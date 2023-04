[ユニバーサル ミュージック合同会社]

ユニバーサル ミュージック合同会社(本社:東京都港区、 社長兼最高経営責任者(CEO):藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック)は、Mrs. GREEN APPLEのデジタルシングル「ケセラセラ」を 4月25日(火)より配信します。









2015年EMI Recordsからミニアルバム「Variety」でメジャーデビュー、今年結成10周年を迎えるMrs. GREEN APPLE。今作は4月30日(日)から放送予定のABCテレビ・テレビ朝日系連続ドラマ『日曜の夜ぐらいは...』の主題歌として書き下ろした楽曲です。



10周年の今年は「Mrs. GREEN APPLE 10th Anniversary Celebration」と称して、4年ぶり5枚目のオリジナルフルアルバム『ANTENNA』(読み:アンテナ)を7月5日(水)に発売することを発表。7月から8月にかけては、約3年半ぶりに行う自身最大規模のアリーナツアー『Mrs. GREEN APPLE ARENA TOUR 2023 “NOAH no HAKOBUNE”』を開催、8月には初のドームライブ『Mrs. GREEN APPLE DOME LIVE 2023 “Atlantis”』を8月12日(土)13(日)にベルーナドーム(西武ドーム)にて開催することも発表されています。



Mrs. GREEN APPLE「ケセラセラ」Official Music Video





Mrs. GREEN APPLE「ケセラセラ」Teaser #1





Mrs. GREEN APPLE DOME LIVE 2023 “Atlantis” Teaser



【楽曲情報】

Mrs. GREEN APPLE

Digital Single「ケセラセラ」

iTunes、レコチョク、Apple Music、LINE MUSIC、Spotifyなどの音楽配信サイトにて

4月25(火)AM0:00より配信開始

https://lnk.to/mga_qss



#ケセラセラ

#日曜の夜ぐらいは

#MGA_ANTENNA

#MrsGREENAPPLE



Mrs. GREEN APPLE DOME LIVE 2023 “Atlantis”



特設サイト → https://mrsgreenapple.com/pages/dome2023



2023年8月12日(土) 埼玉・ベルーナドーム(西武ドーム)

OPEN16:00 / START18:00



2023年8月13日(日) 埼玉・ベルーナドーム(西武ドーム)

OPEN16:00 / START18:00



Mrs. GREEN APPLE DOME LIVE 2023 “Atlantis” Teaser







【お問い合わせ】SOGO TOKYO

03-3405-9999(月~土 12:00~13:00 / 16:00~19:00 ※日曜・祝日を除く)



Mrs. GREEN APPLE ARENA TOUR 2023 “NOAH no HAKOBUNE”

特設サイト → https://mrsgreenapple.com/pages/arenatour2023



【Mrs. GREEN APPLE INFO】

・Mrs. GREEN APPLE Official Website

https://mrsgreenapple.com/

・Mrs. GREEN APPLE Official YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCpFgmZm65yOU5X-hmWkWjuw

・Mrs. GREEN APPLE Official Twitter

https://twitter.com/AORINGOHUZIN/

・Mrs. GREEN APPLE Official Instagram

https://www.instagram.com/mgaband/?hl=ja

・Mrs. GREEN APPLE Official TikTok

https://www.tiktok.com/@mga_band_official

・Mrs. GREEN APPLE Official Facebook

https://www.facebook.com/Mrs.GREENAPPLEofficial



【Official Instagram】

大森元貴 https://www.instagram.com/motoki_ohmori_mga/

若井滉斗 https://www.instagram.com/hiloto_wakai_mga/

藤澤涼架 https://www.instagram.com/ryoka_fujisawa_mga/



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/25-17:16)