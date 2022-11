[アマゾンジャパン合同会社]

Amazonは、Amazonプライム会員向けサービスとして、東京・神奈川・千葉の一部エリアにおいて「Amazonフレッシュ」( http://www.amazon.co.jp/fresh )を、食品スーパーライフとの協業により、東京・神奈川・埼玉・千葉・大阪・京都・兵庫の一部エリアにおいてライフネットスーパー( http://www.amazon.co.jp/life )を、スーパーマーケットバローとの協業により、愛知の一部エリアにおいてバローネットスーパー( http://www.amazon.co.jp/valor )を、スーパーマーケット成城石井との協業により、東京・神奈川の一部エリアにおいて成城石井ネットスーパー( http://www.amazon.co.jp/seijoishii )をAmazon.co.jp上でそれぞれ展開しています。各ストアで取り扱う生鮮食品や惣菜をご注文から最短約2時間でAmazonがお届けし、対象エリアのAmazonプライム会員のお客様にご好評いただいております。



Amazonネットスーパーの各ストアでは、年末のビッグセール「Amazon ブラックフライデー」開催に先立ち、本日11月18日(金)12時より、食料品や日用品をお得な価格でご提供する事前セールを開催します。また、お得なクーポンキャンペーンも実施中です。さらに、「Amazon ブラックフライデー」期間中の11月25日(金)0時から12月1日(木)23時59分までの7日間は、Amazonネットスーパーにおいて食料品や日用品が最大50%OFF※となるお得なセールを開催(バローネットスーパーでは食品・飲料が40%OFF※、成城石井ネットスーパーでは食品が10%OFF※)します。

※上記の割引率が注文確定時に表示価格に対して適用されます。なお、表示価格はAmazonネットスーパーの各ストアが独自に設定した販売価格です。



Amazonが今年のブラックフライデーに向けて行った調査で、今の暮らしをより豊かにするために必要な生活環境の変化について聞いたところ、4割以上の方が「お買い物での必要な商品の値下げ」と回答しました。コロナ禍に次ぐ物価高騰によって日常生活にさまざまな制約が生じている今、多くの方が生活必需品の値下げを求めていることが分かりました。

Amazonはさまざまな商品の値上げや物価上昇が続く中でもお客様にお喜びいただけるよう、日々の生活に欠かせない食料品や日用品をお得な価格でご提供し、豊かな暮らしや家計をサポートします。

※調査の詳細はページ下部の【参考資料:Amazonが実施した意識調査結果】をご参照ください



◆ ステーキ肉やお刺身、旬の野菜や果物、毎日の食卓に欠かせないお米まで、食料品や日用品が最大50%OFF※「Amazon ブラックフライデー」期間中、Amazonフレッシュでは高級ステーキ肉、ミールキット、野菜、果物、お刺身、お米、日用品などの対象商品を50%OFF※でお買い求めいただけます。Amazon上のライフネットスーパーでは対象の食品が最大50%OFF※となり、さらに旬の果物や野菜、ライフ一押しのプラチナスウィーツバナナ、はちみつヨーグルト、おいしいごはん10パックなどのプライベートブランド商品もお買い得になります。また、バローネットスーパーでは、生活応援と題してお米や冷凍食品、調味料、めん類、飲料など、150種類以上の対象商品が最大40%OFF※、成城石井ネットスーパーでは、バイヤー厳選の精肉や自家製サブレなどのお菓子、ハンバーグや肉まんといったチルド品など食料品が10%OFF※でお買い求めいただけます。



<注目のセール商品のご紹介>

● Amazonフレッシュ( http://www.amazon.co.jp/fresh ) <配送エリア:東京都・神奈川県・千葉県の一部>



[冷凍] 国産黒毛和牛ヒレステーキ(シャトーブリアン)





和牛ヒレの中でも希少部位であるシャトーブリアンのステーキ肉。国産黒毛和牛のステーキでワンランク上のBBQや、サイコロ状にカットしてから焼いても、脂身が少なく、さっぱりとやわらかく食べられますので、女性やお子様にもおすすめです。

【商品ページURL】 https://www.amazon.co.jp/fresh/dp/B0B5DCV58L



[冷蔵] 国産 一度も凍結していない 生本まぐろ(養殖) 中とろ サク 180g





マルハニチロが稚魚から成魚まで一貫して育てた養殖本まぐろ。水揚げからお届けまで一度も冷凍せず、生のままお届けします。生本まぐろ特有のもっちりとした食感をご堪能いただきたいため、ぜひお刺身としてお召し上がりください。

【商品ページURL】 https://www.amazon.co.jp/fresh/dp/B01N8ZKZKH



国内産 とちおとめ いちご レギュラーパック 240g





甘みと酸味のバランスが良く、果汁も豊富ないちご。流水で洗ってそのまま食べるのはもちろん、練乳やチョコレートをかけて食べるのもおすすめです。

【商品ページURL】 https://www.amazon.co.jp/fresh/dp/B08QWGHDXK



● Amazon上のライフネットスーパー( http://www.amazon.co.jp/life ) <配送エリア:東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・大阪府・京都府・兵庫県の一部>



ライフプレミアム プラチナスウィーツバナナ 1パック





標高800m以上の高い地域で栽培された希少なバナナ。甘みにコクがあり、もっちり食感をお楽しみいただけます。

【商品ページURL】 https://www.amazon.co.jp/life/dp/B09L1CSYW3



ライフプレミアム 信州あづみ野 おいしさ極だつはちみつヨーグルト 400g





はちみつと信州産生乳を使用した、クリーミーな味わいが特徴のヨーグルトです。

【商品ページURL】 https://www.amazon.co.jp/life/dp/B07V6CXL23



スマイルライフ 保存料無添加のおいしいごはん 180g×10コパック





国産米を100%使用した保存料無添加のごはんです。

【商品ページURL】 https://www.amazon.co.jp/life/dp/B093Q4NZWL



● Amazon上のバローネットスーパー( http://www.amazon.co.jp/valor ) <配送エリア:愛知県の一部>



ハラキン 新潟県上越産コシヒカリ5kg





雪解けの清流が育んだ新潟県を代表するお米です。

甘みがありモチモチした食感で和食との相性も抜群です。

※お届けする商品は令和4年度産の新米となります

【商品ページURL】 https://www.amazon.co.jp/valor/dp/B092D7V2HR



ハウス食品 バーモントカレー 甘口 230g





100%国産のりんごペーストと風味豊かなハチミツ、乳製品などを加えたまろやかでコクのあるカレーです。りんごとハチミツを使ったまろやかなおいしさのカレーのため、小さなお子さまから大人まで幅広いお客様においしく召し上がっていただけます。

【商品ページURL】 https://www.amazon.co.jp/valor/dp/B00Q9WCYQ6



カゴメ トマトケチャップ チューブ 500g





完熟トマト14個を使って作られたトマトケチャップ。大さじ2杯でトマト約1個分となり、手軽に緑黄色野菜がとれます。トマト・糖類・お酢・食塩・たまねぎ・香辛料だけで作られており、着色料、保存料は一切使用していません。

【商品ページURL】 https://www.amazon.co.jp/valor/dp/B000GVXFPK



● Amazon上の成城石井ネットスーパー( http://www.amazon.co.jp/seijoishii ) <配送エリア:東京都・神奈川県の一部>



[冷蔵]成城石井 たっぷり6割具材の肉まん 120g×3





全体の60%が具材の、具を楽しむ肉まんです。

国産豚肉、たまねぎ、北海道産小麦を使用。化学調味料は使用していません。

【商品ページURL】 https://www.amazon.co.jp/seijoishii/dp/B09JC46YHL



[冷蔵] 松阪牛ロースステーキ 200g×2 枚





松阪牛のロース肉を食べ応えのある200gサイズにカットしています。

お好みの味付けでお召し上がりください。

【商品ページURL】 https://www.amazon.co.jp/seijoishii/dp/B09T3345XD



成城石井自家製 プレーンサブレ(アーモンド&カシューナッツ)





バターを贅沢に使った生地に、アーモンドとカシューナッツの香ばしい味わいと食感がたまらない逸品。シンプルな原料で手作りしているからこそ、ついつい食べ過ぎてしまう大人気商品です。

【商品ページURL】 https://www.amazon.co.jp/seijoishii/dp/B00C376UCK





◆ 「Amazon ブラックフライデー」に先立ち事前セールもスタート

「Amazon ブラックフライデー」期間中のセールに先立ち、本日11月18日(金)12時から11月24日(木)23時59分までの間、Amazonネットスーパーの各ストアにおいて事前セールを開催します。Amazonフレッシュでは野菜、果物、冷凍食品、惣菜、レトルト食品、日用品などの対象商品が最大20%OFF※、Amazon上のライフネットスーパーではライフのプライベートブランドを中心に食料品が30%OFF※、バローネットスーパーでは食料品や日用品が20%OFF※、成城石井ネットスーパーではバイヤーが厳選し直輸入した高品質なワインなどが10%OFF※になるなど、食料品やお酒、日用品をお得な価格でお買い求めいただけます。



◆ お得なクーポンをプレゼントするキャンペーンも開催中

さらに、Amazonフレッシュ、ライフネットスーパー、バローネットスーパーにおいて、初めてご利用いただくお客様から既にご利用いただいたことのあるお客様まで、各ストアでお得にお買い物いただけるクーポンを進呈するキャンペーンも実施します。



● Amazonフレッシュのキャンペーン ( http://www.amazon.co.jp/fresh-1000off-bf22 )





● Amazon上のライフネットスーパーのキャンペーン ( http://www.amazon.co.jp/life-300off-bf22 )





● Amazon上のバローネットスーパーのキャンペーン ( http://www.amazon.co.jp/valor/bf22/pr/coupon )









◆ ライフ、バロー、成城石井の実店舗でも「Amazon ブラックフライデー」を盛り上げる施策を実施





ライフのAmazonネットスーパーのサービス対象各店舗において、「Amazon ブラックフライデー」の告知ポスター掲示、チラシ配布等を行うほか、一部の店舗では、セール対象商品を陳列した特設コーナーを設置します。さらに、当日ブースの写真をSNSに投稿するとその場でAmazonギフトカード500円分がもらえるキャンペーンを実施します。またバロー、成城石井のAmazonネットスーパーのサービス対象店舗においても告知ポスターを掲示し、オンライン、オフラインの垣根を超えて今年の「Amazon ブラックフライデー」を盛り上げます。



食料品のお買い物における利便性向上のため拡充を続けるAmazonネットスーパー

さまざまな商品の値上げや物価上昇が続く中、お客様の暮らしや家計をサポートできるよう、Amazonの各ネットスーパーは今後も日々の生活に欠かせない食料品や日用品をお得な価格でご提供するとともに、配送エリアを順次拡大し、サービスの拡充を続けてまいります。





※当メディアアラート内に記載の料金/価格は全て税込表記です。

※当メディアアラート内に記載の割引率が注文確定時に表示価格に対して適用されます。なお、表示価格はAmazonネットスーパーの各ストアが独自に設定した販売価格です。



【参考資料:Amazonが実施した意識調査結果】



Amazonは2022年11月、全国の20歳から69歳の男女1,000人を対象に行動制限と生活に関する意識調査を行いました。

コロナ禍に次ぐ物価高騰によって日常生活にさまざまな制約が生じている今、暮らしをより豊かにするために必要な生活環境の変化について聞いたところ、4割以上の方が「お買い物での必要な商品の値下げ」と回答、多くの方が生活必需品の値下げを求めていることが分かりました。





調査名:行動制限と生活に関する調査

調査期間:2022年11月4日(金)~11月8日(火)

調査対象:全国の20歳から69歳の男女1,000人

有効回答数:1,000

調査方法:インターネット調査

調査機関:アマゾンジャパンがブルーカレント・ジャパン(再委託先:ネオマーケティング)に委託し実施しました。





Amazonプライムで暮らしをもっと快適に。

「Amazonプライム」はお買い物やエンターテインメントなどの多様な特典を提供する会員制プログラムです。世界で2億人を超えるAmazonプライム会員の皆様に、さまざまな特典やサービスをお楽しみいただいています。4,900円(税込)の年会費または、500円(税込)の月会費でご登録いただけます。数千万点の対象アイテムに対して、お急ぎ便やお届け日時指定便などの迅速で便利な配送特典を追加料金なしで無制限に利用できる他、Prime Videoの会員特典対象コンテンツの視聴や、1億曲以上がシャッフル再生で聴き放題のAmazon Music Prime、Prime Reading、Prime Gaming、Prime Try Before You Buy、世界各国で開催されているプライムデーといったプライム会員限定セールなど増え続ける多様な特典をご利用いただけます。プライムの詳細と30日間の無料体験は http://www.amazon.co.jp/prime から。



