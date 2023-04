[テレビ東京グループ]

毎週1組の韓国発グローバルボーイズグループがゲスト出演!初回放送は、4月22日(土)深夜2時15分スタート!!





テレビ東京では、K-POPに完全特化した新・音楽番組「Who is your next? THE KLOBAL STAGE」を4月22日(土)より、毎週土曜・深夜2時15分からレギュラー放送で開始いたします(初回5分拡大放送)。









4月22日(土)の初回放送では、記念すべき番組1組目のゲストとして、今年でデビュー9年目を迎える6人組グローバルボーイズグループiKONの出演が決定いたしました!



代表曲『LOVE SCENARIO』の世界的ロングヒットをはじめ、昨年リリースした『BUT YOU』でも、韓国国内外での変わらぬ人気を証明したiKON。今年1月1日に事務所移籍を発表し、新しいスタートを切ったiKONと、今春から同じく新しくスタートをきる「Who is your next? THE KLOBAL STAGE」が新鮮で華やかなシナジーを生み出します。



iKONとは、K-POPアーティストの先輩後輩の仲にあたる番組MCのYUTO(PENTAGON)とU(ONF)とのトークや、韓国で定着している”バスキング※”に着想を得た番組特別楽曲ステージなど、「Who is your next? THE KLOBAL STAGE」でiKONがどのような姿を見せてくれるのか、ぜひご期待ください。

※路上ライブのこと



また、動画配信サービスParaviにて、「Who is your next? THE KLOBAL STGAE」の配信も決定!地上波放送翌日の日曜昼12時より、放送後1週間に限らず、何度でも番組をお楽しみいただけます。



毎週1組の韓国発・グローバルボーイズグループをゲストに迎えて進行する「Who is your next? THE KLOBAL STAGE」の最新情報は、公式HP(https://www.tv-tokyo.co.jp/klobal/)や公式Twitter(@tvtokyo_KLOBAL)、公式Instagram(@tvtokyo_klobal)で確認できます。



<本編番組概要>

番組名:「Who is your next? THE KLOBAL STAGE」

放送日時:毎週土曜日 深夜2時15分~40分

初回放送日時:4月22日(土) 深夜2時15分~45分 ※初回5分拡大

出演者:YUTO(PENTAGON)、U(ONF) ほか

初回ゲスト:iKON

放送局:テレビ東京(関東ローカル)

※TVer、ネットもテレ東にて1週間見逃し配信、Paraviでの全話配信あり

番組HP:https://www.tv-tokyo.co.jp/klobal/

番組Twitter:https://twitter.com/tvtokyo_KLOBAL @tvtokyo_KLOBAL

番組Instagram:https://www.instagram.com/tvtokyo_klobal/ @tvtokyo_KLOBAL

番組YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCotiT031cKCeJaTNpo9W5IQ



<スピンオフ番組概要>

番組名:「ミュージックブレイクTHE KLOBAL STAGE sub-channel!!!!!」

放送日時:4月25日(火) 深夜3時20分~25分

毎週火曜日 深夜3時20分~25分

毎週水曜日 深夜3時50分~55分

毎週木曜日 深夜3時50分~55分

毎週金曜日 深夜3時45分~50分

出演者:iKON ほか

放送局:テレビ東京

※TVer、ネットもテレ東 にて1週間見逃し配信あり

番組HP: https://www.ttmnet.co.jp/blog-musicbreak/

番組Twitter:https://twitter.com/KLOBAL_sub @KLOBAL_sub

番組Instagram:https://www.instagram.com/klobal_sub/ @ KLOBAL_sub



