「アレイン」がプレイアブルキャラとして参入し「トモエ」の新カードも登場!「メルファ」姿の「深里」が手に入るイベントも同時開催中!



株式会社HONEY∞PARADE GAMES(代表取締役 三浦徹朗/所在地:東京都品川区)の『シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK』は、『クイーンズブレイド』とのコラボレーション第4弾を本日より開始いたしました。

本コラボでは、新たに「アレイン」がプレイアブルキャラとして参入し、「トモエ」の新カードも登場します!

さらに過去に登場した「クイーンズブレイド」コラボカードも全て復刻!

「メルファ」の衣装を着た「深里」が手に入るシナリオイベントも同時開催しております。

そのほか豪華報酬がもらえるキャンペーンも多数開催!

イベント盛り沢山のコラボをぜひお楽しみください!









「クイーンズブレイドコラボ盛・レジェンドガチャ」開催!







クイーンズブレイドコラボ盛・レジェンドガチャでは、LRまで閃乱覚醒可能なカードとして「アレイン」がプレイアブル化!

さらに「トモエ」の新カードも登場いたします!



また、「LR アイリ(水着)」「UR レイナ(水着)」「UR エリナ(水着)」に閃乱覚醒できるコラボカードも再登場いたします!

コラボ盛・レジェンドガチャのコラボカードはステータスに加え、秘伝忍法やパッシブスキルなども超強力です!



また、10連ガチャを3回引くたびに1回無料で引けるお得なキャンペーンも同時開催中です!

この機会にコラボ限定のカードを手に入れましょう♪



【クイーンズブレイドコラボ盛・レジェンドガチャ 開催期間】:~10/31(火)13:59まで

【10連を3回引くと1回無料 期間】:~10/26(木)16:59まで

※開催期間は、予告なく変更する場合があります。









★新カードラインナップ★















「クイーンズブレイドコラボガチャ」開催!







クイーンズブレイドコラボガチャでは、過去のコラボで登場した「UR エリナ(水着)」「UR トモエ(水着)」「UR シズカ(水着)」「UR レイナ(レイナの水着)」「UR アイリ(アイリの水着)」に閃乱覚醒できるコラボカードが再登場!



クイーンズブレイドコラボガチャのコラボカードはステータスに加え、秘伝忍法やパッシブスキルなども強力です!



また、10連ガチャを3回引くたびに1回無料で引けるお得なキャンペーンも同時開催中です!

この機会にコラボのカードを手に入れましょう♪



【クイーンズブレイドコラボガチャ 開催期間】:~10/31(火)13:59まで

【10連を3回引くと1回無料 期間】:~10/26(木)16:59まで









「美闘士達のトレーニングホリデー」開催!







今回のコラボイベントでは、「クイーンズブレイド」とコラボした特別なシナリオが見られます♪

また、1話から5話では購買部で様々なアイテムと交換できる専用バッジ「トレーニングバッジ」がドロップします!

さらに2話の初回クリア報酬では、URまで覚醒可能なコラボカード「SSR 深里(遠野忍装束)」が獲得でき、6話では「SSR 深里(遠野忍装束)」がドロップします!



「UR 深里(遠野忍装束)」は閃乱覚醒することで、「UR 深里(メルファの美闘士服)」に覚醒します!

また、交換所では「SSR 深里(遠野忍装束)」の閃乱覚醒素材「フレイル」の他にも「忍指南」「秘伝玉」などとも交換することができます。

忍務を達成しコラボカードを手に入れましょう!



【美闘士達のトレーニングホリデー 開催期間】:~10/31(火)13:59まで

※開催期間は、予告なく変更する場合があります。











『クイーンズブレイド』とは







ホビージャパン社から出版されている対戦型ゲームブックを原作として、アニメ、ゲーム、小説などあらゆるメディアに展開する作品である。



あらすじ

4年に1度開かれる女王を決める闘技会・クイーンズブレイド。12歳以上の女性であれば、たとえ他国の者でも、人間でなくとも知的生物の女性であれば参加出来る。



美闘士達は様々な理由でクイーンズブレイドに参加する。その先に待ち受けているものは栄光の勝利か惨澹たる敗北か、それとも…



クイーンズブレイド 公式サイト

http://queensblade.net/



(C)2010 HobbyJAPAN/クイーンズブレイドEXパートナーズ









『シノマス』最新情報は、公式Twitterをチェック♪

https://twitter.com/kagura_shinomas

<商品スペック>





タイトル:シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK

配信中:AppStore/GooglePlay/DMM GAMES

http://m.onelink.me/99053019

ジャンル:爆乳ハイパーチームバトル

プラットフォーム:スマートフォン(iOS/Android)/PC

キャラクターデザイン:八重樫南

権利表記: (C) Marvelous Inc.

(C) HONEY PARADE GAMES Inc.

スマホ版公式サイト:https://www.hpgames.jp/shinomas/

DMM GAMES版公式サイト:https://dmg.hpgames.jp/shinomas/



