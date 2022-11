[アマゾンジャパン合同会社]









コロナ禍に次ぐ物価高騰の中、暮らしを豊かにするためのさまざまな出費ニーズと、「家計」「時間」に対する高い節約意識が調査で明らかに

Amazonでのお得で、便利で、楽しいお買い物を表現した、桐谷美玲さんとおるたなChannelさん出演のスペシャルムービー『Amazon Room』を11月18日(金)からアマゾンジャパン公式Twitterにて順次公開

お買い物がさらにお得になる「ポイントアップキャンペーン」と「プライムスタンプラリー」も実施

今年の「Amazon ブラックフライデー」でも、中小規模の販売事業者様を応援



Amazonは、毎年多くのお客様にお楽しみいただいているお得な年末のビッグセール「Amazon ブラックフライデー」( http://www.amazon.co.jp/blackfriday )を、今年は「さぁ、ビッグセールで最高のご褒美を。」をテーマに11月25日(金)0時から12月1日(木)23時59分までの7日間開催し、お客様の豊かな暮らしに欠かせない商品を豊富に取り揃え特別価格でご提供します。



Amazonは、コロナ禍や物価高騰でさまざまな制約が生じているいま、お客様が日々の生活にどのようなことを求めているのかを把握するべく、「行動制限と生活に関する意識調査」を11月に実施しました。その結果、コロナ禍以降やりたいことを我慢したり諦めたりせざるを得ない状況が続いている一方で、暮らしを豊かにするための出費ニーズが多様にあると同時に、いま暮らしを豊かにする上で「家計」と「時間」を上手くやりくりすることが重要となっていることが明らかになりました。



これを受けてAmazonは、幅広いカテゴリーから豊富に取り揃えた魅力的な商品を「Amazon ブラックフライデー」を通じてお得にご提供し「家計」の節約に貢献すると同時に、選りすぐりの商品の中からお気に入りを見つけられるお買い物体験や、さまざまなライフスタイルに合った迅速な配送・返品サービスなどの利便性をご提供し「時間」の節約を叶えることで、お客様の豊かな暮らしの実現をサポートしてまいります。



さらに、「こんな今だからこそ始めたい、Amazonでのお得で便利で楽しいお買い物」をコンセプトに、モデル・女優の桐谷美玲さんと動画クリエイターのおるたなChannelさんが出演するスペシャルムービー『Amazon Room』を、「Amazon ブラックフライデー」の開催に合わせて11月18日(金)からアマゾンジャパン公式Twitterにて順次公開します。



■ 「Amazon ブラックフライデー」でのお買い物がさらにお得になる「ポイントアップキャンペーン」と「プライムスタンプラリー」

「Amazon ブラックフライデー」の開催期間中に「ポイントアップキャンペーン」( http://www.amazon.co.jp/events/pointupcampaign )に登録し合計10,000円以上お買い物していただくと、Amazonポイントの還元率が最大11%までアップし、最大10,000ポイントが獲得できます。セール商品以外もポイント還元対象となります。Fire TV や Fire タブレットシリーズなどを含む Amazon デバイスをご注文いただいた場合は、ご注文金額の最大11%分のAmazon ポイントが還元されます。

<キャンペーン参加登録期間> 11 月 18 日(金)~ 12 月 1 日(木)

<対象となるお買い物の期間> 11 月 25 日(金)~ 12 月 1 日(木)



また、今年の「プライムデー」でご好評いただいた「プライムスタンプラリー」( http://www.amazon.co.jp/cer/stampcard/home )も実施します。11月18日(金)から12月16日(金)までの期間中にキャンペーンに登録し、Amazonプライムの対象サービスを利用する等してスタンプを集めると、10人に1人、抽選でAmazonポイントを最大50,000ポイント差し上げます。

<スタンプラリー 応募期間> 11月18日(金)~12月16日(金)



■ いま桐谷美玲さんとおるたなChannelさんが思い描く、お得で便利な、Amazonでのお買い物で実現したい豊かな暮らしとは? スペシャルムービー『Amazon Room』をアマゾンジャパン公式Twitterにて順次公開





Amazonを日々の生活に取り入れていただくことで、お客様が「家計」と「時間」を節約しながら豊かで充実した暮らしを実現するお手伝いができればという思いから、家事に育児に仕事にと多忙な毎日を送るモデル・女優の桐谷美玲さん、動画クリエイターとして活躍中のおるたなChannelさんにご協力いただき、スペシャルムービー『Amazon Room』を制作しました。「Amazon ブラックフライデー」に合わせて公開する「お得篇」では、Amazonで購入したお気に入りの商品に囲まれながら、桐谷さんとおるたなChannelさんが、こんな今だからこそ豊かな暮らしを実現するために「Amazon ブラックフライデー」でどんなお買い物をするのかをご紹介します。『Amazon Room お得篇』は桐谷さんとおるたなChannelさんそれぞれで2本ずつ、計4本を11月18日(金)よりアマゾンジャパン公式Twitterにて順次公開します。#1では桐谷さんは日用品や飲料など、おるたなChannelさんは旅行について、#2では桐谷さんはベビー用品・ペット用品、おるたなChannelさんは食料品のお買い物についてご紹介します。

なお、12月にはAmazonの便利なキャンペーンやサービスをご紹介する『Amazon Room 便利篇』を公開予定です。詳細は後日お知らせします。



<『Amazon Room お得篇』公開概要>

公開日程:

『Amazon Room お得篇』 #1 11月18日(金)

『Amazon Room お得篇』 #2 11月25日(金)

公開場所:アマゾンジャパン公式Twitter ( https://twitter.com/AmazonJP?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor )<@AmazonJP>



<桐谷美玲さんのコメント>

いろいろな物の値上げが続いていますが、日々の生活に欠かせない商品や子育てに必要な商品ばかりですよね。我が家には愛犬のパトラという大切な家族もいるのでペット用品にもこだわりたいですし、一年の締めくくりということで、がんばった自分や家族へのご褒美も欲しくなります。「Amazon ブラックフライデー」でお買い物すれば家計の節約にもなりますし、忙しい年末でもインターネットで簡単にお買い物できるのでとても助かると思います。いろいろと大変ないまですが、今回のムービーが皆さんの毎日がもっと充実するきっかけになればうれしいです。



<おるたなChannelさんのコメント>

僕たち動画クリエイターにとっても、旅行は日々の活力や癒しだけでなく、新しい刺激を得るための貴重な時間です。徐々に旅行しやすくなってきているいまだからこそ、「Amazon ブラックフライデー」で旅グッズや撮影グッズをお得にグレードアップさせて、旅を満喫しながら皆さんに楽しい動画を届けたいなと思います。みんなで企画を考えたり、動画編集するときに欠かせない食べ物とかドリンクもこの機会にまとめ買いしちゃいます!いまからセールが待ち遠しい僕たちのワクワク感がつまったムービーになっているのでぜひご覧ください!



■ 暮らしを豊かにするためのさまざまな出費ニーズと、「家計」「時間」に対する高い節約意識が調査で明らかに

Amazonは、コロナ禍や物価高騰でさまざまな制約が生じている中、お客様が日々の生活をどのように豊かにしていきたいのかを把握するべく、「行動制限と生活に関する調査」を実施しました。この結果を踏まえて、「Amazon ブラックフライデー」をはじめとするさまざまなセールやキャンペーンを通じて、いまお客様に必要な商品を幅広く取り揃え、「お得」かつ「便利」にご提供することで、より豊かな暮らしの実現をサポートしてまいります。



<調査結果サマリー> ※調査結果の詳細については別紙の「参考資料」をご確認ください。



コロナ禍で最も感じた日常生活への影響は「さまざまな制約」。約7割の人が、コロナ禍において「したいけど我慢していたこと、諦めたこと」があった。コロナ禍に次いでの物価高騰により、いまだにそれらの実現の見通しが立たないという実態も。

一方で、生活をより豊かにするための出費ニーズはさまざま。特に、物価高騰下でも「贅沢」や「ご褒美」を求める意識には、これまでの制約への反動がみえる。

いま、暮らしを豊かにする上でカギとなるのは、「家計」と「時間」の節約。





<調査実施概要>

調査名:行動制限と生活に関する調査

調査対象:全国の20歳~69歳の男女1,000名

調査期間:2022年11月4日(金)~11月8日(火)

調査方法:インターネット調査※本調査は、アマゾンジャパンがブルーカレント・ジャパン(再委託先:ネオマーケティング)に委託し実施しました。



■ 女性が活躍する企業や中小企業など、多様な販売事業者様のビジネスを応援

今年の「Amazon ブラックフライデー」では、女性が活躍する企業や全国各地の中小企業など、多様な販売事業者様のビジネスを応援します。ブラックフライデーの特選タイムセールには、女性が活躍する企業や中小企業の販売事業者様が出品するホリデーシーズンにぴったりの商品が多数登場する予定です。また、11月18日(金)に開設する特集ページ( http://www.amazon.co.jp/smb-dei )では、「Amazon.co.jp 販売事業者アワード2022」( http://www.amazon.co.jp/SellerAward2022 )を受賞し、女性が積極的に商品企画や開発等に携わる販売事業者様の自社の商品やブランドに寄せる想いをご紹介しています。



■ 「Amazon ブラックフライデー」について

今年の「Amazon ブラックフライデー」は「さぁ、ビッグセールで最高のご褒美を。」をテーマに、「特選タイムセール」「数量限定タイムセール」「ビッグサプライズセール」の3つのセールを通じて、幅広いカテゴリーの商品を特別価格でご提供します。「特選タイムセール」では、カスタマーレビューで星4つ以上の商品を中心に、Amazonデバイス、家電、日用品、ファッション、食品・飲料など、トップブランドや人気の商品を特別価格で販売します。「数量限定タイムセール」では、続々と登場する幅広いカテゴリーの売れ筋商品を、最長12時間販売します。「ビッグサプライズセール」には、日替わりでさまざまなカテゴリーの商品が、あっと驚くような価格とともに数量・時間限定で登場、連日お楽しみいただけます。



Amazonプライムで暮らしをもっと快適に。

「Amazonプライム」はお買い物やエンターテインメントなどの多様な特典を提供する会員制プログラムです。世界で2億人を超えるAmazonプライム会員の皆様に、さまざまな特典やサービスをお楽しみいただいています。4,900円(税込)の年会費または、500円(税込)の月会費でご登録いただけます。数千万点の対象アイテムに対して、お急ぎ便やお届け日時指定便などの迅速で便利な配送特典を追加料金なしで無制限に利用できる他、Prime Videoの会員特典対象コンテンツの視聴や、1億曲以上がシャッフル再生で聴き放題のAmazon Music Prime、Prime Reading、Prime Gaming、Prime Try Before You Buy、世界各国で開催されているプライムデーといったプライム会員限定セールなど増え続ける多様な特典をご利用いただけます。プライムの詳細と30日間の無料体験は http://www.amazon.co.jp/prime から。



Amazonについて

Amazonは4つの理念を指針としています。お客様を起点にすること、創造への情熱、優れた運営へのこだわり、そして長期的な発想です。Amazonは、地球上で最もお客様を大切にする企業、そして地球上で最高の雇用主となり、地球上で最も安全な職場を提供することを目指しています。カスタマーレビュー、1-Click注文、パーソナライズされたおすすめ商品機能、Amazonプライム、フルフィルメント by Amazon(FBA)、アマゾン ウェブ サービス(AWS)、Kindle ダイレクト・パブリッシング、Kindle、Career Choice、Fire タブレット、Fire TV、Amazon Echo、Alexa、Just Walk Out technology、Amazon Studios、気候変動対策に関する誓約(The Climate Pledge)などは、Amazonが先駆けて提供している商品やサービス、取り組みです。Amazonについて詳しくはAmazon Newsroom( http://amazon-press.jp )およびAbout Amazon( http://www.aboutamazon.jp )から。



