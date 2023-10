[株式会社ベイクルーズ]

玄関に入った瞬間や、ソファやベッドで寛いでいるシーンを香りで表現!





11月3日(金) よりACME Furniture・JOURNAL STANDARD FURNITUREで販売開始。







「JOURNAL STANDARD」や「IENA」など、衣食住美を展開する株式会社ベイクルーズ (本社:東京都渋谷区) のACME Furnitureは「末長く愛される “あなたの必需品”」 をテーマにプロダクトを提供している、LINC ORIGINAL MAKERS(リンク オリジナル メーカーズ)とコラボレーションしたフレグランスアイテム【No.983】を11月3日(金)より、ACME Furniture・JOURANL STANDARD FURNITUREの店舗及びオンラインストアで販売をスタートいたします。



LINC ORIGINAL MAKERSの末長く愛される”あなたの必需品”と、ACME Furnitureの”長く使っていただけるインテリアを提供したい”という両者の想いから生まれた【No.983】は、ゆったりとした柔らかなムスクと安らぎを感じさせるウッディな香りに仕上げました。



このコラボレーションアイテムの販売を記念して、LINC ORIGINAL MAKERSのポップアップイベントを渋谷店、目黒通り店、福岡パルコ店の3店舗で開催いたします。



目に見えない”香り”も家の中で心地よく過ごす大切な要素としてお客様に提案したいと考えるインテリアブランドならではのルームフレグランスをぜひ、お手にとってご覧ください。





































































LINC ORIGINAL MAKERS × ACME Furniture

【No.983】



ゆったりとした柔らかなムスクと安らぎを感じさせるウッディな香りに仕上げました。



商品名の”983”は、ACME Furniture創立の1983年に由来して“983”に。



玄関に入った瞬間の香り、ソファやベッドルームでくつろいでいるシーンなどに加え、 ACME Furnitureのコーディネートを想像しながら調香。



パッケージデザインにも拘り、インテリアのピースとして楽しんでいただけるよう、香りのイメージと合わせ細部まで拘った特別なパッケージに。



■LINC ORIGINAL MAKERS (リンク オリジナル メーカーズ)

多くの人を繋げる(Link) ことにチャレンジ(Challenge)する。

“LINC ORIGINAL MAKERS” ネーミングの由来です。

私たちが最も大切にしている想い、 それは『人と人を繋ぐ』こと。

LINC productsを通した些細な会話がそのきっかけとなってほしい、 心の底からそう願っています。

持っているだけで気分が高揚するレトロなデザイン。

国産への拘りと最新のスキンケア理論に基づいた成分配合。

“The stuff you can’t leave“



販売開始日:

店舗/2023年11月3日(金)



販売店舗:

ACME Furniture 目黒通り店

JOURNAL STANDARD FURNITURE 渋谷店 / 自由が丘店 / NEWoMan 新宿店 / 吉祥寺店 /

みなとみらい店 / 日本橋店 / 名古屋ラシック店 / 堀江店 / 大阪店 / 福岡パルコ店

BAYCREW’S STORE(オンライン)



販売商品:

No.983 DIFFUSER / 8,800円

No.983 ROOM MIST (60ml) / 1,980円

No.983 ROOM MIST (180ml) / 4,070円



POP UP SHOP:

11月3日(金)~15日(水) / JOURNAL STANDARD FURNITURE 渋谷店

11月23日(木)~12月3日(日) / ACME Furniture 目黒通り店・

11月23日(木)~12月3日(日) / JOURNAL STANDARD FURNITURE 福岡パルコ店



期間中、LINC ORIGINAL MAKERSの商品をご購入の方、先着でノベルティ巾着を

プレゼント!(なくなり次第終了となります。)



