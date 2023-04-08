［テレビ東京グループ］

毎週1組の韓国発グローバルボーイズグループがゲスト出演！初回放送は、4月22日（土）深夜2時15分スタート！！





テレビ東京では、K-POPに完全特化した新・音楽番組「Who is your next? THE KLOBAL STAGE」を4月22日（土）より、毎週土曜・深夜2時15分からレギュラー放送で開始いたします（初回5分拡大放送）。









4月22日（土）の初回放送では、記念すべき番組1組目のゲストとして、今年でデビュー9年目を迎える6人組グローバルボーイズグループiKONの出演が決定いたしました！



代表曲『LOVE SCENARIO』の世界的ロングヒットをはじめ、昨年リリースした『BUT YOU』でも、韓国国内外での変わらぬ人気を証明したiKON。今年1月1日に事務所移籍を発表し、新しいスタートを切ったiKONと、今春から同じく新しくスタートをきる「Who is your next? THE KLOBAL STAGE」が新鮮で華やかなシナジーを生み出します。



iKONとは、K-POPアーティストの先輩後輩の仲にあたる番組MCのYUTO（PENTAGON）とU（ONF）とのトークや、韓国で定着している”バスキング※”に着想を得た番組特別楽曲ステージなど、「Who is your next? THE KLOBAL STAGE」でiKONがどのような姿を見せてくれるのか、ぜひご期待ください。

※路上ライブのこと



また、動画配信サービスParaviにて、「Who is your next? THE KLOBAL STGAE」の配信も決定！地上波放送翌日の日曜昼12時より、放送後1週間に限らず、何度でも番組をお楽しみいただけます。



毎週1組の韓国発・グローバルボーイズグループをゲストに迎えて進行する「Who is your next? THE KLOBAL STAGE」の最新情報は、公式HP（https://www.tv-tokyo.co.jp/klobal/）や公式Twitter（@tvtokyo_KLOBAL）、公式Instagram（@tvtokyo_klobal）で確認できます。



＜本編番組概要＞

番組名：「Who is your next? THE KLOBAL STAGE」

放送日時：毎週土曜日 深夜2時15分～40分

初回放送日時：4月22日（土） 深夜2時15分～45分 ※初回5分拡大

出演者：YUTO（PENTAGON）、U（ONF） ほか

初回ゲスト：iKON

放送局：テレビ東京（関東ローカル）

※TVer、ネットもテレ東にて1週間見逃し配信、Paraviでの全話配信あり

番組HP：https://www.tv-tokyo.co.jp/klobal/

番組Twitter：https://twitter.com/tvtokyo_KLOBAL @tvtokyo_KLOBAL

番組Instagram：https://www.instagram.com/tvtokyo_klobal/ @tvtokyo_KLOBAL

番組YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCotiT031cKCeJaTNpo9W5IQ



＜スピンオフ番組概要＞

番組名：「ミュージックブレイクTHE KLOBAL STAGE sub-channel!!!!!」

放送日時：4月25日（火） 深夜3時20分～25分

毎週火曜日 深夜3時20分～25分

毎週水曜日 深夜3時50分～55分

毎週木曜日 深夜3時50分～55分

毎週金曜日 深夜3時45分～50分

出演者：iKON ほか

放送局：テレビ東京

※TVer、ネットもテレ東 にて1週間見逃し配信あり

番組HP： https://www.ttmnet.co.jp/blog-musicbreak/

番組Twitter：https://twitter.com/KLOBAL_sub @KLOBAL_sub

番組Instagram：https://www.instagram.com/klobal_sub/ @ KLOBAL_sub



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