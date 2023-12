[ライブ・ビューイング・ジャパン]

公式サイト:https://artonscreen.jp/



「真珠の耳飾りの少女」等で有名なフェルメール

65万人を動員した史上最大規模の展覧会がアート・ドキュメンタリーとしてよみがえる

探求型・アートドキュメンタリー

2024年2月2日(金)より公開決定!





アート・ドキュメンタリー映画『フェルメール The(ザ) Greatest(グレイテスト) Exhibition(エキシビジョン)-アート・オン・スクリーン特別編-』が、2024年2月2日(金)より全国順次公開いたします。

この度、徳島県鳴門市に位置し、西洋名画を陶板で原寸大に再現・展示している大塚国際美術館とタイアップが決定いたしました。映画の公開を記念して名画の主役になれる「アートコスプレ」を実施いたします。

体験コーナーに設置されている衣装や小物を使ってフェルメールの名画「真珠の耳飾りの少女」になれる体験をお楽しみいただけます。



アートコスプレ フェルメール「真珠の耳飾りの少女」





絵画に描かれている衣装を身につけ、名画の主役になれる「アートコスプレ」体験。

映画『フェルメール The Greatest Exhibition -アート・オン・スクリーン特別編-』公開記念として、

ポスタービジュアルでもある「真珠の耳飾りの少女」になりきり、写真撮影を楽しむことができます。





【イベント概要】

実施期間:2023年12月26日(火)~2024年2月29日(木)※休館日を除く

場所:大塚国際美術館 地下2階 エレベーター1・2付近

営業時間:9:30~17:00(入場券の販売は~16:00)

休館日:月曜日(祝日の場合翌日) ※2024年1月9日(火)~19日(金)は連続休館

体験方法:体験コーナーにある衣装や小道具を身に着け、

絵画に描かれた少女と同じ表情やポーズをとって写真撮影。

※参加無料(但し、入館料が必要。一般 3,300円/大学生 2,200円/小中高生 550円)



陶板で再現したフェルメール作品10点を有する大塚国際美術館







大塚国際美術館に展示されている陶板のフェルメール作品は10点。世界中から愛される画家の珠玉の作品が一堂に介する「フェルメールギャラリー」には、映画『フェルメール The Greatest Exhibition -アート・オン・スクリーン特別編』に登場する作品はもちろん、日本未公開の「音楽の稽古」も展示しています。大塚国際美術館、映画の両方をお楽しみいただければ、より深くフェルメールを感じることができます。



大塚国際美術館







大塚グループ創立75周年記念事業として徳島県鳴門市に設立した陶板名画美術館。世界26カ国の西洋美術を代表する名画1000余点を陶板で原寸大に再現し展示しています。4kmに及ぶ鑑賞ルートには、古代遺跡や礼拝堂を現地の空間そのままに再現した立体展示のほか、レオナルド・ダ・ヴィンチ「モナ・リザ」をはじめ、ゴッホ「ヒマワリ」、ピカソ「ゲルニカ」など、美術書などで一度は見たことがある名画が一堂に会し、日本に居ながら世界の美術館を体験できます。

公式サイト:https://o-museum.or.jp/



作品概要







■タイトル:

フェルメール The Greatest Exhibition(ザ グレイテスト エキシビジョン) -アート・オン・スクリーン特別編-

■公開表記:2024年2月2日(金)~全国順次公開

■公式サイト:https://artonscreen.jp/

■SNS:<公式X>@artonscreenjp

<公式Instagram>@artonscreen.jp

■予告編URL:https://youtu.be/6MoH0kmUUDo

■コピーライト:(C)Seventh Art Productions

■後援:オランダ王国大使館

■配給:ライブ・ビューイング・ジャパン



監督:デイビット・ビッカースタッフ

2023年/93分/イギリス/5.1ch/アメリカンビスタ/カラー/DCP/英語

原題:Vermeer The Greatest Exhibition



「フェルメール The Greatest Exhibition-アート・オン・スクリーン特別編-」

日本でもファンの多いオランダを代表する17世紀の画家、ヨハネス・フェルメール。2023年2月~6月にオランダ・アムステルダム国立美術館で開催された「フェルメール展」は、現存する28のフェルメール作品が世界中から集められ、65万人を動員した貴重な展覧会。本作はこの「フェルメール展」で展示された作品の数々を丁寧に紐解いたアート・ドキュメンタリーである。美術館館長やキュレーターなどの作品解説や、研究によって明らかになったフェルメールの手法などから、より深くフェルメール作品を知り、ディテールまで独り占めできる時間が堪能できる本作。なぜフェルメールは人々を魅了するのかー。その答えをスクリーンで確かめよう。



「真珠の耳飾りの少女」のムビチケカード発売中







【チケット料金】

映画館販売 一般 2,500円/学生 1,800円

ムビチケ前売券(カード、オンライン、コンビニ)2,200円

※全て税込み

※特別料金のため映画館の各種割引や、株主優待券等は使用できません。

※詳細は以下よりご確認ください。

https://liveviewing.jp/vermeer/#ticket



