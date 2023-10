[株式会社 U-NEXT]

USEN-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2023年10月20日(金)よりタイドラマ『BOY FOR RENT』『Secret Seven』を独占配信いたします。







『BOY FOR RENT』は、「男性のレンタルサービス」で働く男たちと、利用する女たちの恋を描くラブコメディです。ある日、イケメンの先輩・カイロに恋をしたスマイルと、恋人・バズとの関係に悩むリズのもとに、男性をレンタルすることができるという「BOY FOR RENT」のチラシが舞い込みます。彼女らはさまざまな目的で男性をレンタルし始めますが…。『MAMA GOGO』のLeeと『Kiss Me Again』のMondの共演に加えて、激しく入り乱れる恋模様が見どころです。

『BOY FOR RENT』<全12話>





【配信開始日】2023年10月20日(金)

【価格】各330円(税込)/視聴期間:2日間

【視聴ページ】https://video.unext.jp/title/SID0090665

【STORY】

サークルの申請を急いでいたスマイルは、エレベーターで先輩のカイロに出会い、恋心を抱く。一方友達のオンニーは、スマイルと同じ学科のバズを好きになった。友情の証として、スマイルとオンニーは同時に好きな人に告白するが…。





『Secret Seven』は7人のイケメンと女子大生が織りなすラブロマンスです。『Wolf』『真実の穴』のスタッター・ウドムシン、『Dark Blue Kiss ~僕のキスは君だけに~』のタワン・ウィホクラットら、注目の若手俳優が共演。恋を怖がる孤独なヒロインが選ぶのは、7人のうち誰なのか?恋の行方に注目です。



『Secret Seven』<全12話>





【配信開始日】2023年10月20日(金)

【価格】各330円(税込)/視聴期間:2日間

【視聴ページ】https://video.unext.jp/title/SID0094167

【STORY】

大学2年生のパッドロムは、友人たちと'90年代音楽の鑑賞サークルを新設する。だが、部室はほかのサークルと共有で、そこにはアラン先輩率いるイケメンたちがいた。そんなある日、パッドロムのロッカーに「クマ」を名乗る人物からラブレターが届き…。



