[アマゾンジャパン合同会社]

旅行グッズや生活必需品、ファッションアイテム、日々の生活をグレードアップするご褒美家電、調査で人気の高かった商品カテゴリーが特別価格で登場







Amazonは、11月25日(金)0時から12月1日(木)23時59分までの7日間開催する、お得なビッグセール「Amazon ブラックフライデー」( http://www.amazon.co.jp/blackfriday )に登場予定の商品を一部ご紹介します。



今年のAmazon ブラックフライデーは「さぁ、ビッグセールで最高のご褒美を。」をテーマに、「特選タイムセール」「数量限定タイムセール」「ビッグサプライズセール」の3つのセールを通じて、幅広いカテゴリーの商品を特別価格でご提供します。「特選タイムセール」では、カスタマーレビュー星4つ以上の商品を中心に、Amazonデバイス、家電、日用品、ファッション、食品・飲料など、トップブランドや人気の商品を特別価格で販売します。「数量限定タイムセール」では、続々と登場する幅広いカテゴリーの売れ筋商品を最長12時間販売します。「ビッグサプライズセール」には、日替わりでさまざまなカテゴリーの商品が、あっと驚くような価格とともに数量・時間限定で登場し、連日お楽しみいただけます。

※各日のセール対象カテゴリーはページ下部の <ビッグサプライズセールの日程> をご参照ください。



Amazonは今年のブラックフライデーを通じて、お客様がお買い物を思う存分お楽しみいただけるよう、幅広い商品を特別価格でご提供するほか、さまざまなお得なキャンペーンを開催します。さらに、商品の値上げや物価上昇が続く中、日々の生活に欠かせない商品もお得な価格で販売することで、お客様の豊かな暮らしの実現をサポートします。



■ 「Amazon ブラックフライデー」の注目商品を一部ご紹介



Amazonが今年のブラックフライデーに向けて全国の20歳から69歳の男女1,000人を対象に行った調査で、生活をより豊かにするために積極的にお金を使いたいことを聞いたところ、「旅行」「日常的な飲料や食品類」「生活必需品」「贅沢品などのご褒美」「豪華なごちそう」「ファッション・美容関係」などが上位に挙がりました。今年のAmazon ブラックフライデーにはこれらのカテゴリーの商品も豊富に登場し、お得な価格でご提供します。

※調査の詳細はページ下部の【参考資料:Amazonが実施した意識調査結果】をご参照ください。



1. 我慢していた旅を思う存分楽しみたい

軽量で衝撃にも強いスーツケースや コンパクトで持ち運びに便利なモバイルバッテリーなど、旅行に欠かせない商品も登場し、待ちに待った国内旅行・海外旅行をサポートします。



アメリカンツーリスター Amazon.co.jp 限定 スーツケース Hundo





アメリカンツーリスターのAmazon限定スーツケース。軽量かつ耐衝撃性に優れたハードケースコレクション「HUNDO ~ハンドー~」です。シンプルでありながらモダンでスタイリッシュなデザインなので、4~7泊用におすすめのサイズです。

【商品ページURL】 https://www.amazon.co.jp/dp/B0B1PRSKKZ



CIO 小型・軽量 モバイルバッテリー(タイプC)





10000mAhクラスの中で世界最小・最軽量級を実現。圧倒的にコンパクト、かつ、30W充電に対応したモバイルバッテリーなので旅行やおでかけの際の持ち運びに最適です。

電気自動車にも採用されている信頼性が高いバッテリーセルを搭載しているので、従来のバッテリーでは実現できなかった小型化と高出力化の両方を兼ね備えながら、安全性もしっかりと担保しています。

【商品ページURL】 https://www.amazon.co.jp/dp/B08YRJLNHD



2. 家計応援

さまざまな商品の値上げや物価上昇が続く中、お客様の暮らしや家計をサポートできるよう、日々の生活に欠かせない食料品や日用品をお得な価格でご提供。大切な家族の一員であるペットに嬉しい商品も登場します。



アリエール ジェルボール4D 部屋干し 詰め替え 99個





一粒をつまんで、洗濯機に入れるだけ。お洗濯時にすすぎ1回で4回分を実現し、ニオイの元まで、徹底洗浄します。さらに、洗濯槽の防カビ効果も実現。

【商品ページURL】 https://www.amazon.co.jp/dp/B0B77965GW



いなば 犬用おやつ ちゅるビ~ 10g x 40





外はふっくら、中はトロっとした2層のおいしさで、2つのフレーバーを組み合わせたバラエティパック。愛犬の健康維持に配慮した素材を配合。緑茶エキスは、腸管内の内容物の臭いを吸着し、ペットの排泄物臭を和らげます。

【商品ページURL】 https://www.amazon.co.jp/dp/B086YWZZ8D



ネスカフェ ゴールドブレンド 120g





微粉砕したコーヒー豆の粒を包み込む「挽き豆包み製法」はコーヒー豆の酸化の原因となる空気と触れにくくし、いつでも1杯ずつ淹れたての味わいをお届け。徹底した時間と温度管理で焙煎し、豆の特徴を最大限に引き出すスターロースティング製法により繊細に織りなす上質な香りを実現しています。

【商品ページURL】 https://www.amazon.co.jp/dp/B074MX813G



3. 毎日のお出かけをちょっとおしゃれに

肌寒くなってきた季節のおしゃれに欠かせないトレンチコートやダウンコートのほか、親子でコーディネートを楽しめるお子様用のスニーカーも登場します。



タトラス ダウンコート ADE メンズ カーキ





上品な光沢感としなやかさ、軽量感が特徴のタフタ素材です。秋冬仕様のダウンに比べてダウン量を50%にすることにより、保温性を保ちつつ、長い期間着用することが可能です。軽量なうえにパッカブル機能も備わっているため、持ち運びにも便利です。

【商品ページURL】 https://www.amazon.co.jp/dp/B08NTKLVYW



ニューバランスベビー/キッズスニーカー IZ996





NB KIDSの代表モデル。「IZ996」は安定性を高めるためかかと部分にCRパーツを追加。またゴム底に軽量ラバーを使用しているため、硬度が柔らかく足当たりが快適です。しっかり開く面ファスナーで履かせやすく、親子でのコーディネートも楽しめるシリーズです。

【商品ページURL】 https://www.amazon.co.jp/dp/B093YF9JYT



Scyeサイ オーバーサイズ トレンチコート





クラシックなトレンチコートを現代風にアレンジしたモデル。ベルトやボタンの留め方で印象が変わるノーカラーのトレンチコートは、全体をオーバーサイズに仕立てることで、トレンド感があるシルエットが演出されています。また、シルク混の生地を使用することで、トレンチコートらしい硬さがなく柔らかい素材感を実現。オンオフ兼用も可能です。

【商品ページURL】 https://www.amazon.co.jp/dp/B084SQSHG4



4. キッチン・ダイニングでの生活をより良く

需要が高まっているセカンド冷凍庫、ECOモードを搭載しお得に節電できるオイルヒーターや調理の時短に欠かせないブレンダー、ご自宅で本格的なコーヒーを楽しめるコーヒーメーカーで、より充実した生活の実現をサポートします。



ブラウン マルチクイック5ハンドブレンダー





「混ぜる」「つぶす」「刻む」「泡立てる」と1台4役のスタンダードモデル。料理の時短を通じて、家事の効率化を応援します。全面ソフトグリップを採用し、持ち手がすべりにくく、さらに人間工学に基づいた握りやすい形状で、手元に負担がかかりにくい設計です。

【商品ページURL】 https://www.amazon.co.jp/dp/B0B1TD7FQN



ゲヴィ 4-in-1スマートコーヒーメーカー





「スケール」「グラインダー」「ケトル」「ブリューワー」の4機能が1台になったプロ仕様のコーヒーメーカー。また、「簡単レシピ」「マイレシピ」「バリスタモード」の3つのモードが搭載されており、バリスタモードでは、コーヒー豆の粉砕、お湯の温度、注湯速度、グラインドの回転数、一時停止など全ての工程を実際に抽出しながら調整することも可能です。

【商品ページURL】 https://www.amazon.co.jp/dp/B0B974B9TH



アイリスオーヤマ 60L 小型 冷凍庫





セカンド冷凍庫として人気なサイズ感の小型冷凍庫。横幅40cmとスリムなデザインのため、場所を選ばず設置可能。食品の量や周囲の温度に合わせて、5段階の冷却調整に対応しているほか、トレーは水洗い可能なので、汚れても簡単にお手入れできます。

【商品ページURL】 https://www.amazon.co.jp/dp/B08SVX7ZH7



【Amazon.co.jp限定】デロンギ オイルヒーター





風が出ないのに、部屋全体が暖かくなるデロンギのゼロ風暖房。約80℃とやけどしにくく、チャイルドロックなどに対応したオイルヒーターです。また、部屋の温度を感知し、最適な電力レベルで設定した温度より少し控えめに賢く運転するECOモードも搭載。マニュアル運転時に比べ、約20%節電することも可能です。

【商品ページURL】 https://www.amazon.co.jp/dp/B09BTVD3HG



Echo Show 5(エコーショー5) 第2世代





Alexa搭載のスマートディスプレイ。話しかけるだけで、音楽の再生、アラームのセット、スケジュールやニュースの確認、スマート家電の操作や買い物リストの作成などが可能。料理中手が離せない時もレシピ検索や、キッチンタイマーのセットができ、家事効率もアップ。また、Prime Videoなどでドラマやバラエティー、映画も楽しめます。通常販売価格から67%OFFの2,980円でご用意。Echoデバイスを初めて購入するお客様限定で、さらに1,000円OFFの1,980円にてご提供します。

【商品ページURL】 https://www.amazon.co.jp/dp/B08KGY97DT



■ 「Amazon ブラックフライデー」のセール内容について



「特選タイムセール」:トップブランドや人気の商品が特別価格で登場する「Amazon ブラックフライデー」の目玉セールです。幅広いカテゴリーからカスタマーレビューの星の数が4つ以上の商品を中心に、在庫を豊富に取り揃えています。



「数量限定タイムセール」:最大12時間実施のタイムセールです。数量限定で売れ筋商品が続々と登場します。Amazonショッピングアプリの「ウォッチリスト」機能をご利用いただくことで、その商品のタイムセールが開始する直前に、プッシュ通知でお知らせを受け取ることができます。



「ビッグサプライズセール」:あっと驚くような価格で数量・時間限定で登場するセールです。日替わりでさまざまなカテゴリーの商品が登場するため、連日お楽しみいただけます。



<ビッグサプライズセールの日程>





※当メディアアラートに記載したセールやキャンペーンの内容、および対象商品は予告なく変更となる可能性がございます。

※当メディアアラートに掲載した商品が現時点では在庫切れとなっている場合でも、Amazon ブラックフライデーにてセール対象商品として販売予定です。

※セール期間中の在庫がなくなり次第、当該商品のセールは終了します。



【参考資料:Amazonが実施した意識調査結果】



Amazonは2022年11月、全国の20歳から69歳の男女1,000人を対象に「行動制限と生活に関する意識調査」を行いました。コロナ禍に次ぐ物価高騰によって日常生活にさまざまな制約が生じている今、生活を豊かにするために積極的にお金を使いたいことについて聞いたところ、「旅行」「贅沢品やプチ贅沢品」「豪華なごちそう」「ファッション・美容」など、自分へのご褒美となるカテゴリーが挙がる一方で、「日常的な飲料や食品類」「生活必需品」など日々の生活に欠かせない日用品も多く回答に挙がりました。



調査名:行動制限と生活に関する調査

調査期間:2022年11月4日(金)~11月8日(火)

調査対象:全国の20歳から69歳の男女1,000人

有効回答数:1,000

調査方法:インターネット調査

調査機関:アマゾンジャパンがブルーカレント・ジャパン(再委託先:ネオマーケティング)に委託し実施しました。





Amazonプライムで暮らしをもっと快適に。

「Amazonプライム」はお買い物やエンターテインメントなどの多様な特典を提供する会員制プログラムです。世界で2億人を超えるAmazonプライム会員の皆様に、さまざまな特典やサービスをお楽しみいただいています。4,900円(税込)の年会費または、500円(税込)の月会費でご登録いただけます。数千万点の対象アイテムに対して、お急ぎ便やお届け日時指定便などの迅速で便利な配送特典を追加料金なしで無制限に利用できる他、Prime Videoの会員特典対象コンテンツの視聴や、1億曲以上がシャッフル再生で聴き放題のAmazon Music Prime、Prime Reading、Prime Gaming、Prime Try Before You Buy、世界各国で開催されているプライムデーといったプライム会員限定セールなど増え続ける多様な特典をご利用いただけます。プライムの詳細と30日間の無料体験は http://www.amazon.co.jp/prime から。



Amazonについて

Amazonは4つの理念を指針としています。お客様を起点にすること、創造への情熱、優れた運営へのこだわり、そして長期的な発想です。Amazonは、地球上で最もお客様を大切にする企業、そして地球上で最高の雇用主となり、地球上で最も安全な職場を提供することを目指しています。カスタマーレビュー、1-Click注文、パーソナライズされたおすすめ商品機能、Amazonプライム、フルフィルメント by Amazon(FBA)、アマゾン ウェブ サービス(AWS)、Kindle ダイレクト・パブリッシング、Kindle、Career Choice、Fire タブレット、Fire TV、Amazon Echo、Alexa、Just Walk Out technology、Amazon Studios、気候変動対策に関する誓約(The Climate Pledge)などは、Amazonが先駆けて提供している商品やサービス、取り組みです。Amazonについて詳しくはAmazon Newsroom( http://amazon-press.jp )およびAbout Amazon( http://www.aboutamazon.jp )から。



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/18-18:16)