！地上波放送翌日の日曜昼12時より、放送後1週間に限らず、何度でも番組をお楽しみいただけます。
毎週1組の韓国発・グローバルボーイズグループをゲストに迎えて進行する「Who is your next? THE KLOBAL STAGE」の最新情報は、公式HP（https://www.tv-tokyo.co.jp/klobal/）や公式Twitter（@tvtokyo_KLOBAL）、公式Instagram（@tvtokyo_klobal）で確認できます。
＜本編番組概要＞
番組名：「Who is your next? THE KLOBAL STAGE」
放送日時：毎週土曜日 深夜2時15分～40分
初回放送日時：4月22日（土） 深夜2時15分～45分 ※初回5分拡大
出演者：YUTO（PENTAGON）、U（ONF） ほか
初回ゲスト：iKON
放送局：テレビ東京（関東ローカル）
※TVer、ネットもテレ東にて1週間見逃し配信、Paraviでの全話配信あり
番組HP：https://www.tv-tokyo.co.jp/klobal/
番組Twitter：https://twitter.com/tvtokyo_KLOBAL @tvtokyo_KLOBAL
番組Instagram：https://www.instagram.com/tvtokyo_klobal/ @tvtokyo_KLOBAL
番組YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCotiT031cKCeJaTNpo9W5IQ
＜スピンオフ番組概要＞
番組名：「ミュージックブレイクTHE KLOBAL STAGE sub-channel!!!!!」
放送日時：4月25日（火） 深夜3時20分～25分
毎週火曜日 深夜3時20分～25分
毎週水曜日 深夜3時50分～55分
毎週木曜日 深夜3時50分～55分
毎週金曜日 深夜3時45分～50分
出演者：iKON ほか
放送局：テレビ東京
※TVer、ネットもテレ東 にて1週間見逃し配信あり
番組HP： https://www.ttmnet.co.jp/blog-musicbreak/
番組Twitter：https://twitter.com/KLOBAL_sub @KLOBAL_sub
番組Instagram：https://www.instagram.com/klobal_sub/ @ KLOBAL_sub
企業プレスリリース詳細へ （2023/04/08-17:46）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
こんな記事も
PR TIMES
PKSHA、松尾研究所と共同でベンチャーキャピタルファンドを設立(04/09 01:40)
【4/15(土)~18(火)】豪華特典付き！体験型で楽しめる<プレ花嫁ドレスフェス~ドレスから始まる式場探し~> in横浜 開催決定 ⚐(04/09 00:40)
アクティオのバイオディーゼル燃料専用発電機が正式採用(04/09 00:40)
日本ゴールボール協会と「SWANSアイシェード」ゴールドサプライヤー契約を更新(04/09 00:40)
グロービス経営大学院、2023年度日本語MBAプログラム入学式を開催 入学者数は1,068名、在校生・卒業生の累計1万人を突破(04/09 00:40)
導電性インク市場（Conductive Inks Market）に関する調査は、2022 年のランドスケープを理解するために実施されました。(04/08 23:40)
総力特集は、消された邪神カカセオと超古代「星神王朝」の謎 月刊「ムー」5月号発売!!(04/08 23:40)
【高島屋】デニムをアップサイクルする「デニム再生プロジェクト」初の製品化！ RED CARD TOKYOの新作デニムへと生まれ変わり、4 月 12 日（水）から販売スタート！(04/08 23:40)
〈プレゼントキャンペーン実施中！〉『ちいかわ』の手芸セットが12名様に／豪華な3大特別付録がついた『COTTON TIME』5月号 好評発売中♪(04/08 23:40)
方南町のパーソナルトレーニングジム「ダイエットパートナー方南町店」にて無料体験受付開始！(04/08 23:40)
両国のパーソナルトレーニングジム「ダイエットパートナー両国店」にて無料体験受付開始！(04/08 23:40)
ラピュタロボティクス、自動フォークリフトの発売を開始(04/08 23:40)
生分解性を有する3Dプリンター用フィラメントの販売をスタート(04/08 23:40)
東京貿易ホールディングス株式会社 播州電装株式会社の株式譲渡契約締結について(04/08 23:40)
【CBDHILLS×Kamerui】CBDHILLS渋谷道玄坂店で商品をお買い上げの方先着100名様に「kamerui（カメルイ）CBDデンタルペースト 4,200円」（42万円相当）をプレゼント(04/08 23:40)
【インタビュー】プロ選手指導経験だけでなく、子どもから指導者まで幅広く育成に携わる、風間八宏が語る指導者の「伝え方」が試される場である「BANDアプリ」とは？(04/08 23:40)
Web3スタートアップの株式会社メモリア、創業1年9ヶ月・サービスリリースから1年1ヶ月で凸版印刷グループのBookLiveに数億円で会社売却。グループに参画しさらなる事業拡大を目指す(04/08 23:40)
leift（レフト）がファーストアルバム『Beige』をリリース。リリックビデオ、ワンマンライブに向けて追加ライブのスケジュールも解禁。(04/08 22:40)
JLL、日本のキャピタルマーケット事業部長に竹内竜太が就任(04/08 22:40)
ノバセルとスイッチメディア、広告主向けにテレビCMの効果をリーチとレスポンスの両方で計測する共同パッケージを提供開始！(04/08 22:40)
粘着ラベル用基材の「LIMEX Sheet」が、観森のバスソルト「mimori Herbal Bathsalt Tasha」に採用(04/08 22:40)
グローバル・ブレインと島津製作所が共同で「Shimadzu Future Innovation投資事業有限責任組合」を設立(04/08 22:40)
「京銀まちづくりファンド」第２号案件への投資について～ニシオサプライズ株式会社へ投資～(04/08 22:40)
サッポロビール株式会社に、契約書管理クラウドサービス「Hubble」が導入されました(04/08 22:40)
「FM802 MEET THE WORLD BEAT 2023」にマクセルが協賛(04/08 22:40)
韓国のトレンドを取り入れたオトナっぽくてかわいいデザイン。 眼鏡市場 × nicola コラボメガネ第８弾!!(04/08 22:40)
ChatGPTとの対話からエンジニアの職歴をAIが自動生成。「ChatGPTからインタビュー受けてみた」をリリース(04/08 22:40)
AIを活用したシステム開発教育プログラム「rinna AI STUDIO」を提供開始(04/08 22:40)
BSB Innovation Award 2023受賞！(04/08 22:40)
Yahoo!ショッピングにNanoleaf公式ストアがオープン！最大50％OFFのキャンペーンを実施(04/08 22:40)