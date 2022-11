[アマゾンジャパン合同会社]

Amazonは、地球上で最もお客様を大切にする企業、そして地球上で最高の雇用主となり、地球上で最も安全な職場を提供するというミッションの実現を目指して日々、取り組んでいます。このレポートでは、価値あるソリューションとお客様に喜んでいただけるサービスを提供すること、事業者の皆様のビジネスの成長に貢献すること、そして地域社会をサポートすることを目指すAmazonのこれまでの道のりをお伝えします。日本への投資のほか、販売事業者様、特に中小企業の皆様へのご支援や地域社会、サステナビリティに対する取り組みなどをご紹介しています。



Amazonが2000年に日本での事業を開始して以来、私たちのお客様は、Amazonでお買い物をされる個人・法人のお客様、Amazonで販売される中小企業などの販売事業者様、クリエイターやデザイナー、デリバリーパートナーなどの個人事業主の皆様、クラウドサービスを利用するスタートアップ企業の皆様などに広がっています。中でも、中小企業をはじめとする販売事業者様に対するAmazonの長期的な取り組みは、販売事業者様の経済的機会の創出を促進しています。Amazon Economic & Community Impact Reportでは、こうした日本の販売事業者様に関するデータを公開しています。主なハイライトは以下の通りです。



Amazonでは約15万社の日本の販売事業者様が商品を販売しており、その多くは中小企業です。

2021年、日本の販売事業者様はAmazonで数億点の商品を販売、平均売上高は前年比15%以上増の1,000万円超でした。

2021年には、4,000社以上の日本の販売事業者様が海外で4,000万点以上を販売し、その販売個数は2020年と比較して2桁増となりました。

2021年に、商品の在庫保管・配送代行サービス「フルフィルメント by Amazon(FBA)」を利用した日本の販売事業者数は約8万社で、これらの販売事業者様による総売上高は前年比10%以上、増加しました。

Amazonで販売する日本企業は、Amazonに関連するビジネス活動を推進するために、国内で20万人以上(推計値)の雇用を創出しています。



また、日本への投資や社会への貢献に関する主なハイライトは以下の通りです。





Amazonは、2010年から2021年まで、日本に4兆5,000億円以上の直接投資を行いました。2021年の単年では、1兆円以上の投資額です。

Amazonは物流拠点であるフルフィルメントセンター(FC)を20拠点以上、また配送拠点であるデリバリーステーションを45拠点以上、開設しています。最新のロボット技術に投資し、スタッフの安全と働きやすさの向上に取り組んでいます。

Amazonでは2017年以降、日本で40万人以上にクラウドスキル習得に向けたトレーニングを提供してきました。また、ビジネスパーソンや学生の皆様を対象とするデジタルスキルトレーニングも提供しています。



アマゾンジャパン 社長 ジャスパー・チャンは以下のようにコメントしています。

「Amazonは2000年に日本での事業を開始してから20年以上の間に、お客様の多様なニーズにお応えするための基礎を築くことができていると思っています。しかし、『地球上で最もお客様を大切にする企業、そして地球上で最高の雇用主となり、地球上で最も安全な職場を提供する』というAmazonのミッションの実現においてはまだ、道半ばです。今後も日本に対する長期的なコミットメントを継続し、これまで構築してきた知識や仕組み、土台をさらに生かして、Amazonは産業界の一員として日本の経済や社会の長期的な発展につながる役割を果たしてまいります」



