［マーベラス］

「桂樹」(CV: 富田 美憂)が限定衣装で登場！さらに、人気投票No.1の「お姉さん」(CV: 堀江 由衣)も限定衣装で登場！



株式会社マーベラス（代表取締役社長 佐藤澄宣／所在地：東京都品川区）は、大人気シリーズ「一騎当千」のAndroid/iOS向け新作ゲームアプリ『一騎当千エクストラバースト』で、

2023年10月13日（金）からシナリオイベント「手厚くお手当て かんごくナース」後半を開始したことをお知らせいたします。







イベント紹介PV公開中！







【紹介PVはコチラ】https://youtu.be/psqgtZpnWAc





限定衣装の「桂樹」(CV: 富田 美憂)が新たに登場！







本日開始の「メディカルプリズンガチャVol.2」では、新たに「【お注射の時間】桂樹」(CV: 富田 美憂)が登場。

同ガチャでは、「【お注射の時間】桂樹」の排出率が他の同レアリティの闘士よりも高くなっております！





▽「メディカルプリズンガチャVol.2」開催期間

2023/10/13(金) メンテナンス後 ～ 2023/10/24(火) 14:00まで





◇【お注射の時間】桂樹







イベントに参加して「イベント限定SRキャラ」を手に入れよう！





イベントに参加すると「【セクシーナース】貂蝉」が手に入るチャンス！

さらに、イベント専用コイン「監獄ナースコイン」は【イベント限定装備】などのアイテムと交換できます！



※イベント内容や開催期間は予告なく変更する場合があります。詳細はお知らせをご確認下さい。

【公式サイト お知らせ】https://www.marv.jp/product/ikki_eb/news/





限定衣装の「お姉さん」(CV: 堀江 由衣)が新たに登場！







2023/5/11(木) 17:00～2023/5/25 (木) 14:00にて開催いたしました「3周年前夜祭記念 闘士人気投票」で、第1位を獲得したことを記念して、新たに「【病院の天使】お姉さん」(CV: 堀江 由衣)」が龍玉ショップに登場！

「【病院の天使】お姉さん」は、新規機能「ダブルブレイク」が実装された闘士となります！





オリジナル4コマ漫画 「監獄ナース(ハート)」 を公開！





恒例の「4コマ漫画」の最新話はイベントで登場する「関羽」「桂樹」「貂蝉」を中心にお送りします。



【これまでの４コマはコチラ】 https://www.marv.jp/product/ikki_eb/gallery/





『一騎当千エクストラバースト』とは





『一騎当千エクストラバースト』は人気シリーズ「一騎当千」の世界をスマートフォンで体験できるゲームアプリです。

『一騎当千』は、塩崎雄二氏による「三国志」をテーマにした美少女格闘漫画で20周年を迎えました。

アニメや漫画、ゲームなど様々なメディアで展開、現在は「ヤングキングアワーズ」で「真・一騎当千」が連載中です。



＜商品スペック＞

タイトル：一騎当千エクストラバースト

プラットフォーム：スマートフォン（iOS/Android）、PC（Windows）

配信時期：好評配信中

対応OS：iOS12.0以上 メモリ2GB以上/Android6.0以上 メモリ2GB以上 / Windows8.1、10 64bit

権利表記：(C)2021 塩崎雄二・少年画報社/真・一騎当千パートナーズ (C)2020 Marvelous Inc.



公式サイト：https://www.marv.jp/product/ikki_eb/

公式Ｘ(Twitter)：https://twitter.com/ikki_eb



【AppStore】https://apps.apple.com/jp/app/id1498898636

【GooglePlay】https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.Marvelous.ikkitousen

【DMM GAMES】https://dmg-ikki-eb.marv.jp/



企業プレスリリース詳細へ （2023/10/14-09:46）