2014年、日本での活動休止から約10年、アンジェラ・アキが東宝ミュージカル『この世界の片隅に』への音楽制作参加と同時に日本での活動再開を発表。2024年2月7日(水)に本ミュージカル楽曲より、「この世界のあちこちに」を配信リリースする。







2005年シングル「HOME」でメジャー・デビューし、翌年12月にはビートルズの初来日公演以降、日本武道館にて史上初となるピアノ弾き語り単独ライブを大成功させるなど、デビュー当時から話題の絶えないシンガー・ソングライターアンジェラ・アキ( https://www.angela-aki.online )。2008年にはシングル「手紙 ~拝啓 十五の君へ~」NHKみんなのうた(2008年8-9月のうた)~第75回(平成20年度)NHK全国学校音楽コンクール"中学校の部"課題曲~がプラチナディスクを獲得。リリ-スから15年が経った現在も国民的合唱・卒業ソングとして日本全国で歌い継がれ続けている。そして2013年、日本での活動停止を発表。以前からの目標であったミュージカル音楽家になるべく、2014年渡米、作曲を一から学び直した。2016年、ウォルト・ディズニーの短編ミュージカル作品に作詞家として参加、ミュージカル音楽作家としての一歩を踏み出し、ブロードウェイ作品のプロジェクトにも関わり始めた。また作詞・作曲家として日本のアーティスト達にも楽曲提供を開始するなど、精力的に活動を行ってきた。



そして2024年、東宝ミュージカル『この世界の片隅に』への制作参加と同時に日本での活動を再開、2月7日(水)に本ミュージカル楽曲より「この世界のあちこちに」を配信リリースする。本作は2024年5月から日本全国で上演される東宝ミュージカル『この世界の片隅に』(https://www.tohostage.com/konosekai/ )の為に書き下ろした楽曲。ミュージカル本公演用に制作した楽曲をリアレンジ、自ら歌唱したもの。言わば“ミュージカル音楽作家”として作った楽曲を、“シンガー・ソングライター”アンジェラ・アキが歌う作品となる。

日本でのリリースは2014年3月にリリースしたベスト盤「TAPESTRY OF SONGS-THE BEST OF ANGELA AKI-」以来、新曲としては2013年7月リリースのシングル「夢の終わり 愛の始まり」以来約10年ぶりとなる本作に期待して欲しい。



10年ぶりの日本での再始動に関してアンジェラ・アキ自身は

「この度、『この世界の片隅で』ミュージカルに音楽担当として参加させて頂く事になりました。

ミュージカルの音楽作家になりたくて、10年前にアメリカの音楽大学に入学し、作曲を学び直しました。

その学びの体験を経て、この素晴らしい作品に巡り会えた事を心から光栄に思っています。

そして、この作品の発表をもって日本での活動を再開させて頂きます。

シンガー・ソングライターとして曲を書くことと、ミュージカル音楽作家として曲を書くこと。その一番大きな違いは、視点です。シンガー・ソングライターとして曲を作るときは私の個人的な視点で書きますが、ミュージカルの場合はキャラクターの視点。そのキャラクターがどの場面で何を感じているのか、その視点になって、言葉ではなくまず音で考えてみる。そのときにどんな音が鳴っているのが正しいのかを探していく。難しいことではあったけれど、ものすごくやりがいを感じている自分がいました。

ミュージカルは総合芸術。関わる全員が答えを探し、何度も書き直したりしながら一緒に作品を作り上げる。この喜び、この経験は、一回やって“楽しかったな”で終われるようなものではありません。私は日本語にこだわりながら、ミュージカル音楽を一生作り続けていきたい。そう思っています。」

とコメントしている。



アンジェラ・アキはシンガー・ソングライターにミュージカル音楽作家としての新たなスキルをプラスし、今回10年ぶりに日本での活動を再開する。まさに「再始動」である。この再始動を期に、オフィシャルInstagram, XなどSNSもローンチ。オフィシャルホームページやYouTube(https://www.youtube.com/@angelaakiSMEJ )もリニューアルされ、今まで以上に数多くの情報を世界に発信してゆくだろう。

10年間のアメリカの生活の中で様々な角度で音楽に向かい合い、パワーアップしてきたアンジェラ・アキ、今後の活動に注目して頂きたい。



Angela Aki アンジェラ・アキ

バイカルチュラル(日本とアメリカ)の個性派シンガー・ソングライター / ミュージカル音楽作家

日本人の父親とイタリア系アメリカ人の母親との間に生まれる。

2005年にシングル「HOME」でメジャー・デビュー。2006年にデビュー・アルバム『Home』をリリース、60万枚を超えるロングセラーを記録。人気ゲームシリーズ「ファイナルファンタジー」を手掛けてきた作曲家・植松伸夫氏との共作曲「Kiss Me Good-Bye」が挿入歌となった、『ファイナルファンタジーXII』は世界的なヒットを記録した。同年12月にはビートルズの初来日公演以降、コンサートホールとしても半世紀に及ぶ歴史を持つ伝統の日本武道館にて、史上初となるピアノ弾き語り単独ライブを大成功させた。完成度が高い、個性的なライブ・アーティストとしての地位を確立。2007年に発表したセカンド・アルバム『TODAY』は初のオリコンチャート1位を獲得。2008年には、「NHK全国学校音楽コンクール中学生の部」の課題曲に書き下ろされたシングル「手紙 ~拝啓 十五の君へ~」がプラチナディスクを獲得。世代を超えた大ヒットロングセラーとなる。翌年2009年に発表したサード・アルバム『ANSWER』では、前作に引き続き2作連続オリコンチャート1位を獲得。その後も、精力的に5thアルバム『WHITE』、6thアルバム『SONGBOOK』、7thアルバム『BLUE』をリリース。

2013年、翌年秋から日本での活動を無期限に停止することをファンに報告。2014年、10年間に渡る日本での活動の集大成となる、初のベストアルバム『TAPESTRY OF SONGS-THE BEST OF ANGELA AKI』を発表。8月4日に行われた日本武道館での公演をもって、シンガー・ソングライターとしての、日本での無期限活動停止に入った後、渡米。以前からの目標であったミュージカル作品の制作の為に音楽を一から学び直す。

2016年、ウォルト・ディズニーの短編ミュージカル作品「アウト・オブ・シャドウランド」制作に数々のブロードウェイ作品でトニー賞を受賞している、作曲家ジェニーン・テソーリと共に作詞家として参加。東京ディズニー・シーのハンガーステージで公開され、ミュージカル音楽作家としての一歩を踏み出す。その後、ブロードウェイ作品のプロジェクトにも関わり始める。また、この時期から作詞、作曲家として日本の数々のアーティスト達にもにも楽曲提供を開始。

2023年、2024年5月から日本全国で上演されるミュージカル作品、『この世界の片隅に』の音楽を担当。全面的に音楽を手掛けたこの作品の発表に合わせて、日本での活動再開を発表。今、最も重要なシンガー・ソングライター/ミュージカル音楽作家である。



シングル「この世界のあちこちに」概要

デジタルシングル「この世界のあちこちに」(ミュージカル『この世界の片隅に』より)

2024年2月7日(水)配信



ミュージカル『この世界の片隅に』 公演情報



ミュージカル『この世界の片隅に』

クリエイティブ&キャスト

原作:こうの史代 『この世界の片隅に』(ゼノンコミックス/コアミックス)

音楽:アンジェラ・アキ

脚本・演出:上田一豪



浦野すず:昆 夏美/大原櫻子(Wキャスト)

北條周作:海宝直人/村井良大(Wキャスト)

白木リン:平野 綾/桜井玲香(Wキャスト)

黒村径子:音月 桂 ほか



製作:東宝 (C)こうの史代/コアミックス・東宝



上演スケジュール

【東京公演】

2024年5月 日生劇場

【全国ツアー公演】

2024年6月

北海道公演 札幌文化芸術劇場 hitaru

岩手公演 岩手県民会館大ホール

新潟公演 新潟県民会館大ホール

愛知公演 御園座

2024年7月

長野公演 まつもと市民芸術館

茨城公演 水戸市民会館グロービスホール

大阪公演 SkyシアターMBS

広島公演 呉信用金庫ホール



作品公式サイト

https://www.tohostage.com/konosekai/







