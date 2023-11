[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ レガシープラス]



2023年8月21日(月)でEPICレーベル(現Epic Records Japan)が創立から45周年を迎え、過去の映像商品のBD化、劇場でのライブ映像の上映会、45名のセレクターによるプレイリストの展開など、「EPIC45キャンペーン」と題して、今年7月から様々な形でアニバーサリーイヤーを盛り上げてきました。このアニバーサリーイヤーキャンペーンの集大成企画として、コンピレーションCD 『EPIC 45 -The History Is Alive-』 (CD3枚組)を2023年12月20日(水)にリリース。1978年の創立以来今日に至るまで独自のレーベル・アイデンティティを持ち続けているEPICレーベル。その歴史を彩ってきた選びきれないほどの素晴らしい膨大な作品群から、45周年にちなんで45曲を80年代、90年代、そして2000年代とそれぞれの時代ごとに各ディスクに収録。



商品タイトル『EPIC 45 -The History Is Alive-』からもわかるように、「歴史は生き続ける」ということをコンセプトに、年代ごとに人々の心を響かせてきた楽曲達を収録。それぞれの人生に寄り添って聴かれていた全45曲を収録。今まで過ごしてきた思い出を振り返るように聴けるとても貴重な商品である。また、1980年代から2022年までをカバーしていることで、その時代にオンタイムで聴いていたリスナーに限らず、親世代から子世代まで広い年齢層で楽しめる商品である。必ずいずれかのディスクにあなたの思い出の1曲がきっと見つかるだろう。





<商品概要>

■タイトル 「EPIC 45 -The History Is Alive-」

■発売日 2023/12/20(水)

■仕様 CD3枚組

■品番 MHCL-3046~3048

■価格 3,960円【税込】

■3枚組コンピレーションCD『EPIC 45 -The History Is Alive-』特設サイト | https://www.110107.com/EPIC45CD

■ご予約はこちらから https://lgp.lnk.to/EFco2c



<収録内容>

【DISC 1】 1981-1989

01. 街角トワイライト / シャネルズ (1981/1/21)

02. サムデイ / 佐野元春 (1981/6/21)

03. すみれ September Love / 一風堂 (1982/7/21)

04. (め)組のひと / ラッツ&スター (1983/4/1)

05. 激しい雨が / THE MODS (1983/9/21)

06. そして僕は途方に暮れる / 大沢誉志幸(1984/9/21)

07. Blue Blue Rose / BARBEE BOYS (1985/2/1)

08. ガラス越しに消えた夏 / 鈴木雅之(1986/2/26)

09. Boys Jump The Midnight / The Street Sliders (1986/11/21)

10. Get Wild / TM NETWORK (1987/4/8)

11. City Hunter ~愛よ消えないで~ / 小比類巻かほる (87/5/10)

12. TAXI / 鈴木 聖美 with Rats & Star (1987/11/21)

13. Rain / 大江千里 (1988/7/21)

14. 以心伝心 / 松岡英明 (1988/8/26)

15. 地図をください / 遊佐未森 (1989/2/1)



【DISC 2】 1989-2005

01. ダイナマイトに火をつけろ <2014 Mix> / BO GUMBOS (1989/7/1)

02. サマータイム ブルース / 渡辺美里 (1990/5/12)

03. WON'T BE LONG / バブルガム・ブラザーズ (1990/8/22)

04. カルアミルク / 岡村靖幸 (1990/12/1)

05. ホリデイ / 東京スカパラダイスオーケストラ (1990/12/1)

06. 晴れたらいいね / Dreams Come True (1992/10/21)

07. 生涯の恋人 / 吉田美和 (1995/12/18)

08. 夢で逢えたら / ラッツ&スター (1996/4/22)

09. これが私の生きる道 / PUFFY (1996/10/7)

10. やさしい気持ち / Chara (1997/4/23)

11. LOVER SOUL / JUDY AND MARY (1997/10/15)

12. GOING TO THE MOON / TRICERATOPS (1999/5/19)

13. ワダツミの木 / 元ちとせ(2000/2/6)

14. ignited -イグナイテッド- / T.M.Revolution (2004/11/3)

15. JOY / YUKI (2005/01/19)



【DISC 3】 2005-2022

01. 恋におちたら / Crystal Kay (2005/5/18)

02. 花 / 中孝介 (2007/4/11)

03. 帰りたくなったよ / いきものがかり (2008/4/16)

04. 虹 / Aqua Timez (2008/5/9)

05. 手紙 ~拝啓 十五の君へ~ / アンジェラ・アキ (2008/9/17)

06. JAP / abingdon boys school (2009/5/20)

07. オレンジ / 7!! (2015/2/11)

08. 花瓶の花 / 石崎ひゅーい (2016/5/18)

09. テイクミーアウト / SCANDAL (2016/7/27)

10. さよならエレジー / 菅田将暉 (2018/2/21)

11. Bright Burning Shout / 西川貴教 (2018/3/7)

12. PHOENIX / BURNOUT SYNDROMES (2020/2/12)

13. キャラクター / 緑黄色社会 (2022/1/26)

14. Butter / 小袋成彬 (2022/4/27)

15. 恋だろ / wacci (2022/6/15)





