テレビ朝日系ドラマ『日曜の夜ぐらいは...』主題歌、Mrs.…
［ユニバーサル ミュージック合同会社］
ユニバーサル ミュージック合同会社（本社：東京都港区、 社長兼最高経営責任者（CEO）：藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック）は、Mrs. GREEN APPLEのデジタルシングル「ケセラセラ」を 4月25日（火）より配信します。
2015年EMI Recordsからミニアルバム「Variety」でメジャーデビュー、今年結成10周年を迎えるMrs. GREEN APPLE。今作は4月30日（日）から放送予定のABCテレビ・テレビ朝日系連続ドラマ『日曜の夜ぐらいは...』の主題歌として書き下ろした楽曲です。
10周年の今年は「Mrs. GREEN APPLE 10th Anniversary Celebration」と称して、4年ぶり5枚目のオリジナルフルアルバム『ANTENNA』（読み：アンテナ）を7月5日(水)に発売することを発表。7月から8月にかけては、約3年半ぶりに行う自身最大規模のアリーナツアー『Mrs. GREEN APPLE ARENA TOUR 2023 “NOAH no HAKOBUNE”』を開催、8月には初のドームライブ『Mrs. GREEN APPLE DOME LIVE 2023 “Atlantis”』を8月12日(土)13(日)にベルーナドーム（西武ドーム）にて開催することも発表されています。
Mrs. GREEN APPLE「ケセラセラ」Official Music Video
Mrs. GREEN APPLE「ケセラセラ」Teaser #1
Mrs. GREEN APPLE DOME LIVE 2023 “Atlantis” Teaser
【楽曲情報】
Mrs. GREEN APPLE
Digital Single「ケセラセラ」
iTunes、レコチョク、Apple Music、LINE MUSIC、Spotifyなどの音楽配信サイトにて
4月25(火)AM0:00より配信開始
https://lnk.to/mga_qss
#ケセラセラ
#日曜の夜ぐらいは
#MGA_ANTENNA
#MrsGREENAPPLE
Mrs. GREEN APPLE DOME LIVE 2023 “Atlantis”
特設サイト → https://mrsgreenapple.com/pages/dome2023
2023年8月12日(土) 埼玉・ベルーナドーム（西武ドーム）
OPEN16:00 / START18:00
2023年8月13日(日) 埼玉・ベルーナドーム（西武ドーム）
OPEN16:00 / START18:00
Mrs. GREEN APPLE DOME LIVE 2023 “Atlantis” Teaser
【お問い合わせ】SOGO TOKYO
03-3405-9999（月～土 12:00～13:00 / 16:00～19:00 ※日曜・祝日を除く）
Mrs. GREEN APPLE ARENA TOUR 2023 “NOAH no HAKOBUNE”
特設サイト → https://mrsgreenapple.com/pages/arenatour2023
【Mrs. GREEN APPLE INFO】
・Mrs. GREEN APPLE Official Website
https://mrsgreenapple.com/
・Mrs. GREEN APPLE Official YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCpFgmZm65yOU5X-hmWkWjuw
・Mrs. GREEN APPLE Official Twitter
https://twitter.com/AORINGOHUZIN/
・Mrs. GREEN APPLE Official Instagram
https://www.instagram.com/mgaband/?hl=ja
・Mrs. GREEN APPLE Official TikTok
https://www.tiktok.com/@mga_band_official
・Mrs. GREEN APPLE Official Facebook
https://www.facebook.com/Mrs.GREENAPPLEofficial
【Official Instagram】
大森元貴 https://www.instagram.com/motoki_ohmori_mga/
若井滉斗 https://www.instagram.com/hiloto_wakai_mga/
藤澤涼架 https://www.instagram.com/ryoka_fujisawa_mga/
企業プレスリリース詳細へ （2023/04/25-17:16）
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