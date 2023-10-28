11月24日(金) AndTech「医療用粘着剤・テープの基礎・特性と応用医療・化粧品分野などへの応用事例 ～医療用粘着剤のいろはから応用製品開発のヒントと方法を探る～」Zoomセミナー講座を開講予定

(10/28 17:40)