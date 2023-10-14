『一騎当千エクストラバースト』シナリオイベント「手厚くお手当…
［マーベラス］
「桂樹」(CV: 富田 美憂)が限定衣装で登場！さらに、人気投票No.1の「お姉さん」(CV: 堀江 由衣)も限定衣装で登場！
株式会社マーベラス（代表取締役社長 佐藤澄宣／所在地：東京都品川区）は、大人気シリーズ「一騎当千」のAndroid/iOS向け新作ゲームアプリ『一騎当千エクストラバースト』で、
2023年10月13日（金）からシナリオイベント「手厚くお手当て かんごくナース」後半を開始したことをお知らせいたします。
イベント紹介PV公開中！
【紹介PVはコチラ】https://youtu.be/psqgtZpnWAc
限定衣装の「桂樹」(CV: 富田 美憂)が新たに登場！
本日開始の「メディカルプリズンガチャVol.2」では、新たに「【お注射の時間】桂樹」(CV: 富田 美憂)が登場。
同ガチャでは、「【お注射の時間】桂樹」の排出率が他の同レアリティの闘士よりも高くなっております！
▽「メディカルプリズンガチャVol.2」開催期間
2023/10/13(金) メンテナンス後 ～ 2023/10/24(火) 14:00まで
◇【お注射の時間】桂樹
イベントに参加して「イベント限定SRキャラ」を手に入れよう！
イベントに参加すると「【セクシーナース】貂蝉」が手に入るチャンス！
さらに、イベント専用コイン「監獄ナースコイン」は【イベント限定装備】などのアイテムと交換できます！
※イベント内容や開催期間は予告なく変更する場合があります。詳細はお知らせをご確認下さい。
【公式サイト お知らせ】https://www.marv.jp/product/ikki_eb/news/
限定衣装の「お姉さん」(CV: 堀江 由衣)が新たに登場！
2023/5/11(木) 17:00～2023/5/25 (木) 14:00にて開催いたしました「3周年前夜祭記念 闘士人気投票」で、第1位を獲得したことを記念して、新たに「【病院の天使】お姉さん」(CV: 堀江 由衣)」が龍玉ショップに登場！
「【病院の天使】お姉さん」は、新規機能「ダブルブレイク」が実装された闘士となります！
オリジナル4コマ漫画 「監獄ナース(ハート)」 を公開！
恒例の「4コマ漫画」の最新話はイベントで登場する「関羽」「桂樹」「貂蝉」を中心にお送りします。
【これまでの４コマはコチラ】 https://www.marv.jp/product/ikki_eb/gallery/
『一騎当千エクストラバースト』とは
『一騎当千エクストラバースト』は人気シリーズ「一騎当千」の世界をスマートフォンで体験できるゲームアプリです。
『一騎当千』は、塩崎雄二氏による「三国志」をテーマにした美少女格闘漫画で20周年を迎えました。
アニメや漫画、ゲームなど様々なメディアで展開、現在は「ヤングキングアワーズ」で「真・一騎当千」が連載中です。
＜商品スペック＞
タイトル：一騎当千エクストラバースト
プラットフォーム：スマートフォン（iOS/Android）、PC（Windows）
配信時期：好評配信中
対応OS：iOS12.0以上 メモリ2GB以上/Android6.0以上 メモリ2GB以上 / Windows8.1、10 64bit
権利表記：(C)2021 塩崎雄二・少年画報社/真・一騎当千パートナーズ (C)2020 Marvelous Inc.
公式サイト：https://www.marv.jp/product/ikki_eb/
公式Ｘ(Twitter)：https://twitter.com/ikki_eb
【AppStore】https://apps.apple.com/jp/app/id1498898636
【GooglePlay】https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.Marvelous.ikkitousen
【DMM GAMES】https://dmg-ikki-eb.marv.jp/
企業プレスリリース詳細へ （2023/10/14-09:46）
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