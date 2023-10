[株式会社 U-NEXT]

USEN-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2023年11月11日(土)に開催される“SHISHAMO 10th Anniversary Final Live「FINALE!!! -10YEARS THANK YOU-」”の模様を見放題で独占ライブ配信いたします。本公演は月額会員の方なら追加料金なくお楽しみいただけます。







宮崎朝子(Gt.Vo)、松岡彩(Ba)、吉川美冴貴(Dr) からなる3ピースロックバンド・SHISHAMO。デビューアルバム『SHISHAMO』を2013年にリリースした後、わずか2年で初の日本武道館単独公演が完売。2017年には第68回NHK紅白歌合戦に出演を果たすなど、若者を中心に絶大な人気を誇っています。CDデビュー10周年となる今年は、1月には日本武道館でのライブ、7月には東阪での野音ライブ、9月からは全国ホールツアーを開催中と、精力的なライブ活動を通して、ファンと喜びを分かち合いました。そして、来月11月11日(土)と12日(日)の2日間、アニバーサリーイヤーの締めくくりとなる“SHISHAMO 10th Anniversary Final Live「FINALE!!! -10YEARS THANK YOU-」”を開催予定です。



このたびU-NEXTでは、同ライブの2023年11月11日(土)のワンマン公演の模様を独占ライブ配信いたします。また、ライブ配信終了後は見逃し配信も予定しています。10周年の集大成ライブを、ぜひご自宅でお楽しみください。



U-NEXTでは、SHISHAMOがCDデビュー10周年を迎えた昨年11月より「SHISHAMO×U-NEXT」と題したアニバーサリー企画を実施中です。MVや過去ライブ映像に加え、ドキュメンタリー作品『SHISHAMOの、裏側』を独占配信中。ぜひあわせてお楽しみください。



【SHISHAMO×U-NEXT特設ページはこちら】

https://www.video.unext.jp/lp/shishamo_10th





SHISHAMO 10th Anniversary Final Live「FINALE!!! -10YEARS THANK YOU-」

【配信詳細】

https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000000755



ライブ配信:2023年11月11日(土)17:00~ライブ終了まで

見逃し配信:準備出来次第~2023年11月17日(金)23:59:59まで

※視聴可能デバイスに関してはこちら(https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution)をご確認ください



【会場】

神奈川県・ぴあアリーナMM



U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど35万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、野球、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、97万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社USEN-NEXT HOLDINGS(本社:東京都品川区、代表取締役社長CEO:宇野 康秀)のグループ会社です。



U-NEXT:https://video.unext.jp

U-NEXT SQUARE:https://square.unext.jp

※GEM Partners調べ/2023年9月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。



