ウェスティン ルスツリゾート(北海道虻田郡留寿都村泉川133、総支配人 津田 秀紀)では、2023年12月2日(土) よりウィンターシーズンの営業を開始し、それに伴い「オールデイダイニング アトリウム」のお料理をリニューアルいたしました。夕食ブッフェ、朝食ブッフェに加え、12月16日(土)からは新しくランチタイムでもブッフェのお料理をご提供いたします。またディナータイムには、12月15日(金)より100日間毎日ミュージックの生ライブも開催いたします。







お料理のコンセプトは “北海道フレンチビストロ”。北海道の食材を活かしたフレンチ料理を数多く手掛け、リゾートライフを豊かにするメニューを追求し続けているシェフ 赤坂吉亮 を迎え、日本全国、また海外からもお越しのお客様にさらにご満足いただけるお料理を展開して参ります。



北海道ならではの食材

ウェスティン ルスツリゾートが位置する蝦夷富士羊蹄山麓の肥沃な土地で育つ野菜や、新鮮な水と大自然に恵まれた環境の中で育つ「ルスツ高原豚」、隣町の「伊達鶏」、さらにリゾートより車で30分の場所にある漁港から直接仕入れる「噴火湾産」の魚介類など、こだわりの材料を使ったお料理をご提供いたします。



ディナーブッフェ



気軽にお食事とお酒が楽しめるブッフェレストランとして、北海道の素材を中心としたお料理をフレンチスタイルでご提供します。サラダはフランスの伝統的なメニューをアレンジ。シェフ特製のドレッシングが野菜の旨さを引き立てます。その他、自家製ピクルスや自家製リコッタチーズ、生ハムやコンソメジュレ、パテドカンパーニュなど、フレンチの代表的な前菜も豊富に取り揃えております。魚料理は鮫ガレイのコンフィやカスベのムニエル、帆立貝のブルギニョンなど北海道産の魚貝を低温調理し素材の良さを最大限に活かします。



メインディッシュは日替わりで提供するローストビーフや、ローストポークのカッティングサービスが登場。目の前でシェフが切り分けてご提供いたします。また、カルボナード・フランマド (牛バラの黒ビール煮)、チキンソテー クリームマスタードなど、ワインとのペアリングにも最適なお料理をご用意しております。



その他、刺身、ミニ海鮮丼、中華メニュー、キッズコーナーなど、お客様の多様なニーズにもお応えできるようなラインナップも。食後は、ホテルメイドのオリジナルスイーツを心ゆくまでお楽しみください。



ディナーブッフェ概要

[営業時間] 17:30 - 20:30



[料金] 大人 6,600円・小学生 4,620円・幼児無料







ランチブッフェ



ランチタイムはアラカルト提供に加え、今冬からランチブッフェも開催いたします。自家製リコッタチーズとビーツのピューレのベリーヌ生ハム添え、白身魚のエスカベッシュ、チキンのフリカッセン、ミルファンテンのような洋食メニューから、アラカルトで人気のあんかけ焼きそば、ウェスティンルスツ特製ビーフカレーなど、豊富なお料理をご用意。ホテルにご宿泊のお客様はもちろん、ルスツリゾートスキー場での滑走を楽しんだ日帰りのお客様にも最適なお料理の数々をご提供いたします。



ランチブッフェ概要

[営業時間] 11:30 - 14:30



[料金] 大人 2,200円・小学生 1,540円・幼児無料











料理長紹介 赤坂 吉亮 (あかさか よしあき)



北海道日高町出身。漁業、酪農など豊富な食材に囲まれた幼少期を過ごす。

札幌グランドホテル、苗場プリンスホテル、ヒルトンニセコビレッジなど多くのレストランで、シェフまたパティシエとしての研鑽を積む。札幌市内のフレンチレストランや、開業間もなくの東山ニセコビレッジ リッツカールトン・リザーブの料理長を務める。お客様のリゾートライフを豊かにするメニューを日々追求している。





[イベント] ウェスティン ルスツリゾート100 days ディナータイムライブ





毎晩18:00と20:10の1日2回、オールデイダイニング「アトリウム」吹抜け2階部分にて音楽の生演奏を行います。ヴァイオリンやチェロなどのクラシック、「サッポロ・シティ・ジャズ」が選んだアーティストなど、レストランからロビーまで素敵な音色が響きます。12月15日(金)より100日間毎晩開催いたします。



[日時] 2023年12月15日(金)~3月23日(土)

[時間] 1.18:00-18:20 2.20:10-20:30







■ウェスティン ルスツリゾートについて

2016年6月8日にグランドオープン。室数全210室。全室メゾネットタイプ、76平方メートル 以上の広々とした客室の大きな窓からは大自然の絶景が望めます。雲の上の寝心地を提供するウェスティンオリジナルの「ヘブンリーベッド」を全客室に完備。全3店舗のレストラン、ミーティングルーム、露天風呂を備え、夏はゴルフ場直結、冬はスキー場までペアリフトで簡単にアクセスできます。World Ski Awardsにおいて2016年には「World's Best New Ski Hotel」部門で最優秀を、2017年・2018・2019・2022年には「Japan's Best Ski Hotel」部門で最優秀賞を連続受賞。



ウェスティン ルスツリゾートHP

https://www.marriott.co.jp/hotels/travel/ctswi-the-westin-rusutsu-resort/



■ウェスティンホテル&リゾートについて

ウェスティンホテル&リゾートは、10年以上にわたりホスピタリティにおけるウェルネスの分野を世界で牽引し、ブランドのウェルビーイングを構成する6つの柱、Sleep Well、Eat Well、Move Well、Feel Well、Work Well、Play Wellを通じ、ゲストが旅行中に旅の疲れを乗り越えられるよう尽力しています。40以上の国と地域に230軒以上のホテルやリゾートを展開し、ブランドを象徴し受賞歴を誇るヘブンリーベッド、革新的なギアレンディングプログラムや、ブランドを代表するフィットネススタジオであるWestinWORKOUT(TM)内のTRXのジム設備、美味しく栄養豊富なお食事メニューなど、ゲストに幅広いウェルネスサービスをご体験いただけます。詳細については、www.westintokyo.comをご覧ください。また、Facebook(facebook.com/Westin)、X(旧Twitter)や Instagram (@westin)で最新情報をご案内しています。ウェスティンは、これまでのマリオット リワード、ザ・リッツ・カールトン・リワード、スターウッドプリファードゲスト(SPG)に代わり新たに誕生したマリオットの旅行プログラム、Marriott Bonvoy(マリオット ボンヴォイ)に参加しています。Marriott Bonvoyは会員の皆さまに並外れたグローバルブランドポートフォリオやMarriott Bonvoy Momentsでの体験、そして無料ホテル宿泊に向けたポイントやエリートステータス昇格に向けた泊数獲得を含む、比類なき特典をお届けします。無料会員登録やプログラム詳細については、MarriottBonvoy.jpをご覧ください。







